Карен один за всех, а Серена сказала au revoir

Осака сохранила первую строчку и вылетела

Наоми Осака выбывала из большей части грунтовых турниров этого сезона вскоре после того, как обеспечивала себе сохранение первой строчки. В Штутгарте главной угрозой японке изначально была Симона Халеп, но она снялась до старта соревнований. После этого обогнать Наоми могла ещё Петра Квитова. Ей нужно было завоевать титул, а Осаке – не выиграть ни матча. Чешка свою часть выполнила, став чемпионкой, но Осака дошла до полуфинала, отыгравшись по пути с 1:5 в решающем сете, и снялась, сославшись на травму. В Мадриде Наоми проиграла на четвертьфинальной стадии и отдала свою судьбу в руки другой теннисистки – Халеп в случае победы на турнире становилась первой. Однако Симона в финале уступила Кики Бертенс, и японка осталась первой. В Риме Осаку вновь могла обогнать Халеп, но румынка выбыла на старте. После этого Наоми выиграла ещё один матч и снялась с четвертьфинала из-за боли в пальце правой руки.

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019 Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».

На «Ролан Гаррос» три из четырёх претенденток на то, чтобы опередить японку, очень быстро сошли с дистанции. Квитова вовсе снялась ещё до старта турнира, Анжелика Кербер сразу проиграла Анастасии Потаповой, а Бертенс отказалась от борьбы по ходу матча второго круга, плохо чувствуя себя после пищевого отравления. Накануне стало окончательно ясно, что Осака останется первой – Каролина Плишкова проиграла Петре Мартич. Свой следующий матч Наоми проиграла, не справившись с другой чешкой, Катержиной Синяковой. За круг до этого она уже уступала Виктории Азаренко со счётом 4:6, 2:4, но тот матч спасла, а здесь проиграла ещё два гейма и выбыла из турнира. Возможно, Наоми слишком расслабляется, понимая, что её лидерству больше ничто не угрожает, а возможно, это просто случайные совпадения. Кстати, в чемпионской гонке первой теперь с немалой вероятностью останется Петра Квитова, что после её отказа от «Ролан Гаррос» казалось почти нереальным. Обойти её могут только Халеп и Эшли Барти, и для этого любой из них нужно завоевать титул. Отметим, что это первое поражение Осаки на «Шлемах» после Уимблдона. Она выиграла 16 матчей подряд.

Трое россиян бьются за вторую неделю «Ролан Гаррос». Матчи 7-го дня Джокович, Зверев, Тим, дель Потро, Фоньини, Осака, Халеп, Серена, а также россияне Хачанов, Александрова и Блинкова сыграют в субботу на РГ.

Халеп и Барти разгромили соперниц

Кстати, Халеп после двух трёхсетовых побед выиграла свой матч с разгромным счётом – 6:2, 6:1. Так уверенно действующая чемпионка турнира разобралась с Лесей Цуренко, которая была измотана двухдневным сражением с Александрой Крунич (11:9 в решающей партии). Во второй партии украинка вызывала врача, но и медицинский тайм-аут ей не помог. Дальше Симона встретится с Игой Свёнтек. Она стала третьей теннисисткой на этом турнире, проигравшей сет под ноль и одержавшей при этом победу в матче. Ранее это удалось Веронике Кудерметовой (0:6, 6:3, 6:3 с Каролиной Возняцки) и Осаке (0:6, 7:6 (7:4), 6:1 с Анной Шмидловой). Барти тоже легко вышла в 4-й раунд, расправившись с Андреа Петкович – 6:3, 6:1. Австралийка в этом году, напомним, выиграла крупный турнир в Майами. В случае выхода в четвертьфинал она может дебютировать в топ-5.

Блинкова до последнего билась с полуфиналисткой РГ-2018

Тем временем россиянок в женской одиночной сетке не осталось. Екатерина Александрова в двух партиях проиграла представляющей Испанию Алёне Большовой-Задойновой, которая стартовала с квалификации, а в основной сетке успела победить также Веру Звонарёву. Анна Блинкова, до того сыгравшая два напряжённых трёхсетовых матча, уступила намного более опытной сопернице – Мэдисон Кис, которая защищает здесь очки за полуфинал, а в 2017 году была в финале US Open. При этом Анна билась до последнего. Во второй партии она с матчбола отыграла подачу соперницы на матч и взяла верх на тай-брейке, а в решающем сете сравняла счёт с 1:4 и заработала двойной скрытый матчбол. Однако в этот момент Кис прибавила, спасла свой гейм, а затем тут же сделала решающий брейк.

Уильямс не добралась до второй недели

Грунт никогда не был любимым покрытием Серены, несмотря на три победы на «Ролан Гаррос» (по её меркам, впрочем, это мало – на трёх других «Шлемах» суммарно она выигрывала 20 раз). С возрастом играть здесь Уильямс становится всё сложнее. Всё-таки ей уже 37 с лишним лет, а песчаные корты, как бы их ни ускоряли относительно прошлых времён, наиболее требовательны к работе ног. Два круга Серена прошла, хотя стартовый матч с Виталией Дьяченко доставил ей проблем, а в третьем споткнулась на своей соотечественнице Софье Кенин. Пропуск второго круга вследствие отказа Бьянки Андрееску не выбил Софью из турнирного ритма, и она одержала уверенную победу. Уильямс хорошо подавала, но в длинных розыгрышах Кенин была сильнее.

Собачья еда и игнор соперницы. Шесть необъяснимых поступков Серены Уильямс Недавно американка сидела в инвалидном кресле, а теперь крушит соперниц на корте. А чему удивляться? Она и не такое вытворяла!

Анисимова сразится с Большовой-Задойновой за четвертьфинал

Самым неожиданным по именам матчем 4-го круга станет поединок Алёны Большовой-Задойновой с Амандой Анисимовой. Про победу испанки над Екатериной Александровой мы уже сказали, а Анисимова в двух упорных обыграла Ирину Бегу. Отметим, что перед подачей на матч Аманда брала медицинский тайм-аут. Кстати, если у Анисимовой русское происхождение, то Большова-Задойнова изначально была молдавской теннисисткой, но в 2013 году сменила гражданство на испанское. Для Алёны это дебютный турнир «Большого шлема» в основной сетке, а Аманда повторила свой лучший результат – 1/8 финала на Australian Open – 2019. Там она легко проиграла будущей финалистке, Петре Квитовой.

Хачанов легко расправился с Клижаном

В мужском турнире порадовал Карен Хачанов. Конечно, можно сослаться на то, что Мартин Клижан не успел доиграть свой матч в четверг и не получил день отдыха, проведя на корте ещё полтора часа накануне, да и в целом отыграл восемь часов за два круга – но, в конце концов, это проблемы самого словака. К тому же у Карена в предыдущем матче тоже были проблемы – он вызывал врача, массировавшего ему спину на корте, и проиграл один сет под ноль. На этот раз Хачанов обошёлся без провалов и уверенно взял верх в трёх партиях. Небольшой спад у него был только в начале второго сета, когда он дважды подряд отдал свою подачу, но обратные брейки не заставили себя ждать. Всего Карен 7 раз взял подачу Мартина и уверенно вышел в 1/8 финала, защитив прошлогодние очки. За свой первый четвертьфинал на «Шлемах» он сразится с Хуан-Мартином дель Потро. Аргентинец спокойно разобрался с Джорданом Томпсоном – 6:4, 6:4, 6:0. В прошлом году Хачанов и дель Потро встречались трижды, и все три матча остались за аргентинским теннисистом.

Тим вышел на Монфиса. Остаётся надеяться, что их матч состоится

Доминик Тим уже традиционно проиграл на этом турнире один сет. Прошлогодний финалист в каждом из трёх матчей уступает вторую партию – сначала Томми Полу, потом Александру Бублику, а теперь Пабло Куэвасу. Впрочем, это не мешает австрийцу каждый раз брать верх в четырёх сетах. Дальше Тима ждёт один из главных любимцев местной публики и один из двух оставшихся в сетке французов – Гаэль Монфис. Интересно, что жребий сводил их между собой семь раз, но играли они лишь четырежды. Два раза до матча снимался Гаэль, один раз это сделал Доминик. Будем надеяться, что на этот раз поединок состоится, потому что любой матч Монфиса с сильным соперником обещает яркое зрелище.

Джокович соблюдает график

Новак Джокович одержал ещё одну лёгкую победу. Пока он в различных комбинациях отдаёт каждому из соперников по восемь геймов – 6:4, 6:2, 6:2; 6:1, 6:4 6:3 и теперь 6:3, 6:3, 6:2. На этот раз серб расправился с прошедшим квалификацию Сальваторе Карузо. Дальше он сыграет не с Борной Чоричем, как можно было ожидать, а с Ян-Леннардом Штруффом. Немец одолел хорвата за 4,5 часа, отыграв в решающей партии подачу соперника на матч и взяв верх со счётом 11:9.

Зверев снова пошёл на 5 сетов

Александру Звереву, похоже, нравится проводить пятисетовые баталии на «Ролан Гаррос». В прошлом году он получил здесь самый высокий в карьере номер посева на «Шлемах» (второй) и впервые дошёл до четвертьфинала соревнований такого уровня, выиграв по пути три пятисетовых матча подряд. Теперь Александр потратил пять партий сначала на победу над Джоном Миллманом в первом круге, а затем на успех в матче третьего круга с Душаном Лайовичем. Возможно, Зверев ещё немного устал после поездок на электросамокате. «Я и Марсело Мело увлеклись поездками на скутерах – ездим в рестораны только на них, машину ещё ни разу не брали. Правда, пару дней назад мы немного погорячились и довольно поздно поехали на них в ресторан у Эйфелевой башни. Поскольку Марсело очень суеверный, обратно мы добирались так же, как туда – ехали 5,5 километров 45 минут в 11 вечера». Посмотрим, хватит ли ему сил и задора, чтобы победить Фабио Фоньини – если, конечно, сам итальянец выйдет на матч с должным настроем. В любом случае в четвертьфинале победитель этого поединка должен выйти на Джоковича.

Вавринка выиграл 500-й матч

В доигровках матчей, отложенных накануне из-за темноты, всё завершилось тай-брейками. Стефанос Циципас сначала проиграл тай-брейк третьей партии Филипу Краиновичу, но затем дожал серба в «теннисной лотерее» четвёртого сета. Перед этим он отыграл подачу соперника на сет. Стэн Вавринка и вовсе одолел Григора Димитрова на трёх тай-брейках, два из которых были сыграны в пятницу. Субботний тай-брейк получился самым напряжённым. Перед этим швейцарец не подал на матч, а затем отыграл пять сетболов (в том числе четверной, с 2:6) и дожал болгарина со счётом 10:8! Дальше Вавринка и Циципас сыграют друг с другом. Кстати, у Стэна это была юбилейная, 500-я победа в карьере.

Наши идут вперёд

Кстати, если из представителей России в строю остался только Хачанов, то игроков с российскими корнями в одиночных сетках ещё много. В мужском турнире это Циципас и Зверев, в женском – Синякова, Кенин и Анисимова. Кроме того, Канепи и Севастова представляют бывшие советские республики — Эстонию и Латвию. А Большова-Задойнова, как уже отмечалось, родилась в Молдавии.