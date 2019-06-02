Хачанов надеется взять реванш у дель Потро. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос»

В понедельник, 2 июня, завершится четвёртый круг на главном в сезоне грунтовом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В этот день будет сыграно 8 поединков в верхних половинах сеток – по 4 у мужчин и женщин, а также доигран незавершившийся накануне из-за темноты матч Нисикори – Пэр. В числе прочих сыграют представители топ-10 посева – Новак Джокович (1), Симона Халеп (3), Доминик Тим (4), Александр Зверев (5), Эшли Барти (8), Хуан-Мартин дель Потро (8), Фабио Фоньини (9) и последний россиянин в одиночных сетках – Карен Хачанов (10). Причём на этой стадии уже возможны встречи двух теннисистов из топ-10 посева между собой. Так Фоньини сыграет со Зверевым, а Хачанов – с дель Потро. Карен играл с Хуан-Мартином три раза на грунте в 2018-м и смог взять один сет – на Australian Open. Россиянин уже 4-й раз в карьере пробился в 4-й круг турнира «Большого шлема», но в четвертьфинале не был пока ни разу.

Красота дня. Софья Кенин – уроженка Москвы, победившая Серену Серена Уильямс казалась непобедимой. Но на «Ролан Гаррос» Софья Кенин отправила 23-кратную чемпионку «Больших шлемов» домой.

«Ролан Гаррос». День 9-й. 3 июня, понедельник. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Court Philippe-Chatrier

Софья Кенин (США) — Эшли Барти (Австралия, 8)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-2 (Чарльстон-2018, Кубок Федерации-2019).

Рейтинг: 35-8.

Прогноз букмекеров: 4.10 – 1.22.

Прогноз «Чемпионата»: победа Барти в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Новак Джокович (Сербия, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 1-0 (Доха-2017).

Рейтинг: 1-45.

Прогноз букмекеров: 1.04 – 10.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.



Доминик Тим (Австрия, 4) — Гаэль Монфис (Франция, 14)

Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 4-0 (Умаг-2015, Цинциннати (отказ), ATP World Tour Finals-2016, Индиан-Уэллс-2017, Буэнос-Айрес-2018, Индиан-Уэллс (отказ)-2019 – Доха (отказ)-2018).

Рейтинг: 4-17.

Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.



Симона Халеп (Румыния, 3) — Ига Свёнтек (Польша)

Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 3-104.

Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.85.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.

Court Suzanne-Lenglen

Катержина Синякова (Чехия) — Мэдисон Кис (США, 14)

Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 42-14.

Прогноз букмекеров: 2.20 – 1.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в трёх сетах.



Кей Нисикори (Япония, 7) — Бенуа Пэр (Франция) – доигрывание при счёте 6:2, 6:7 (6:10), 6:2

Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (не ранее 13:00).

Личные встречи: 6-2 (Париж-2012, «Ролан Гаррос»-2013, Барселона-2016, «Ролан Гаррос», Токио-2018, Дубай-2019).

Рейтинг: 7-38.

Прогноз букмекеров (перед матчем): 1.55 – 2.40.

Прогноз «Чемпионата» (перед матчем): победа Нисикори в четырёх сетах.

Фабио Фоньини (Италия, 9) — Александр Зверев (Германия, 5)

Court Suzanne-Lenglen. 3-й запуск (около 14:30).

Личные встречи: 1-2 (Монте-Карло-2019 – Рим, Пекин-2017).

Рейтинг: 12-5.

Прогноз букмекеров: 1.80 – 1.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Фоньини в пяти сетах.

Карен Хачанов (Россия, 10) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 8)

Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-3 (Окленд, Austaralian Open, Пекин-2018).

Рейтинг: 11-9.

Прогноз букмекеров: 2.60 – 1.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в пяти сетах.



Текстовая трансляция

Аманда Анисимова (США) — Алёна Большова-Задойнова (Испания, Q)

Court Suzanne-Lenglen. 5-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 51-137.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Анисимовой в трёх сетах.