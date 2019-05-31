Осака лишилась всех конкуренток, а Надаль неожиданно уступил сет

Осака может вздохнуть спокойно – Плишкова проиграла

Шестой игровой день «Ролан Гаррос» (да, это пятница – не будем забывать, что турнир стартовал в воскресенье и длится 15 дней) начался с большого сюрприза. Каролина Плишкова, за неделю до начала Открытого чемпионата Франции выигравшая крупный турнир в Риме и ставшая благодаря этому успеху второй ракеткой мира, неожиданно проиграла Петре Мартич – да ещё и в двух партиях. По ходу второго сета Плишкова вела с брейком, но удержать преимущество не сумела. Чешка допустила вдвое больше невынужденных ошибок, чем её соперница (28 против 14), что и стало решающим фактором. Это поражение Каролины гарантировало Наоми Осаке сохранение первой строчки после завершения «Ролан Гаррос» вне зависимости от собственного результата в Париже.

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019 Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».

Кудерметова начала с «баранки» и закончила ей же

Россиянок на турнире тем временем осталось две. Вероника Кудерметова завершила соревнования тем же, с чего их начала – «баранкой». Только если в первом круге, проиграв стартовую партию под ноль, она в итоге победила Каролину Возняцки, то в третьем раунде такой счёт был зафиксирован в решающем сете. Кудерметова взяла у Кайи Канепи первую партию, действуя разнообразнее и точнее, но уже во втором сете у неё стало больше ошибок. Вероятно, окончательно сломил Веронику четвёртый гейм решающей партии, проигранный ей с 40:0. Вместо 1:3 счёт стал 0:4, и через десять минут после этого Канепи праздновала победу.

Российские красавицы продолжили выбивать топ-теннисисток из сетки «Ролан Гаррос» Кудерметова выбила Возняцки. Медведев, Павлюченкова, Звонарёва проиграли. Надаль, Джокович, Серена, Бертенс идут дальше на «Ролан Гаррос».

Кис стала соперницей Блинковой

В субботу свои матчи проведут Екатерина Александрова и Анна Блинкова. Кстати, если соперница Александровой уже была известна – это Алёна Большова-Задойнова, которая представляет Испанию и стартовала здесь с квалификации, то Блинкова только в пятницу узнала, с кем будет играть дальше. Присцилла Хон и прошлогодняя полуфиналистка, Мэдисон Кис, накануне не закончили свой матч из-за темноты и решающий сет провели в последний день мая. Кис взяла верх со счётом 6:3, так что у Блинковой будет именитая соперница.

Крунич 4 раза не подала на матч

Другая доигровка в женском турнире получилась намного более драматичной и эпической. Александра Крунич накануне отыгралась у Леси Цуренко с 1:4 в решающей партии, успела дважды не подать на матч и упустить один матчбол. Поединок был прерван из-за темноты при счёте 6:6. Сербка ещё два раза делала брейк, но там и не смогла взять подачу на матч. В итоге, уступая со счётом 9:10, Крунич вновь проиграла свой гейм, и Цуренко вышла на Симону Халеп. За два дня девушки провели на корте больше трёх часов.

Севастова спаслась с пяти матчболов

А Элисе Мертенс и Анастасия Севастова играли три с лишним часа подряд. Поединок изобиловал перепадами и драматичными поворотами. Латвийка проиграла первый сет на тай-брейке, через 40 минут сравняла счёт по партиям. В решающем сете Севастова спаслась с пяти матчболов, два их которых Мертенс заработала при счёте 9:8. Сразу после этого Анастасия сделала брейк, а затем под ноль взяла подачу на матч.

Свитолина не справилась с Мугурусой

В мужской сетке тоже было много напряжённых поединков, но о них мы поговорим чуть позже, после женских матчей. Элина Свитолина, приехавшая на «Ролан Гаррос» с минимумом игровой практики после травмы и вдобавок пропустившая матч второго круга из-за снятия Катерины Козловой, проиграла Гарбинье Мугурусе в двух сетах. Испанка практически в любой момент может выдать как блестящий, так и провальный матч – этим она напоминает Светлану Кузнецову в прежние времена. Кстати, сейчас у них (Мугурусы и Кузнецовой) даже выигранных «Шлемов» одинаково – по два. Правда, Гарбинье чуть больше повезло в плане рейтинга, и в период «междуцарствия» она успела провести 4 недели на первой строчке, а лучшим результатом Светланы является вторая позиция. Мугуруса действовала намного активнее Свитолиной и заслуженно победила – 6:3, 6:3.

Непростая победа Стивенс

Дальше чемпионка «Ролан Гаррос» — 2016 сыграет с действующей финалисткой турнира, Слоан Стивенс. Американке пришлось биться 2,5 часа, чтобы одолеть Петру Мартич. При этом картина во всех трёх партиях была похожей – в начале Стивенс получала преимущество, затем Мартич начинала отыгрываться. В первой партии 5:1 превратились в 5:3, но со второй попытки Слоан подала на сет. Во второй партии американка, подавая на матч, не реализовала четыре матчбола, и в итоге хорватка взяла сет со счётом 7:5. Наконец, в третьем сете счёт с 4:0 изменился на 4:3, и Стивенс пришлось приложить немало усилий, чтобы дожать соперницу.

Клижан огорчил болельщиков

В мужском турнире из-за темноты с четверга был отложен один матч – Мартин Клижан против Люки Пуи. Вернувшись на корт, француз при поддержке трибун быстро превратил 1:3 в 6:3, и теннисисты ушли в решающий сет. Здесь словак проявил характер, отыграв подачу соперника на матч, не дав ему заработать ни одного матчбола, а при счёте 8:7 сделал решающий брейк.

Самурайское спокойствие Нисикори

Ещё один матч, счёт в котором ушёл за 6:6 в решающей партии, состоялся на корте номер один. В нём Кей Нисикори, проявив достойное самурая хладнокровие, за 4,5 часа одолел Ласло Джере. На старте пятого сета японец проигрывал с двумя брейками, но вскоре смог сравнять счёт – 4:4. Теннисисты бились ещё около получаса, прежде чем Кей сломил сопротивление оппонента, сделав брейк при счёте 7:6.

Надаль неожиданно отдал сет…

Неожиданным можно назвать счёт в матче Рафаэля Надаля с Давидом Гоффеном. Едва ли многие предполагали, что испанец проиграет сет, тем более что бельгийский теннисист от своих лучших кондиций далёк. Тем не менее, небольшой спад в концовке третьей партии стоил Надалю одной потери подачи, чего Гоффену оказалось достаточно. Сам Давид этот сет провёл идеально, но удержать свою игру на таком уровне не сумел – да и Рафаэль прибавил. В итоге действующий чемпион взял верх в четырёх сетах.

А Федерер был в одном очке от этого

Едва не проиграл сет и Роджер Федерер. Он легко взял две партии у Каспера Рууда, а вот в третьей норвежец вцепился, заиграл намного активнее и создал швейцарцу немало проблем. Дело дошло до тай-брейка, где инициатива постоянно переходила из рук в руки. Федерер отыграл один сетбол и с четвёртой попытки реализовал матчбол, взяв верх со счётом 10:8. Кстати, дальше обоих ждут матчи с аргентинцами. Роджер встретится с Леонардо Майером, завершившим сказку француза Николя Маю, а Рафаэль – с Хуаном-Игнасио Лондеро, который в пяти сетах одолел другого француза, Корентена Муте.