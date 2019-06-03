На «Ролан Гаррос» выгнали игрока. Потому что Серена не хотела ждать

И не простого игрока, а «наследника» самого Надаля. Похоже, организаторы готовы на всё, лишь бы угодить проигравшей американке.

Финалиста прошлогоднего «Ролан Гаррос» и одного из фаворитов текущего турнира выгоняют из зала для пресс-конференций после очередной победы. Нагло прерывают на полуслове и настойчиво требуют освободить помещение ради игрока, который свой матч проиграл. Думаете, на соревнованиях «Большого шлема» такого не может быть? Ещё как может, но только при одном условии.

Проигравшим игроком должна быть Серена Уильямс.

Собачья еда и игнор соперницы. Шесть необъяснимых поступков Серены Уильямс Недавно американка сидела в инвалидном кресле, а теперь крушит соперниц на корте. А чему удивляться? Она и не такое вытворяла!

«Какого чёрта? Это бред какой-то»

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим, игравший в финале «Ролан Гаррос»-2018, спокойно общался с журналистами в главном зале пресс-центра и рассказывал о победе над уругвайцем Пабло Куэвасом в третьем круге текущего турнира. В этот момент в комнату вошли организаторы и попросили игрока переместиться в помещение поменьше. Причина звучала странно: в главном зале будет давать интервью американка Серена Уильямс, только что уступившая другой представительнице США Софье Кенин.

Тим был возмущён. «Я действительно не понимаю. Какого чёрта? Это бред какой-то. Я должен уйти, потому что она не может подождать?», — сказал австриец, которому прочат не одну победу на «Ролан Гаррос» и называют «грунтовым принцем», то есть наследником «грунтового короля» Рафаэля Надаля. Спустя несколько минут Доминик вслед за журналистами всё-таки вышел из зала, но от дальнейшего общения с прессой отказался.

«Федерер и Надаль так никогда бы не поступили»

После инцидента Тим рассказал следующее: «Я не был зол или расстроен. Разве что пару минут. Но это было делом принципа. Не важно, я там сидел или кто-то другой. Я произнёс неправильную фразу. Я сказал, что уже не юниор. Но даже если на моём месте сидел юниор, другой игрок должен ждать окончания пресс-конференции. Думаю, это плохо характеризует человека. Уверен на 100 процентов, что Федерер или Надаль так бы никогда не поступили».

Болельщики тоже поспешили обвинить в случившемся Серену Уильямс, но, если верить работавшим на месте журналистам, американка тут ни при чём. Ну или почти ни при чём. Да, она действительно должна была давать интервью после Тима, но отказалась ждать. При этом Серена не просила выгонять австрийца, а предложила провести пресс-конференцию в свободном зале. Но организаторы почему-то посчитали, что негоже самой Серене Уильямс разговаривать с журналистами в маленькой комнатушке. Даже после бесславного вылета с турнира.

#Яжемать против женщины кошки. Что круче? Серена опять всех поразила. Год назад был костюм кошки, а теперь — «Мать, королева, богиня». Вспомним все самые яркие образы американки.

Серена виновата, но она не виновата

Выходит, во всём виноваты организаторы. Из-за желания выслужиться перед американской чемпионкой они не только унизили одну из главных звёзд мужского турнира, но и подставили саму Серену. По милости сотрудников «Ролан Гаррос» Уильямс-младшая получила новую порцию критики и оскорблений.

С другой стороны, неизвестно, какие обстоятельства непреодолимой силы помешали Серене подождать несколько минут и соблюсти стандартную процедуру. Так или иначе, хейтеры 23-кратной чемпионки турниров серии «Большого шлема» получили очередной повод для критических стрел в её адрес, а оставшиеся в сетке игроки будут вынуждены отвечать на вопросы о бесцеремонном поведении уже выбывшей с турнира теннисистки.