Хачанов надеется взять реванш у дель Потро. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос»

В понедельник, 2 июня, завершится четвёртый круг на главном в сезоне грунтовом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В этот день будет сыграно 8 поединков в верхних половинах сеток – по 4 у мужчин и женщин, а также доигран незавершившийся накануне из-за темноты матч Нисикори – Пэр. В числе прочих сыграют представители топ-10 посева – Новак Джокович (1), Симона Халеп (3), Доминик Тим (4), Александр Зверев (5), Эшли Барти (8), Хуан-Мартин дель Потро (8), Фабио Фоньини (9) и последний россиянин в одиночных сетках – Карен Хачанов (10). Причём на этой стадии уже возможны встречи двух теннисистов из топ-10 посева между собой. Так Фоньини сыграет со Зверевым, а Хачанов – с дель Потро. Карен играл с Хуан-Мартином три раза на грунте в 2018-м и смог взять один сет – на Australian Open. Россиянин уже 4-й раз в карьере пробился в 4-й круг турнира «Большого шлема», но в четвертьфинале не был пока ни разу.
«Ролан Гаррос». День 9-й. 3 июня, понедельник. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Court Philippe-Chatrier
Софья Кенин (США) — Эшли Барти (Австралия, 8)
Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-2 (Чарльстон-2018, Кубок Федерации-2019).
Рейтинг: 35-8.
Прогноз букмекеров: 4.10 – 1.22.
Прогноз «Чемпионата»: победа Барти в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Новак Джокович (Сербия, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 1-0 (Доха-2017).
Рейтинг: 1-45.
Прогноз букмекеров: 1.04 – 10.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.
Доминик Тим (Австрия, 4) — Гаэль Монфис (Франция, 14)
Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 4-0 (Умаг-2015, Цинциннати (отказ), ATP World Tour Finals-2016, Индиан-Уэллс-2017, Буэнос-Айрес-2018, Индиан-Уэллс (отказ)-2019 – Доха (отказ)-2018).
Рейтинг: 4-17.
Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.90.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.
Симона Халеп (Румыния, 3) — Ига Свёнтек (Польша)
Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 3-104.
Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.85.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.
Court Suzanne-Lenglen
Катержина Синякова (Чехия) — Мэдисон Кис (США, 14)
Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 42-14.
Прогноз букмекеров: 2.20 – 1.65.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в трёх сетах.
Кей Нисикори (Япония, 7) — Бенуа Пэр (Франция) – доигрывание при счёте 6:2, 6:7 (6:10), 6:2
Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (не ранее 13:00).
Личные встречи: 6-2 (Париж-2012, «Ролан Гаррос»-2013, Барселона-2016, «Ролан Гаррос», Токио-2018, Дубай-2019).
Рейтинг: 7-38.
Прогноз букмекеров (перед матчем): 1.55 – 2.40.
Прогноз «Чемпионата» (перед матчем): победа Нисикори в четырёх сетах.
Фабио Фоньини (Италия, 9) — Александр Зверев (Германия, 5)
Court Suzanne-Lenglen. 3-й запуск (около 14:30).
Личные встречи: 1-2 (Монте-Карло-2019 – Рим, Пекин-2017).
Рейтинг: 12-5.
Прогноз букмекеров: 1.80 – 1.95.
Прогноз «Чемпионата»: победа Фоньини в пяти сетах.
Карен Хачанов (Россия, 10) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 8)
Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 0-3 (Окленд, Austaralian Open, Пекин-2018).
Рейтинг: 11-9.
Прогноз букмекеров: 2.60 – 1.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в пяти сетах.
Текстовая трансляция
Аманда Анисимова (США) — Алёна Большова-Задойнова (Испания, Q)
Court Suzanne-Lenglen. 5-й запуск (около 18:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 51-137.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Анисимовой в трёх сетах.
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