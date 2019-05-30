На букву «Х». Кого ещё надо обыграть Федереру, чтобы стать нереально великим

Как собрать «Большой шлем», знают все, кто хоть немного интересуется теннисом. Нужно выиграть четыре главных турнира, желательно в течение одного сезона. Круче «Большого шлема» только «Золотой шлем», когда к четырём основным турнирам добавляется ещё и Олимпиада.

Но есть ли что-то серьёзнее и значительнее, чем даже календарный «Золотой шлем», который в 1988 году завоевала Штеффи Граф? Что-то такое, что пока вообще никому не покорялось?

Вы не поверите, но есть! Это алфавитный «Большой шлем». И Федерер почти собрал его!

Федереру осталось одержать одну победу, чтобы собрать алфавитный «Большой шлем»

25 из 26

Как следует из названия, алфавитный «Большой шлем» можно собрать, обыграв хотя бы по разу теннисистов, имена которых начинаются на одну из 26 букв английского алфавита.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер на Открытый чемпионат Франции приехал, как оказалось с показателем 24 из 26 букв. Турнирная сетка свела его с немцем Оскаром Отте, и Федерер одержал победу со счётом 6:4, 6:3, 6:4. Как оказалось, прежде Роджер никогда не побеждал соперников, чьи фамилии начинались на букву «О». Чтобы закрыть 25 букв алфавита, Федереру понадобилось сыграть 1467 матчей! И теперь до рекорда остался шаг.

Теннисист на букву «X»

Вот только шаг этот сделать будет не так-то просто. Дело в том, что в послужном списке Федерера незакрытой осталась буква «Х». А теннисистов, чьи фамилию начинаются с «икса» и способных в ближайшее время сыграть с именитым швейцарцем, практически нет. Вот досада-то!

Единственный реальный претендент – китайский теннисист Цзихао Ся или Zihao Xia. Вот только на турнирах серии «Большого шлема» в ближайшее время ему сыграть не суждено – 355-е место в рейтинге ATP не позволит ему пробиться куда-нибудь, куда приедет играть Федерер.

Пожалуй, единственный возможный вариант встречи Ся и Федерера состоит в том, что первому дадут уайлд-кард на один из китайских турниров – China Open или на «Мастерс» в Шанхае, а второй при этом туда приедет. Ну и третье, конечно: должна сложиться турнирная сетка.

Всё ради рекорда!

Вообще, интересно, что ATP ввело понятие «Алфавитного шлема» буквально на днях, сразу после победы Федерера над Отте. В принципе, оно и понятно: швейцарец, выигравший в своей карьере если не всё, то почти всё в мировом теннисе, по-прежнему помогает наполнять кассу.

Федерер – лицо мирового тенниса, и задержать его в спорте хочется подольше. А ещё можно наградить за труды чем-нибудь особенным: например, призом, которого ни у кого нет и не будет.

И теперь не стоит удивляться, если вдруг и 22-летнего китайца Ся дела неожиданно пойдут на лад. Его шансы сыграть на турнире в Шанхае осенью значительно выросли. Ради возможной встречи с Федерером и его «Алфавитного шлема» китайца теперь должны беречь. Он такой один.

Вот и получается завязка как в боевиках с участием Джеки Чана. Безвестный китаец неожиданно попадает в круговорот событий, и ему нужно спасать мир. Лоснящийся мир большого тенниса.

Только в отличие от героев известного актёра этот китаец должен проиграть.