Российского судью признали виновным в деле со взятками. В теннисе. Серьёзно?

Девушка должна была производить манипуляции со счётом через своё судейское устройство, но отказалась. И всё равно будет наказана!

Российский судья. Взятка. Теннис. Сможете выбрать лишнее?

Сложность задачки в том, что лишнего слова нет, а все они завязаны в одну новость: антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit признала российского судью Светлану Теряеву виновной в том, что она не сообщила о попытке подкупа перед матчем.

Россиянка отказалась принимать участие в махинациях, но всё равно будет наказана. Давайте разбираться, в чём она виновата, и как судья в теннисе вообще может на что-то влиять.

Судья из России признана виновной в том, что не сообщила о предложенной взятке

Есть пауза? Делай ставку!

Сначала вообще стоит разобраться, как судья на вышке в теннисе может содействовать чьим-то играм с букмекерами. Всё-таки это не футбол, где арбитр может усмотреть спорное нарушение, поставить штрафной или пенальти, предупредить или удалить игрока.

У судьи на вышке в теннисе не так уж много способов влиять на игру таким образом, чтобы либо извлекать выгоду самому, либо позволять делать это каким-то третьим лицам, но при этом, конечно, не привлекать к себе внимания участников игры, публики или инспекторов.

Самый известный из подобных способов тесно связан с кортслайдингом – разновидностью ставочной деятельности, использующей задержку между изменением счёта игры в реальности и его отображением в онлайн-базах данных. То есть если зритель на трибуне увидит результат конкретного розыгрыша и успеет поставить на него, пока букмекеры с помощью электронных средств не успели получить информацию о его завершении, то он выиграет ставку.

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Таким образом, в интересах этого зрителя – получить максимально длинный интервал между, скажем, попаданием мяча в аут, и фиксацией заработанного очка арбитром на вышке, ведь изменённый счёт тут же попадает в онлайн-базы данных, и ставки больше не принимаются. С этой просьбой к судьям на вышках и обращаются. Причём, похоже, обращаются регулярно.

О расследованиях в отношении судей и их наказаниях сообщается редко. TIU вообще не очень любит афишировать результаты своей работы. Однако, например, в 2016 году сообщалось, что с кортслайдингом были связаны арбитры Кирилл Парфёнов из Казахстана и Денис Питнер из Хорватии. Они сознательно задерживали обновление счёта на срок до 60 секунд, чтобы их сообщники успевали делать ставки. С Питнером и вовсе получилось забавно: он никому не рассказал о своей дисквалификации и отработал турнир в Катаре. А затем, видимо, почувствовал безнаказанность и подал заявку на Уимблдон. На этом его и поймали. В итоге годичный срок дисквалификации вырос аж до десяти лет. Парфёнов был отстранён от тенниса пожизненно.

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Отказалась, но никому не сказала

Но если Питнер и Парфёнов действительно манипулировали счётом, то россиянка Теряева от крупной взятки отказалась и, судя по всему, матч провела без нарушений. За что её наказывать?

Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit, которую также иногда называют теннисным Интерполом, считает нарушениями не только свершившиеся деяния, но и намерения. А потому не просто просит, а требует сообщать о предложениях по организации договорных матчей или каких-либо других попытках обойти законы. Более того, люди, вовлечённые в мир тенниса, обязаны рассказывать TIU даже о своих подозрениях. А там уж разберутся!

Теряева о предложении нарушить процедуру проставления счёта, по всей видимости, никому не сообщала, и за это пострадала. История умалчивает о том, покрывала ли оно кого-либо или просто забыла написать в контролирующие органы. Но как бы то ни было, её ждёт наказание.

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