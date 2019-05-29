Хрупкую теннисистку Виталию Дьяченко открыто сравнивают с мужиком. Потому что её можно, а Серену Уильямс – нет.

В Австралии поглумились над россиянкой с мускулами. Она же не Серена

Россиянка Виталия Дьяченко в первом сете стартового матча «Ролан Гаррос» буквально вынесла с корта саму Серену Уильямс. Правда, затем легендарная американка разбила соперницу в пух и прах, но это не помешало Виталии стать чуть ли не самой популярной теннисисткой в первые дни турнира. С подачи австралийских журналистов удивительную мускулатуру россиянки обсуждают во всём мире.

Авторы статьи, которая и превратила фотографии Дьяченко в мем, вроде бы ничего плохого в виду не имели и даже выразили восхищение физической готовностью россиянки. Вот только в заголовке сравнили сочинскую красавицу с… Рафаэлем Надалем. Почему-то проводить такие параллели в отношении игравшей против Дьяченко Серены Уильямс никто не спешит.

Ну как тут не заговорить про двойные стандарты?

Секс-символ российского тенниса

Россиянке Виталии Дьяченко 28. Впервые она сыграла на «Ролан Гаррос» ещё десять лет назад. В ней видели будущее российского тенниса, но страшная травма колена не дала реализовать потенциал. Тем не менее, несколько лет назад Виталия добралась до топ-100 и даже сыграла за сборную России в Кубке Федерации. Сейчас она занимает 83-е место в мировом рейтинге, что позволяет ей напрямую участвовать в турнирах «Большого шлема».

Внешние данные Дьяченко не первый раз вызывают интерес у прессы. Но раньше журналисты восхищались женственностью и красотой спортсменки и даже называли её новым секс-символом российского тенниса. Высокая и хрупкая девушка вне корта всегда выглядит элегантно и привлекательно.

Оптический обман

Сейчас же внимание австралийских СМИ привлекли фотографии Дьяченко во время удара по мячу. Её мышцы действительно смотрятся неестественно большими и напоминают мультяшных супергероев. При этом в спокойном состоянии руки Виталии совсем не выглядят накаченными и мощными. В парадоксе, который так поразил австралийцев, на самом деле ничего удивительного нет. Такие фотографии при желании можно сделать для большинства теннисисток.

Вполне объяснимо и то, почему форма россиянки привела в восторг именно австралийцев. Их лучшая теннисистка в 21-м веке Саманта Стосур всегда славилась рельефной мускулатурой, что её болельщиков нисколько не смущало. Вот только вряд ли Саманту когда-то сравнивали с мужчиной.

Руки-базуки Саманты Стосур Фото: Dennis Grombkowski/Bongarts/Getty Images

А слабо сравнить с Надалем Серену?

Сравнению бицепсов Дьячеко и Надаля можно было бы не придавать значения, но журналист Yahoo Sports Australia явно акцентировал на этом внимание читателей. Статья с заголовком «Больше, чем у Рафы» начинается с фразы о том, что у испанца появился конкурент в споре за самый большой бицепс в мировом теннисе. И это говорят о девушке, которая играла с Сереной Уильямс.

Вы можете представить подобную статью о Серене? Вот и я не могу. Мы все знаем, как мировое теннисное сообщество отреагировало на неловкую шутку президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, лишь намекнувшего на внешнее сходство Серены Уильямс с мужчиной. А в данном случае тело российской девушки открыто сравнивают с атлетичным испанцем – и ничего, никаких возмущений или последствий.

Возможно, сама Виталия не видит ничего оскорбительного в подобных параллелях, но факт того, что в отношении некоторых её коллег такое просто невообразимо – это двойные стандарты. Те самые, с которыми так отчаянно борется Серена Уильямс.