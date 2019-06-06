Серена благословила русскую американку. И Анисимова выбила чемпионку

На женском «Ролан Гаррос» образовались неожиданные пары полуфиналисток. Настоящий сюрприз преподнесла 17-летняя американка Аманда Анисимова, а доброй крёстной для новой теннисной Золушки стала никто иная, как сама Серена Уильямс.

Это были два последних четвертьфинала, отложенных накануне из-за дождя, который лил в Париже с утра до глубокой ночи. А вот в четверг погода была уже теннисная, и матчи пошли без проблем. На корте Сюзанн Ленглен австралийка Эшли Барти сражалась с американкой Мэдисон Кис. У Кис уже был опыт выступления в финалах «шлемов» (US Open-2017), правда потом был спад, но к этому турниру она подошла в качестве 14-й ракетки мира. Эшли только в этом году впервые добралась до больших четвертьфиналов.

Первый раз она этого добилась в родной Австралии, а теперь повторила достижение на «Ролан Гаррос». Именно Барти букмекеры называли фаворитом матча, всё-таки она сейчас 8-я ракетка мира и по ходу турнира поднялась ещё на несколько мест в промежуточном рейтинге. И в целом австралийка ожидания оправдала – контролировала весь матч, всё время вела в счёте. Не смутила Эшли и проигранная подача на матч, после которой она снова сделала брейк и, избежав тай-брейка, справилась с Кис в двух сетах – 6:3, 7:5.

А вот в другом четвертьфинале фаворит уступила, причём это была действующая чемпионка турнира Симона Халеп. Убрала с дороги румынку 17-летняя Аманда Анисимова, которая задавила бывшую первую ракетку плотными ударами и практически безошибочной игрой. Сама же Симона играла не очень уверенно и за 28 минут проиграла первую партию. Во втором сете уже румынка заиграла надёжнее, да и у американки посыпались ошибки. И хотя Анисимова сразу же повела с брейком, к 7-му гейму преимущество растеряла.

Казалось, опытная Халеп вот-вот переломит ход игры, но её юная соперница выстояла – удержала ещё одну свою подачу, а затем сделала ещё один брейк, а с ним и выйти в полуфинал. Между прочим, несмотря на статус фаворита Симона перед матчем опасалась встречи с Амандой и объяснила это так: «Чувствую себя старой. Нелегко выходить на матч с теннисисткой, которая на 10 лет младше тебя. Пусть даже я и чувствую себя сильной. Молодым соперникам нечего терять — у них всегда есть право на ошибку». Так в итоге и получилось.

Теперь на «Ролан Гаррос» точно будет чемпионкой теннисистка, у которой не было ни одной победы на «шлемах», причём ни только титула, но и вообще выхода в финал. Причём во второй раз за три года в полуфинале Открытого чемпионата Франции среди женщин не будет бывших чемпионок «Большого шлема». Полуфинальные пары-2019 составили Йоханна Конта – Маркета Вондроушова и Эшли Барти – Аманда Анисимова. И теперь для любой из этих девушек любая победа будет рекордной на «шлемах» — и в полуфинале, и в финале.

Лишь одна из этой четвёрки до турнира входила в топ-25 рейтинга WTA (Барти), но теперь три теннисистки точно побьют свои личные рейтинговые рекорды: Барти (сейчас в промежуточном рейтинге идёт 4-й / был рекорд – 8), Вондроушова (20/38), Анисимова (26/51). Кроме того, два тинейджера (возраст до 20 лет) пробились в полуфинал «шлема» впервые с US Open-2009. Сейчас это Вондроушова (19 лет) и Анисимова (17), а тогда это были Возняцки (19) и Викмайер (19). Что касается «Ролан Гаррос», то последний раз два тинейджера были в полуфинале-2001 – Энен (19) и Клейстерс (18).

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Сама же Аманда Анисимова в 17 лет впервые победила соперницу из топ-5 и стала первой теннисисткой, родившейся в 2000-е годы, которая смогла пробиться в полуфинал мэйджеров. Анисимова – самая юная полуфиналистка «шлемов» с 2007 года (Вайдишова, Australian Open). Что касается американских теннисисток, то в столь юном возрасте «выстреливала» в 1997-м на US Open Винус Уильямс, а на «Ролан Гаррос» отличилась Дженнифер Каприати – аж в 1990-м.

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Любопытно, что на подвиги в преддверии грунтового сезона Аманду благословила Серена Уильямс. Юная американка с российскими корнями (её родители Константин и Ольга переехали из России в США за несколько лет до рождения Аманды) рассказала интересный случай: «Серена очень сильно вдохновляет меня. Я беру с неё пример. После тяжёлого поражения в Майами я была невероятно расстроена. Серена подошла ко мне в раздевалке, и мы немного пообщались. Это было так мило с её стороны. Я навсегда это запомню».

Уильямс попросили вспомнить тот эпизод: «Она хорошая девушка. Когда она вошла в раздевалку, моё сердце было разбито. Я хотела быть рядом с ней. Это интересная ситуация, потому что обычно никто никому ничего не говорит, хотя многие хотели бы сделать это. Я просто решила, что больше не буду поступать так. Я следовала своим эмоциям, а не «профессионализму». Я поступила непрофессионально. Но я поступила так, как чувствовала», — объяснила Серена.