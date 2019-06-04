5 самых эпичных битв Федерера и Вавринки

Центральным матчем десятого игрового дня «Ролан Гаррос» — 2019 станет швейцарское дерби – Роджер Федерер против Стэна Вавринки. Эти теннисисты провели друг против друга уже четверть сотни матчей. Впервые они встретились в ATP туре в 2005 году. Федерер и Вавринка не только противостояли друг другу. В Пекине-2008 они вместе завоевали олимпийское золото в мужском парном разряде, а в 2014 году принесли Швейцарии Кубок Дэвиса. Но сейчас мы вспомним пять ярких поединков, в которых Роджер и Стэн были на разных половинах корта.

Личные встречи: 22-3 (Роттердам-2005, Дубай-2006, Монреаль-2009, Мадрид, «Ролан Гаррос», Стокгольм-2010, Australian Open, Индиан-Уэллс, «Ролан Гаррос», Базель-2011, Цинциннати, Шанхай-2012, Индиан-Уэллс — 2013, Уимблдон, ATP World Tour Finals — 2014, Рим, US Open, ATP World Tour Finals — 2015, Australian Open, Индиан-Уэллс — 2017, Цинциннати-2018, Индиан-Уэллс — 2019 — Монте-Карло — 2009, 2014, «Ролан Гаррос»-2015).

Монте-Карло – 2014. Финал. Вавринка – Федерер – 4:6, 7:6 (7:5), 6:2

В коллекции Федерера не хватает двух «Мастерсов» — Монте-Карло и Рима. На обоих турнирах он по четыре раза проигрывал в финале. И если в Риме ближе всего к успеху Роджер был, как ни странно, в поединке с Рафаэлем Надалем, когда они пять часов бились в пятисетовом финале 2006 года, то в Монте-Карло лучший шанс у него, несомненно, был в 2014-м. Надаль тогда проиграл в четвертьфинале Давиду Ферреру, Новака Джоковича выбил сам Федерер, и оставалось только справиться с Вавринкой, который Роджера почти никогда не побеждал. Счёт личных встреч тогда был 13-1 в пользу старшего из швейцарцев; правда, единственную победу Стэн одержал как раз на этих кортах. Федерер был близок к успеху, но проиграл второй сет на тай-брейке, а решающую партию Вавринка взял уверенно. Это до сих пор единственный титул Стэна на «Мастерсах», хотя даже турниры «Большого шлема» он выигрывал трижды.

Уимблдон-2014. Четвертьфинал. Федерер – Вавринка – 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4

Трава всегда была худшим покрытием Вавринки. В данный момент только на ней у него нулевой баланс побед и поражений, на грунте и харде он в приличном плюсе. На Уимблдоне он два раза доходил до четвертьфинала, и в 2014-м был первый из тех двух случаев. Федерер, напротив, блестяще чувствует себя на траве. Он рекордсмен Уимблдона, его восьмикратный чемпион. Всего на травяных кортах Роджер завоевал 18 титулов – на 7 больше, чем на грунте, где турниров намного больше. Разумеется, в этом поединке Федерер был явным фаворитом. Отчасти ход матча получился зеркальным относительно финала Монте-Карло. Здесь уже Стэн взял верх в стартовой партии, Роджер выиграл вторую на тай-брейке, а затем Вавринка сбавил в активности и точности ударов и уже не смог выйти на свой уровень.

Итоговый чемпионат — 2014. Полуфинал. Федерер – Вавринка – 4:6, 7:5, 7:6 (8:6)

Именно в 2014 году Вавринка вышел на свой пик, так что неудивительно, что сразу несколько ярких матчей с Федерером пришлись на тот сезон. Полуфинал завершающего турнира сезона – Итогового чемпионата в Лондоне – запомнился сразу двумя моментами. Во-первых, действительно яркой игрой обоих швейцарцев. То был лучший матч турнира – как по уровню тенниса, так и по накалу страстей. Роджер отыграл четыре матчбола (три на подаче Стэна на матч и ещё один на тай-брейке), а свой шанс реализовал с первой попытки. Во-вторых, финал после этой битвы не состоялся. Федерер снялся из-за повреждения спины, и Джокович стал чемпионом без игры. Не стоит забывать, что рисковать здоровьем Роджеру тогда было нельзя – всего через неделю швейцарцев ждал финал Кубка Дэвиса во Франции, который они в итоге выиграли.

Australian Open — 2017. Полуфинал. Федерер – Вавринка – 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3

После той встречи в Лондоне четыре швейцарских дерби подряд завершились победами без потерь сета. Трижды верх брал Роджер, а на «Ролан Гаррос» — 2015 сильнее оказался Стэн – кстати, тоже в четвертьфинале, как и сейчас. С тех пор Федерер три раза подряд пропускал Открытый чемпионат Франции (сначала из-за травмы, а потом дважды просто не играл ни одного грунтового турнира в сезоне). Но вернёмся к их более боевому поединку. Это был полуфинал Australian Open – 2017 – того самого турнира, на который Федерер приехал после полугодичной паузы, не проведя ни одного официального матча и сыграв лишь разминочный Кубок Хопмана. И неожиданно Роджер, посеянный под непривычно низким 17-м номером, провёл едва ли не лучший турнир за последние годы. Он выиграл три пятисетовых матча, в том числе в финале у Надаля – а перед этим в полуфинале у Вавринки. В первой половине матча Федерер полностью контролировал ситуацию, но в третьем сете у него неожиданно начался резкий спад. Вавринка воспользовался этим, сравнял счёт по сетам, и в решающей партии у Стэна было несколько шансов сделать брейк, однако ключевые розыгрыши Роджер провёл лучше. Через три дня он впервые победил Рафаэля в финале турнира «Большого шлема» не на траве и выиграл свой первый мэйджор после Уимблдона-2012.

Индиан-Уэллс — 2017. Финал. Федерер – Вавринка – 6:4, 7:5

В первой половине того сезона Федерер доминировал. Да, было поражение от Евгения Донского во втором круге турнира в Дубае, но на связке американских «Мастерсов» Роджер доказал, что это просто досадная осечка, не более того. Швейцарец сделал «Солнечный дубль», выиграв и Индиан-Уэллс, и Майами, что внесло весомый вклад в его возвращение на первую строчку в начале 2018 года. В финале первого из этих крупных соревнований он победил как раз Вавринку. Несмотря на то, что в начале второй партии Стэн повёл с брейком, Роджер уверенно контролировал ход поединка. Тогда он был в великолепной форме и за весь турнир не проиграл ни сета. В Индиан-Уэллсе он победил впервые с 2012 года.