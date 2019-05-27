2-й день «Ролан Гаррос». Возняцки навесила «баранку» Кудерметовой. LIVE!

«Ролан Гаррос». Мужская сетка
«Ролан Гаррос». Женская сетка
12:50. Медведев взял первый сет у француза. Эрбер здорово действует впереди, как и положено хорошему парному игроку, но на задней линии преимущество у Медведева. Пару раз Даниилу удалось зацепиться на приёме, нейтрализуя выхода соперника к сетке, и во втором случае это привело к брейку.
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12:40. Датчанка Возняцки навесила «баранку» россиянке Кудерметовой. Рациональнее гораздо играла Каролина. Реже атаковала и почти не ошибалась. Веронику погубили ошибки, особенно на ключевых мячах. Соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 5/3 и 8/17. Посмотрим, что будет дальше.
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12:05. Начинаются матчи первого запуска, в том числе и с участием россиян — Даниила Медведева и Вероники Кудерметовой. Следите за ними в наших текстовых трансляциях.
12:00. Вот так теперь выглядит гонка за 1-е место среди женщин после снятия с турнира Петры Квитовой. Японку Наоми Осаку по итогам «Ролан Гаррос»-2019 могут сместить с трона теперь только три теннисистки — Каролина Плишкова, Кики Бертенс и Эшли Барти.
11:55. Топовые матчи мужской сетки на сегодня:
11:50. Легендарный Род Лэйвер, дважды выигравший календарный «Большой шлем», верит, что на такой успех способен и первый номер мировой классификации Новак Джокович.
11:48. Очередное снятие с турнира. Петра Квитова из-за проблем со здоровьем пропустит нынешний «Большой шлем».
11:45. Страничка юмора. Зарисовка на тему «Когда у тебя преимущество в росте и весе».
11:40. День 1 на «Ролан Гаррос» — 2019 глазами социальных медиа.
11:35. Расписание дня сегодня довольно симпатичное на центральных кортах.
11:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за «Ролан Гаррос» — 2019 в нашей онлайн-трансляции. В Париже стартует второй игровой день главного грунтового турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Свои матчи проведут Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарёва, Серена Уильямс, Каролина Возняцки, Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и другие. Игровой день начнётся в 12:00 мск.
У нас будут текстовые трансляции матчей:
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- 27 мая 2019
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- 26 мая 2019
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21:30
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