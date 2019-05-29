Азаренко проверит первую ракетку на прочность. Матчи 5-го дня «Ролан Гаррос»

В четверг, 30 мая, завершится второй круг на главном в сезоне грунтовом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В этот день будет сыграно 32 поединка в верхних половинах сеток – по 16 у мужчин и женщин, а также доиграны два поединка из нижних половин (один мужской и один женский), не доигранных накануне из-за наступления темноты. В числе прочих сыграют представители топ-10 посева – Новак Джокович (1), Наоми Осака (1), Симона Халеп (3), Доминик Тим (4), Александр Зверев (5), Эшли Барти (8), Хуан-Мартин дель Потро (8), Фабио Фоньини (9), Карен Хачанов (10) и Серена Уильямс (10). Всего выступят в четверг четверо россиян – помимо Хачанова это Дарья Касаткина (21), Екатерина Александрова и Анна Блинкова (Q). Первую ракетку мира Осаку проверит на прочность белоруска Виктория Азаренко, тоже в своё время возглавлявшая рейтинг WTA. Сыграет в этот день и ещё одна представительница Беларуси – Арина Соболенко. Предлагаем вашему вниманию расписание 16 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
«Ролан Гаррос». День 5-й. 30 мая, четверг. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Мужчины. 2-й круг. Сетка
Женщины. 2-й круг. Сетка
Court Philippe-Chatrier
Доминик Тим (Австрия, 4) — Александр Бублик (Казахстан)
Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 4-91.
Прогноз букмекеров: 1.02 – 12.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в трёх сетах.
Серена Уильямс (США, 10) — Куруми Нара (Япония, Q)
Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 10-238.
Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.
Каролин Гарсия (Франция, 24) — Анна Блинкова (Россия, Q)
Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 1-0 (Доха-2018).
Рейтинг: 22-117.
Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Court Suzanne-Lenglen
Наоми Осака (Япония, 1) — Виктория Азаренко (Беларусь)
Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 1-1 (Рим-2018 – Australian Open-2016).
Рейтинг: 1-43.
Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Новак Джокович (Сербия, 1) — Генри Лааксонен (Швейцария, LL)
Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 1-104.
Прогноз букмекеров: 1.01 – 15.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джокович в трёх сетах.
Симона Халеп (Румыния, 3) — Магда Линетт (Польша)
Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 3-87.
Прогноз букмекеров: 1.05 – 9.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.
Court Simonne-Mathieu
Екатерина Александрова (Россия) — Саманта Стосур (Австралия)
Court Simonne-Mathieu. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 58-96.
Прогноз букмекеров: 2.25 – 1.65.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стосур в трёх сетах.
Микаэль Имер (Швеция, Q) — Александр Зверев (Германия, 5)
Court Simonne-Mathieu. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 1-0 (Стокгольм-2015).
Рейтинг: 148-5.
Прогноз букмекеров: 5.75 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в четырёх сетах.
Йосихито Нисиока (Япония) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 8)
Court Simonne-Mathieu. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-1 (Делрей-Бич-2019).
Рейтинг: 72-9.
Прогноз букмекеров: 7.00 – 1.09.
Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в трёх сетах.
Court 1
Арина Соболенко (Беларусь, 11) — Аманда Анисимова (США)
Court 1. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-1 (Australian Open-2019). Рейтинг: 11-51.
Прогноз букмекеров: 1.80 – 2.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Даниэль Коллинз (США) — Эшли Барти (Австралия, 8)
Court 1. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 0-1 (Мадрид-2019).
Рейтинг: 36-8.
Прогноз букмекеров: 4.95 – 1.16.
Прогноз «Чемпионата»: победа Барти в трёх сетах.
Фабио Фоньини (Италия, 9) — Федерико Дельбонис (Аргентина)
Court 1. 4-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 4-2/4-3 (Гамбург-2013, Рио-2015, Уимблдон-2016, Бостад-2018 – Мадрид-кв-2011, Буэнос-Айрес, Кубок Дэвиса-2016).
Рейтинг: 12-75.
Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.95.
Прогноз «Чемпионата»: победа Фоньини в пяти сетах.
Court 6
Дарья Касаткина (Россия, 21) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
Court 6. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 2-1 (Индиан-Уэллс-2016, Чарльстон-2017 – Доха-2017).
Рейтинг: 21-59.
Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Court 12
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Раду Албот (Молдавия)
Court 12. 3-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-0/3-1 (Хайльбронн-ч, Брауншвайг-ч-2015, Париж-кв-2016 – Фюрт-2016).
Рейтинг: 45-40.
Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Штруффа в пяти сетах.
Александра Крунич (Сербия) — Леся Цуренко (Украина, 27)
Court 12. 4-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 1-4 (Гуанчжоу-2017 – Ханты-Мансийск-ITF-2010, Телави-ITF-2012, Ташкент-2014, Москва-2015).
Рейтинг: 76-27.
Прогноз букмекеров: 2.80 – 1.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.
Court 14
Карен Хачанов (Россия, 10) — Грегуар Баррер (Франция, WC)
Court 14. 4-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 11-127.
Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в четырёх сетах.
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