Яжемать против женщины кошки. Что круче?

Серена опять всех поразила. Год назад был костюм кошки, а теперь — «Мать, королева, богиня». Вспомним все самые яркие образы американки.

«Я мать и богиня»

Серена Уильямс вновь выбрала для выступления на «Ролан Гаррос» наряд, которым она самовыражается как мама (и не только). 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» вышла на стартовый матч Открытого чемпионата Франции с россиянкой Виталией Дьяченко в куртке, на которой написаны слова на французском языке: «Мать, королева, чемпионка, богиня». Создан новый наряд Уильямс 38-летним модельером и дизайнером «Луи Виттон» Вирджилем Абло.

«Быть Сереной Уильямс тяжело»

После матча Уильямс объяснила, почему выбрала такой набор слов для своей куртки. «Я просто хотела напомнить, что каждая может стать чемпионкой и королевой. Мне очень нравится этот посыл. Да, это тяжело. Точно так же, как быть Сереной Уильямс». Серена после родов вообще очень полюбила регулярно рассказывать о прелестях и тяжестях материнства, а также о правах женщин. Про её беременность и роды недавно даже вышел мини-сериал на телеканале HBO.

Правда, Уильямс – далеко не первая и не последняя теннисистка, родившая ребёнка и вернувшаяся в теннис, а от других теннисных мам столько разговоров на эту тему нет. Ни от Виктории Азаренко, ни от Веры Звонарёвой, ни от менее известных теннисисток (например, Евгении Родиной, Мэнди Минеллы или Татьяны Малек). Не фокусировали на этом всеобщее внимание и такие знаменитые теннисистки прошлого, как Ким Клейстерс, Линдсей Дэвенпорт, Ивонн Гулагонг-Коули или Маргарет Корт, рекорд которой по выигранным «Шлемам» в одиночном разряде Серена жаждет превзойти. Кстати, Гулагонг-Коули и Дэвенпорт возвращались и после вторых родов, а Корт – после третьих.

Бабий бунт. Серена Уильямс унижает женщин, но борется за их права Оправдывая своё поведение на US Open, Серена снова заговорила о сексизме, неравенстве и дискриминации.

Костюм Женщины-кошки под запретом

Напомним, что в прошлом году Уильямс играла на «Ролан Гаррос» в костюме Женщины-кошки. О нём Серена отзывалась так: «Я считаю, что этот костюм отражает ситуацию со всеми женщинами, прошедшими через много физически и психологически, оставшимися уверенными в себе. Я всегда живу отчасти в мире фантазий. Мне хотелось быть супергероем, и этот костюм – мой способ стать им». В том наряде Уильямс прошла три круга, после чего снялась с матча 1/8 финала, где должна была встретиться с Марией Шараповой. Уже после завершения Открытого чемпионата Франции руководство турнира подвергло костюм Серены резкой критике и пообещало впредь не допускать подобного дресс-кода. Перед стартом нынешнего розыгрыша организаторы даже проверяли, в чём спортсмены собираются выступать.

Для сравнения – наряды Серены с турниров «Большого шлема», прошедших между двумя последними «Ролан Гаррос». В такой форме она выступала на Australian Open – 2019.

Так выглядел костюм Уильямс на US Open – 2018. Его, кстати, тоже разработал Вирджил Абло.

А на Уимблдоне, где можно выступать только в белом, Серена оделась наиболее просто и скромно.