Рафаэля Надаля лишили центрального корта. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос»

В среду, 29 мая, начнётся второй круг на главном в сезоне грунтовом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В этот день будет сыграно 32 поединка в нижних половинах сеток – по 16 у мужчин и женщин, продолжится первый круг в мужской паре, а также стартуют женский парный разряд и микст. В числе прочих сыграют представители топ-10 посева – Каролина Плишкова (2), Рафаэль Надаль (2), Роджер Федерер (3), Кики Бертенс (4), Стефанос Циципас (6), Кей Нисикори (7), Слоан Стивенс (7) и Элина Свитолина (9). Причём два мужских матча на центральном корте организаторы решили выбрать с участием Федерера и любимца местной публики Цонги. В итоге 11-кратного чемпиона Надаля отправили играть на второй по значимости корт Сюзанн Ленглен. В нижних половинах сеток осталось всего две юные россиянки – Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова, для которых это дебютный «Ролан Гаррос». Предлагаем вашему вниманию расписание 14 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
«Ролан Гаррос». День 4-й. 29 мая, среда. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Мужчины. 2-й круг. Сетка
Женщины. 2-й круг. Сетка
Court Philippe-Chatrier
Слоан Стивенс (США, 7) — Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 1-0 (Чарльстон-2019).
Рейтинг: 7-75.
Прогноз букмекеров: 1.22 – 4.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в двух сетах.
Кей Нисикори (Япония, 7) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, SR)
Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 5-3 (Шанхай-2011, Australian Open-2012, Париж-2013, 2014, Australian Open-2016 – Шанхай-2013, «Ролан Гаррос»-2015, Париж-2016).
Рейтинг: 7-82.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.
Оскар Отте (Германия, LL) — Роджер Федерер (Швейцария, 3)
Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 144-3.
Прогноз букмекеров: 12.25 – 1.02.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.
Виктория Кужмова (Словакия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 4)
Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 1-1 (Дубай-2019 – Майами-2019).
Рейтинг: 46-4.
Прогноз букмекеров: 4.65 – 1.18.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бертенс в двух сетах.
Court Suzanne-Lenglen
Катерина Козлова (Украина) — Элина Свитолина (Украина, 9)
Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-4 (Донецк-юн-2008, Гамбург-юн-2009, Тюмень-ITF-2012, Донецк-ITF-2013).
Рейтинг: 66-9.
Прогноз букмекеров: 3.65 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.
Текстовая трансляция
Янник Маден (Германия, Q) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)
Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 114-2.
Прогноз букмекеров: 16.00 – 1.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.
Court Simonne-Mathieu
Стефанос Циципас (Греция, 6) — Уго Дельен (Боливия)
Court Simonne-Mathieu. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 6-86.
Прогноз букмекеров: 1.07 – 8.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в трёх сетах.
Кристина Кучова (Словакия, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)
Court Simonne-Mathieu. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-3 (Злин-ITF-кв-2008, Злин-ITF-2009, Тяньцзинь-2015).
Рейтинг: 189-2.
Прогноз букмекеров: 6.00 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.
Григор Димитров (Болгария) — Марин Чилич (Хорватия, 11)
Court Simonne-Mathieu. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 1-4 (Париж-2015 – Брисбен-2014, Олимпиада, Цинциннати-2016, Париж-2018).
Рейтинг: 47-13.
Прогноз букмекеров: 2.80 – 1.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в пяти сетах.
Court 1
Гарбинье Мугуруса (Испания, 19) — Юханна Ларссон (Швеция)
Court 1. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 19-172.
Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугуруса в двух сетах.
Court 6
Чжан Шуай (Китай) — Кайя Канепи (Эстония)
Court 6. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 50-88.
Прогноз букмекеров: 2.70 – 1.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Канепи в трёх сетах.
Court 7
Мэнди Минелла (Люксембург, LD) — Анастасия Севастова (Латвия, 12)
Court 7. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 100-12.
Прогноз букмекеров: 3.15 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.
Анастасия Потапова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия)
Court 7. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-1 (Будапешт-2019).
Рейтинг: 81-38.
Прогноз букмекеров: 3.80 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вондроушовой в трёх сетах.
Court 13
Вероника Кудерметова (Россия) — Зарина Дияс (Казахстан)
Court 13. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-1 (Дубай-кв-2018).
Рейтинг: 74-90.
Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кудерметовой в трёх сетах.
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