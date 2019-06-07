На «Ролан Гаррос» притесняют женщин. И правильно делают!

«Ролан Гаррос» будто кто-то сглазил. Скандалы на парижском турнире «Большого шлема» идут один за другим. Очередное решение организаторов называют позором, а боссов Открытого чемпионата Франции обвиняют в дискриминации и ущемлении прав женщин. Никто не спорит, они за две недели допустили столько ляпов, сколько у нормальных руководителей других турниров не накапливается за несколько лет.

Но на этот раз организаторы «Ролан Гаррос» наконец-то поступили правильно. Женским полуфиналам нечего делать на центральном стадионе.

Серена благословила русскую американку. И Анисимова выбила чемпионку 17-летняя Аманда обыграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Халеп и стала самой юной полуфиналисткой «шлемов» с 2007 года.

Легенды и ноунеймы

Погода – не менее важный участник «Ролан Гаррос», чем игроки или зрители. В отсутствие над парижскими грунтовыми кортами выдвигающейся крыши небесная канцелярия легко срывает матчи и заставляет организаторов перекраивать расписание. В 2019 году дождь лил весь день 5 июня, из-за чего мужские и женские полуфиналы пришлось ставить на один день. Уместить все четыре поединка на центральном стадионе комплекса, арене Филиппа Шатрье, практически невозможно, ведь надо учитывать погодные риски.

Организаторы решили взять за основу финансовый мотив. Наверняка они просто взглянули на имена полуфиналистов в мужском и женском разрядах – и решение пришло само собой. У мужчин до полуфинала дошли четыре лучших теннисиста мира. Ярчайшие звёзды мирового тенниса Федерер, Надаль и Джокович, а также австриец Тим, мгновенно получивший известность после скандала с Сереной Уильямс. Первые три имени отлично знакомы даже тем, кто за теннисом не следит от слова совсем.

Отдавай все деньги, Анна! Исторический скандал на «Ролан Гаррос» У проигравшей девушки отобрали все призовые деньги. Так организаторы вынуждают слабых игроков отдавать свои места в турнире за полцены.

Женские полуфиналы интереса не вызвали

У женщин же ситуация обратная. Со звёздами в WTA сейчас вообще напряжёнка, но и на этом фоне теннисистки, пробившиеся в полуфинал «Ролан Гаррос», выглядят малоизвестными. Йоханна Конта, Эшли Барти, Маркета Вондроушова и Аманда Анисимова, конечно, не появились из ниоткуда. Каждая из них проделала тяжёлый путь и для каждой полуфинал «Ролан Гаррос» — главный матч в карьере. Вот только наблюдать за их игрой вживую желающих немного. О каком центральном корте можно говорить, если и гораздо менее вместительная арена Симон Матьё на полуфинальном матче между Контой и Вондроушовой была заполнена менее чем на половину?

Проигравшая Конта не стала ругать организаторов. Сам факт обсуждения «дискриминационного» переноса женских матчей на второстепенные корты она считает дискриминацией. И с ней нельзя не согласиться. По сути, организаторы просто отдали лучший стадион на откуп самым популярным теннисистам, а малоизвестных игроков отправили на арены поменьше. Вне зависимости от половой принадлежности.

На «Ролан Гаррос» выгнали игрока. Потому что Серена не хотела ждать И не простого игрока, а «наследника» самого Надаля. Похоже, организаторы готовы на всё, лишь бы угодить проигравшей американке.

Позор и разочарование

Но такая логика пришлась не по душе Женской теннисной ассоциации и многим теннисисткам. Заговорили о дискриминации и сексизме. Бывшая первая ракетка мира француженка Амели Моресмо была очень разочарована решением организаторов: «Перенос женских полуфинальных матчей на «Ролан Гаррос» — это позор! Все согласны, что главная игра дня — это Федерер — Надаль. Но какой посыл мы несём, когда ставим матчи на 11 утра на второй и третий корты турнира?!».

Вторит ей и глава WТА Стив Саймон: «Мы невероятно разочарованы переносом обоих женских полуфиналов на другие корты. Это решение несправедливо и неуместно. Четыре девушки, которые хорошо выступали и так далеко прошли, заслужили своё право сыграть на самых больших площадках».

Безусловно, Стив. Но и зрители имеют право за свои деньги смотреть на тех, на кого им хочется. Ну ладно бы на матчи Барти – Анисимова или Конта – Вондроушова стояли очереди из несчастных, которым не хватило билетов. Так ведь нет, на трибунах не самых крупных стадионов полно свободных мест. Тогда зачем нужно обязательно ставить сенсационных полуфиналисток на арену Филиппа Шатрье? Чтобы отчитаться, что в женском теннисе всё в порядке? Так давно уже не в порядке! Нет ярких личностей уровня Шараповой или Серены, нет теннисисток со своим почерком. Отсюда и чехарда на вершине рейтинга, и постоянные новые имена среди чемпионов больших турниров. Не женщинам, а именно женскому теннису указали на своё место. И место это в 11 утра на второстепенных кортах.