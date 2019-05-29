Азаренко проверит первую ракетку на прочность. Матчи 5-го дня «Ролан Гаррос»

Джокович, Тим, Зверев, Осака, Халеп, Серена, Азаренко, Соболенко, а также россияне Хачанов, Касаткина, Блинкова сыграют в четверг на РГ.

В четверг, 30 мая, завершится второй круг на главном в сезоне грунтовом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В этот день будет сыграно 32 поединка в верхних половинах сеток – по 16 у мужчин и женщин, а также доиграны два поединка из нижних половин (один мужской и один женский), не доигранных накануне из-за наступления темноты. В числе прочих сыграют представители топ-10 посева – Новак Джокович (1), Наоми Осака (1), Симона Халеп (3), Доминик Тим (4), Александр Зверев (5), Эшли Барти (8), Хуан-Мартин дель Потро (8), Фабио Фоньини (9), Карен Хачанов (10) и Серена Уильямс (10). Всего выступят в четверг четверо россиян – помимо Хачанова это Дарья Касаткина (21), Екатерина Александрова и Анна Блинкова (Q). Первую ракетку мира Осаку проверит на прочность белоруска Виктория Азаренко, тоже в своё время возглавлявшая рейтинг WTA. Сыграет в этот день и ещё одна представительница Беларуси – Арина Соболенко. Предлагаем вашему вниманию расписание 16 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Кудерметова — первая россиянка в третьем круге «Ролан Гаррос». Кто следующий? Коварный кашель соперницы Свитолиной, неудачная попытка Потаповой развить успех и 88-я победа Надаля на «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос». День 5-й. 30 мая, четверг. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)



Мужчины. 2-й круг. Сетка



Женщины. 2-й круг. Сетка



Court Philippe-Chatrier



Доминик Тим (Австрия, 4) — Александр Бублик (Казахстан)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 4-91.

Прогноз букмекеров: 1.02 – 12.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в трёх сетах.



Серена Уильямс (США, 10) — Куруми Нара (Япония, Q)

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 10-238.

Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.



Каролин Гарсия (Франция, 24) — Анна Блинкова (Россия, Q)

Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-0 (Доха-2018).

Рейтинг: 22-117.

Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Court Suzanne-Lenglen



Наоми Осака (Япония, 1) — Виктория Азаренко (Беларусь)

Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-1 (Рим-2018 – Australian Open-2016).

Рейтинг: 1-43.

Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.



Текстовая трансляция

#Яжемать против женщины кошки. Что круче? Серена опять всех поразила. Год назад был костюм кошки, а теперь — «Мать, королева, богиня». Вспомним все самые яркие образы американки.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Генри Лааксонен (Швейцария, LL)

Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 1-104.

Прогноз букмекеров: 1.01 – 15.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джокович в трёх сетах.



Симона Халеп (Румыния, 3) — Магда Линетт (Польша)

Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 3-87.

Прогноз букмекеров: 1.05 – 9.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.



Court Simonne-Mathieu



Екатерина Александрова (Россия) — Саманта Стосур (Австралия)

Court Simonne-Mathieu. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 58-96.

Прогноз букмекеров: 2.25 – 1.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стосур в трёх сетах.



Микаэль Имер (Швеция, Q) — Александр Зверев (Германия, 5)

Court Simonne-Mathieu. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 1-0 (Стокгольм-2015).

Рейтинг: 148-5.

Прогноз букмекеров: 5.75 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в четырёх сетах.

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019 Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».

Йосихито Нисиока (Япония) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 8)

Court Simonne-Mathieu. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-1 (Делрей-Бич-2019).

Рейтинг: 72-9.

Прогноз букмекеров: 7.00 – 1.09.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в трёх сетах.



Court 1



Арина Соболенко (Беларусь, 11) — Аманда Анисимова (США)

Court 1. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-1 (Australian Open-2019). Рейтинг: 11-51.

Прогноз букмекеров: 1.80 – 2.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Даниэль Коллинз (США) — Эшли Барти (Австралия, 8)

Court 1. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-1 (Мадрид-2019).

Рейтинг: 36-8.

Прогноз букмекеров: 4.95 – 1.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Барти в трёх сетах.



Фабио Фоньини (Италия, 9) — Федерико Дельбонис (Аргентина)

Court 1. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 4-2/4-3 (Гамбург-2013, Рио-2015, Уимблдон-2016, Бостад-2018 – Мадрид-кв-2011, Буэнос-Айрес, Кубок Дэвиса-2016).

Рейтинг: 12-75.

Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Фоньини в пяти сетах.

Court 6



Дарья Касаткина (Россия, 21) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)

Court 6. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 2-1 (Индиан-Уэллс-2016, Чарльстон-2017 – Доха-2017).

Рейтинг: 21-59.

Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Court 12



Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Раду Албот (Молдавия)

Court 12. 3-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-0/3-1 (Хайльбронн-ч, Брауншвайг-ч-2015, Париж-кв-2016 – Фюрт-2016).

Рейтинг: 45-40.

Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Штруффа в пяти сетах.



Александра Крунич (Сербия) — Леся Цуренко (Украина, 27)

Court 12. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 1-4 (Гуанчжоу-2017 – Ханты-Мансийск-ITF-2010, Телави-ITF-2012, Ташкент-2014, Москва-2015).

Рейтинг: 76-27.

Прогноз букмекеров: 2.80 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.



Court 14



Карен Хачанов (Россия, 10) — Грегуар Баррер (Франция, WC)

Court 14. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 11-127.

Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в четырёх сетах.