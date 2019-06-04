Отдавай все деньги, Анна! Исторический скандал на «Ролан Гаррос»

У проигравшей девушки отобрали все призовые деньги. Так организаторы вынуждают слабых игроков отдавать свои места в турнире за полцены.

На «Ролан Гаррос» снова скандал. Конечно, не такой глобальный, как недавно с Сереной Уильямс и пресс-конференцией Доминика Тима, но всё равно история резонансная.

Анну Татишвили, представляющую США, оштрафовали на всю сумму призовых, полагавшихся ей за участие в первом круге Открытого чемпионата Франции. Организаторы сочли, что теннисистка не оказывала сопернице достойного сопротивления на корте.

А что, так вообще можно было?

Американская теннисистка лишена всех призовых на «Ролан Гаррос»

Что случилось?

В первом круге Открытого чемпионата Франции Татишвили встречалась с представительницей Греции Марией Саккари. У Анны, которая некогда была 50-й ракеткой мира, на корте не получалось практически ничего, и она уступила, сумев выиграть всего один гейм – 0:6, 1:6.

Международная федерация тенниса, оценив это действо, пришла к выводу, что Татишвили должным образом не боролась с соперницей. Проще говоря, быстро «слила» матч. Так это или нет, может рассказать только сама теннисистка. Однако она молчит, а решение о штрафе уже принято. Американка должна была получить за участие $ 51 520, но уедет с пустыми карманами.

На «Ролан Гаррос» выгнали игрока. Потому что Серена не хотела ждать И не простого игрока, а «наследника» самого Надаля. Похоже, организаторы готовы на всё, лишь бы угодить проигравшей американке.

Но прежде чем осуждать Татишвили за безвольное (как считает федерация) поражение, стоит вспомнить, что она едва-едва восстановилась после травмы. В январе 2018 она перенесла третью операцию на голеностопе. В основную сетку «Ролан Гаррос» она попала по «замороженному рейтингу, а на турнирах «Большого шлема» вообще после 2017 года не играла.

И кто может аргументировано утверждать, что Анна могла бы сыграть против Саккари намного лучше, чем получилось на деле? Как доказать, что она не старалась победить?

Наказать можно любого!

Международная федерация тенниса таким образом создала весьма опасный прецедент. Теперь оштрафовать на всю сумму призовых можно любого теннисиста, который по каким-то причинам проиграл с крупным счётом. И неважно, что у него просто повреждение или не заладился день.

Кстати, интересно, а когда фаворит неожиданно проигрывает более слабому сопернику – это можно считать за неоказание должного уровня сопротивления? Ведь по всем раскладам фаворит должен побеждать. Может, федерации стоит присмотреться ещё и к поражению Осаки? Как так вышло, что первая ракетка мира проиграла 42-й, да ещё и в двух сетах? Непорядок!

В Австралии поглумились над россиянкой с мускулами. Она же не Серена Хрупкую теннисистку Виталию Дьяченко открыто сравнивают с мужиком. Потому что её можно, а Серену Уильямс – нет.

Примеров крупных поражений можно вспомнить множество, и проигрыш долго лечившейся Татишвили – далеко не самый вопиющий случай. В конце концов, а как тогда теннисистам восстанавливаться после тяжёлых травм, если не через трудные игры и порой поражения?

Федерация даёт лазейку: теннисист может сняться перед матчем и забрать лишь половину положенных ему призовых. Многие так и делают, если чувствуют себя совсем уж не готовыми к борьбе. Но как быть, если спортсмен хочет играть, выходит, а ничего не получается?

В гонке за спортивной борьбой главное не переборщить и не превратить турнир в парад отказов. Ещё пара таких историй, как с Татишвили, и многие захотят забрать хоть какие-то деньги и не играть вообще. Это лучше чем проиграть, получить обвинение в безволии и лишиться всего.