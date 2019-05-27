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«Ролан Гаррос»-2019. Онлайн-трансляция 27 мая. Джокович, Надаль, Медведев

«Ролан Гаррос»-2019
Даниил Сальников Артём Тайманов
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2-й день «Ролан Гаррос». Возняцки навесила «баранку» Кудерметовой. LIVE!
Вавринка, Джокович, Надаль, Тим, Медведев, Серена, Возняцки, Бертенс, Павлюченкова, Звонарёва играют во второй день «Шлема» в Париже.
Теннис / Roland Garros 2019 0

«Ролан Гаррос». Мужская сетка
«Ролан Гаррос». Женская сетка

12:50. Медведев взял первый сет у француза. Эрбер здорово действует впереди, как и положено хорошему парному игроку, но на задней линии преимущество у Медведева. Пару раз Даниилу удалось зацепиться на приёме, нейтрализуя выхода соперника к сетке, и во втором случае это привело к брейку.

27 мая 2019 года, понедельник. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Идет 2-й сет
Пьер-Юг Эрбер
43
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
0 : 1
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3 4 5
               
4 0      
6 2      
               

12:40. Датчанка Возняцки навесила «баранку» россиянке Кудерметовой. Рациональнее гораздо играла Каролина. Реже атаковала и почти не ошибалась. Веронику погубили ошибки, особенно на ключевых мячах. Соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 5/3 и 8/17. Посмотрим, что будет дальше.

27 мая 2019 года, понедельник. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Идет 2-й сет
Каролина Возняцки
13
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
1 : 0
Вероника Кудерметова
68
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1 2 3
           
6 1  
0 1  
           

12:05. Начинаются матчи первого запуска, в том числе и с участием россиян — Даниила Медведева и Вероники Кудерметовой. Следите за ними в наших текстовых трансляциях.

12:00. Вот так теперь выглядит гонка за 1-е место среди женщин после снятия с турнира Петры Квитовой. Японку Наоми Осаку по итогам «Ролан Гаррос»-2019 могут сместить с трона теперь только три теннисистки — Каролина Плишкова, Кики Бертенс и Эшли Барти.

11:55. Топовые матчи мужской сетки на сегодня:

11:50. Легендарный Род Лэйвер, дважды выигравший календарный «Большой шлем», верит, что на такой успех способен и первый номер мировой классификации Новак Джокович.

11:48. Очередное снятие с турнира. Петра Квитова из-за проблем со здоровьем пропустит нынешний «Большой шлем».

11:45. Страничка юмора. Зарисовка на тему «Когда у тебя преимущество в росте и весе».

11:40. День 1 на «Ролан Гаррос» — 2019 глазами социальных медиа.

11:35. Расписание дня сегодня довольно симпатичное на центральных кортах.

11:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за «Ролан Гаррос» — 2019 в нашей онлайн-трансляции. В Париже стартует второй игровой день главного грунтового турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Свои матчи проведут Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарёва, Серена Уильямс, Каролина Возняцки, Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и другие. Игровой день начнётся в 12:00 мск.

У нас будут текстовые трансляции матчей:

27 мая 2019 года, понедельник. 14:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч не начался
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Мэнди Минелла
Люксембург
Мэнди Минелла
М. Минелла
1 2 3
           
     
     
           
27 мая 2019 года, понедельник. 17:30 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч не начался
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Виталия Дьяченко
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
1 2 3
           
     
     
           

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Cameron Spencer/Getty Images

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