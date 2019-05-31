Вероника Кудерметова обновляет рекорды. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос»

Надаль, Федерер, Циципас, Нисикори, Вавринка, Плишкова, Стивенс и Свитолина, а также россиянка Кудерметова сыграют в пятницу на РГ.

В пятницу, 31 мая, стартует третий круг на главном в сезоне грунтовом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». С данной стадии соревнований уже возможны очные встречи двух сеяных игроков. В этот день будет сыграно 16 поединков в нижних половинах сеток – по 8 у мужчин и женщин, а также доиграны не завершившиеся накануне из-за наступления темноты поединки второго раунда Крунич – Цуренко, Хон – Кис и Клижан – Пуи. В числе прочих сыграют представители топ-10 посева – Каролина Плишкова (2), Рафаэль Надаль (2), Роджер Федерер (3), Стефанос Циципас (6), Кей Нисикори (7), Слоан Стивенс (7) и Элина Свитолина (Украина, 9).

Сыграет в этот день и последняя россиянка в этой половине сетки – Вероника Кудерметова. 22-летняя уроженка Казани только первый год выступает в одиночных сетках турниров «Большого шлема» — на Australian Open она пробилась из квалификации в основу, где уступила в стартовом раунде. А на «Ролан Гаррос» Вероника попала в число участниц сразу по рейтингу и уже одержала победы над Каролиной Возняцки и Зариной Дияс. Так что любой новый успех – это обновление личных рекордов россиянки на «шлемах». Впереди сражение с Кайей Канепи, которой она уже уступила в этом году в Чарльстоне. Предлагаем вашему вниманию расписание одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Кудерметова — первая россиянка в третьем круге «Ролан Гаррос». Кто следующий? Коварный кашель соперницы Свитолиной, неудачная попытка Потаповой развить успех и 88-я победа Надаля на «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос». День 6-й. 31 мая, пятница. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 3-й круг. Сетка

Женщины. 3-й круг. Сетка

Court Philippe-Chatrier

Петра Мартич (Хорватия, 31) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 3-1 (Злин-ITF-2009, Ноттингем-ITF, Уимблдон-2013 – Майами-2019).

Рейтинг: 31-2.

Прогноз букмекеров: 2.40 – 1.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Гарбинье Мугуруса (Испания, 19) — Элина Свитолина (Украина, 9)

Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 14:30).

Личные встречи: 1-5/3-5 («Ролан Гаррос»-кв, Уимблдон-кв-2012, Индиан-Уэллс-2017 – Ухань-2014 (отказ), Дубай, Токио-2016, Рим, Торонто-2017, Дубай-2019).

Рейтинг: 19-9.

Прогноз букмекеров: 1.85 – 1.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.



Давид Гоффен (Бельгия, 27) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 16:00).

Личные встречи: 1-3 (ATP Finals-2017 – Монте-Карло, Мадрид-2017, Барселона-2018).

Рейтинг: 29-2.

Прогноз букмекеров: 11.00 – 1.03.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.



Стефанос Циципас (Греция, 6) — Филип Краинович (Сербия, LD)

Court Philippe-Chatrier. 5-й запуск (около 18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 6-60.

Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в четырёх сетах.

Court Suzanne-Lenglen

Элисе Мертенс (Бельгия, 20) — Анастасия Севастова (Латвия, 12)

Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-1 (Мальорка-2017).

Рейтинг: 20-12.

Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.



Каспер Рууд (Норвегия) — Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 63-3.

Прогноз букмекеров: 5.50 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.



Слоан Стивенс (США, 7) — Полона Херцог (Словения)

Court Suzanne-Lenglen. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 3-0 («Ролан Гаррос»-2014, Окленд-2016, Мадрид-2019).

Рейтинг: 7-71.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в двух сетах.



Стэн Вавринка (Швейцария, 24) — Григор Димитров (Болгария)

Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 4-4 (Australian Open-2011, Мадрид-2013, Уимблдон, US Open-2018 – Лондон-2014, Монте-Карло, Мадрид-2015, Цинциннати-2016).

Рейтинг: 28-46.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в пяти сетах.

Court Simonne-Mathieu

Маркета Вондроушова (Чехия) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 28)

Court Simonne-Mathieu. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 38-29.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Суарес-Наварро в трёх сетах.



Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Бенуа Пэр (Франция)

Court Simonne-Mathieu. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 3-6/4-7 (Комо-ч-2011, US Open-2014, Эшторил-2016, Барселона-2018 – Вик-ф-2010, Барселона-2011, Стокгольм-2013, Мадрид-2017, Кубок Дэвиса, Шанхай-2018, Барселона-2019).

Рейтинг: 57-38.

Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Пэра в пяти сетах.

Николя Маю (Франция, WC) — Леонардо Майер (Аргентина)

Court Simonne-Mathieu. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-0/2-0 (Бордо-ч-2012, Мец-2013).

Рейтинг: 252-68.

Прогноз букмекеров: 3.95 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Майера в четырёх сетах.



Йоханна Конта (Великобритания, 26) — Виктория Кужмова (Словакия)

Court Simonne-Mathieu. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 26-46.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в трёх сетах.

Игрок на букву Х. Кого ещё надо победить Федереру, чтобы быть нереально крутым Сейчас где-то вздрогнул один безвестный китаец.

Court 1

Кей Нисикори (Япония, 7) — Ласло Джере (Сербия, 31)

Court 1. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 7-32.

Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.



Белинда Бенчич (Швейцария, 15) — Донна Векич (Хорватия, 23)

Court 1. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 1-0/2-0 (Бирмингем, Нью-Хэйвен-кв-2014).

Рейтинг: 15-24.

Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бенчич в трёх сетах.

Court 14

Вероника Кудерметова (Россия) — Кайя Канепи (Эстония)

Court 14. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-1 (Чарльстон-2019).

Рейтинг: 68-88.

Прогноз букмекеров: 2.15 – 1.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кудерметовой в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) — Корентен Муте (Франция, WC)

Court 14. 3-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 78-110.

Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Лондеро в четырёх сетах.