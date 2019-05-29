Рафаэля Надаля лишили центрального корта. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос»

Плишкова, Надаль, Федерер, Бертенс, Циципас, Нисикори, Стивенс и Свитолина, а также россияне Потапова и Кудерметова открывают 2-й круг РГ.

В среду, 29 мая, начнётся второй круг на главном в сезоне грунтовом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В этот день будет сыграно 32 поединка в нижних половинах сеток – по 16 у мужчин и женщин, продолжится первый круг в мужской паре, а также стартуют женский парный разряд и микст. В числе прочих сыграют представители топ-10 посева – Каролина Плишкова (2), Рафаэль Надаль (2), Роджер Федерер (3), Кики Бертенс (4), Стефанос Циципас (6), Кей Нисикори (7), Слоан Стивенс (7) и Элина Свитолина (9). Причём два мужских матча на центральном корте организаторы решили выбрать с участием Федерера и любимца местной публики Цонги. В итоге 11-кратного чемпиона Надаля отправили играть на второй по значимости корт Сюзанн Ленглен. В нижних половинах сеток осталось всего две юные россиянки – Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова, для которых это дебютный «Ролан Гаррос». Предлагаем вашему вниманию расписание 14 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

«Баранка» для первой ракетки мира и реванш Касаткиной Хачанов всё ещё в деле, Азаренко вышла на Осаку, Карлович установил возрастной рекорд, а американца стошнило на корте.

«Ролан Гаррос». День 4-й. 29 мая, среда. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 2-й круг. Сетка



Женщины. 2-й круг. Сетка

Court Philippe-Chatrier

Слоан Стивенс (США, 7) — Сара Соррибес-Тормо (Испания)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-0 (Чарльстон-2019).

Рейтинг: 7-75.

Прогноз букмекеров: 1.22 – 4.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в двух сетах.

Кей Нисикори (Япония, 7) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, SR)

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 5-3 (Шанхай-2011, Australian Open-2012, Париж-2013, 2014, Australian Open-2016 – Шанхай-2013, «Ролан Гаррос»-2015, Париж-2016).

Рейтинг: 7-82.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.

Оскар Отте (Германия, LL) — Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 144-3.

Прогноз букмекеров: 12.25 – 1.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Виктория Кужмова (Словакия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 4)

Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 1-1 (Дубай-2019 – Майами-2019).

Рейтинг: 46-4.

Прогноз букмекеров: 4.65 – 1.18.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бертенс в двух сетах.

Court Suzanne-Lenglen

Катерина Козлова (Украина) — Элина Свитолина (Украина, 9)

Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-4 (Донецк-юн-2008, Гамбург-юн-2009, Тюмень-ITF-2012, Донецк-ITF-2013).

Рейтинг: 66-9.

Прогноз букмекеров: 3.65 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.



Текстовая трансляция

Янник Маден (Германия, Q) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 114-2.

Прогноз букмекеров: 16.00 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Court Simonne-Mathieu

Стефанос Циципас (Греция, 6) — Уго Дельен (Боливия)

Court Simonne-Mathieu. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 6-86.

Прогноз букмекеров: 1.07 – 8.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в трёх сетах.

Кристина Кучова (Словакия, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)

Court Simonne-Mathieu. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-3 (Злин-ITF-кв-2008, Злин-ITF-2009, Тяньцзинь-2015).

Рейтинг: 189-2.

Прогноз букмекеров: 6.00 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Григор Димитров (Болгария) — Марин Чилич (Хорватия, 11)

Court Simonne-Mathieu. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-4 (Париж-2015 – Брисбен-2014, Олимпиада, Цинциннати-2016, Париж-2018).

Рейтинг: 47-13.

Прогноз букмекеров: 2.80 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в пяти сетах.

Court 1

Гарбинье Мугуруса (Испания, 19) — Юханна Ларссон (Швеция)

Court 1. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 19-172.

Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугуруса в двух сетах.

Court 6

Чжан Шуай (Китай) — Кайя Канепи (Эстония)

Court 6. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 50-88.

Прогноз букмекеров: 2.70 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Канепи в трёх сетах.

Court 7

Мэнди Минелла (Люксембург, LD) — Анастасия Севастова (Латвия, 12)

Court 7. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 100-12.

Прогноз букмекеров: 3.15 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.

Анастасия Потапова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия)

Court 7. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-1 (Будапешт-2019).

Рейтинг: 81-38.

Прогноз букмекеров: 3.80 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вондроушовой в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 13

Вероника Кудерметова (Россия) — Зарина Дияс (Казахстан)

Court 13. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-1 (Дубай-кв-2018).

Рейтинг: 74-90.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кудерметовой в трёх сетах.

Текстовая трансляция