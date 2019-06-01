Собачья еда и игнор соперницы. Шесть необъяснимых поступков Серены Уильямс

Недавно американка сидела в инвалидном кресле, а теперь крушит соперниц на корте. А чему удивляться? Она и не такое вытворяла!

Американка Серена Уильямс успешно начала поход за 24-м титулом на турнирах «Большого шлема» в карьере. Букмекеры и многие эксперты называют её главным фаворитом «Ролан Гаррос»-2019, а поклонники с оптимизмом ждут решающих матчей. А ведь ещё неделю назад болельщики Уильямс-младшей были всерьёз обеспокоены состоянием здоровья своего кумира. Поводом для волнения послужила фотография американской теннисистки в… инвалидной коляске.

Оказалось, Серена вполне может ходить и даже играть в теннис. А странная фотография – всего лишь ещё один штрих к портрету эпатажной королевы тенниса. В её карьере было много такого, перед чем появление на публике в инвалидном кресле меркнет.

В Австралии поглумились над россиянкой с мускулами. Она же не Серена Хрупкую теннисистку Виталию Дьяченко открыто сравнивают с мужиком. Потому что её можно, а Серену Уильямс – нет.

На корт с инвалидной коляски

Снимок из парижского Диснейленда в своём «инстаграме» опубликовала бельгийка Иселин Бонавентюр. На нём Серена Уильямс сидит в инвалидной коляске и держит на коленях мальчика, которому даёт автограф. Отсутствие каких-либо объяснений породило множество домыслов. Раскрыть тайну странного снимка журналисты попросили саму спортсменку, но она отказалась вдаваться в подробности. Впрочем, намёк на проблемы со здоровьем в её ответе всё же прозвучал.

«Не собираюсь вдаваться в эту историю. Я играю, и всё в порядке. Как колено? Всё хорошо. У меня был трудный год с тех пор, как я вывихнула лодыжку в Австралии. После этого мне приходилось очень непросто. Некоторые вещи мне даются немного сложнее, чем обычно, но в то же время я знаю, что всё станет лучше», — успокоила Серена болельщиков.

Для тех, кто не первый год следит за карьерой Серены, такое её поведение не кажется странным. Она попадала и в гораздо более нестандартные истории. Такие же, как и она сама.

Отравление собачьей едой

На турнире в Риме в 2016 году Серена не нашла подходящего для неё блюда в меню отеля и решила попробовать еду для животных. Теннисистка заказала блюдо из риса и рыбы, приготовленное для собак. Одной ложки хватило для того, чтобы американке стало плохо. В итоге Серена подвергла критике сотрудников гостиницы, которые не предупредили её о негативных последствиях употребления в пищу еды из меню для животных. Впрочем, странная выходка не помешала ей завоевать титул.

#Яжемать против женщины кошки. Что круче? Серена опять всех поразила. Год назад был костюм кошки, а теперь — «Мать, королева, богиня». Вспомним все самые яркие образы американки.

Порез ноги в ночном клубе

После победы над россиянкой Верой Звонарёвой в финале Уимблдона в 2010 году Серена не появлялась на корте почти год. Часть из этого времени она пропустила из-за лёгочной эмболии, но концовку сезона-2010 не могла играть по причине странной и даже курьёзной травмы. Уильямс-младшая рассказала, что поранила ногу об осколок бокала в одном из ночных клубов. Стекло вошло так глубоко, что спортсменке потребовалась операция и долгое восстановление.

Обвинение допинг-офицера в расизме

Вообще тема расизма сопровождает Серену всё карьеру, причём зачастую её педалирует сама теннисистка. Стоит кому-то не угодить одной из самых известных темнокожих женщин планеты, как он тут же попадает в разряд расистов или сексистов. А чаще всего – и туда, и туда. Обычно он Серены достаётся арбитрам и тем, кто смеет её критиковать. Но далеко не всегда. Так, летом прошлого года Серена уличила в расизме допинг-офицера, заявившегося к ней домой рано утром. После долгих препирательств сотрудник ЮСАДА ушёл ни с чем, а затем американка ещё и подала жалобу. Интересно, что «флажок» за пропуск допинг-теста, положенный в таких случаях, Серене никто поставить так и не осмелился.

Отписка от «новой Серены»

Ещё одна особенность Серены Уильямс, о которой говорят её соперницы, ревность к чужой популярности. Спустя два дня после поражения от молодой соотечественницы Слоан Стивенс в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Серена написала в «Твиттере»: «Тебя сделала я». Позже Слоан рассказала, что после того матча Серена перестала с ней здороваться и даже отписалась в соцсети. При этом ещё незадолго до поединка в Мельбурне Серена расхваливала Стивенс и пророчила ей большое будущее.

Что-то подобное говорили и про отношения Серены к Марии Шараповой. Хорошее и ровное общение двух теннисисток продолжалось до поражения Серены в финале Уимблдона. Менеджер Шараповой говорил, что Серена ненавидит Марию, уверены в этом и многие любители тенниса. Однако на публике Уильямс не позволяла себе негативных заявлений в адрес россиянки, а во время допинговой истории даже поддержала ей.

Игра с незнакомыми любителями

Было бы неправильно считать, что неординарность Серены находит отражение только в негативных и скандальных поступках. В феврале 2017 года американка решила удивить теннисистов-любителей. Проходя мимо корта, она поинтересовалась, можно ли поиграть с ними. Непосредственно кадры игры теннисистка не опубликовала, но в конце эфира сказала: «Я снова непобедима».