Как ветром сдуло. Надаль уже в 12-м финале «Ролан Гаррос», а соперника всё нет

Из-за угрозы дождя во второй половине дня организаторы «Ролан Гаррос» поставили оба женских полуфинала на 11 утра, чем вызвали недовольство многих болельщиков и даже WTA. Во-первых, оба полуфинала проходили одновременно, во-вторых, очень рано для такой стадии, в-третьих, ещё и не на центральном корте. Решение действительно спорное, но хотя бы мы узнали имена обеих финалисток, тогда как у мужчин завершился лишь один полуфинал.

Первый сет поединка Эшли Барти – Аманда Анисимова получился совершенно невероятным. Барти повела 5:0 всего за 12 минут и имела двойной сетбол, но 17-летняя Анисимова не только их отыграла, но и взяла шесть геймов подряд! При этом больше сетболов у Барти в этом сете не было. Аманда, ведя 6:5, не смогла подать на партию, но преуспела на тай-брейке и взяла сет, который должна была проиграть 0:6. Когда американка повела уже 3:0 во втором сете, казалось, что австралийка психологически сломлена, но не тут-то было. Теперь уже она выиграла шесть геймов подряд и сравняла счёт по партиям. В решающем отрезке Анисимова снова первой сделала брейк, но удержать перевес не получилось. В беспрецедентной по развитию счёта игре Барти вышла в финал «Ролан Гаррос» — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Анисимова в любом случае стала открытием турнира, она войдёт в топ-30 мирового рейтинга в понедельник, а Эшли поднимется как минимум на третье место. А если выиграет в финале, то будет второй!

Второй полуфинал получился не столь драматичным. Йоханна Конта сразу сделала брейк в противостоянии с 19-летней Маркетой Вондроушовой, затем упустила перевес, но снова повела 5:3 и имела три сетбола, правда на приёме. Их реализовать не удалось, а свою подачу британка провалила. Вондроушова в итоге взяла четыре гейма подряд, а вместе с ними и партию. Та же картина получилась и во втором сете. Вновь Конта была впереди 5:3, но теперь до сетболов ей добраться не удалось. На тай-брейке перевес Маркеты сомнений не вызывал – 7:5, 7:6 (7:2). Вондроушова стала первой финалисткой-тинейджером в Париже с 2007 года: 12 лет назад в финале играла Ана Иванович. Таким образом, в субботу нас ждёт финал Барти – Вондроушова.

Что касается мужских полуфиналов, то начнём мы с классики мирового тенниса. Федерер выиграл пять последних очных встреч с Надалем, но при этом на грунте у испанца огромный перевес – 13 побед в 15 матчах. Он же считался и явным фаворитом в пятницу. 39-й эпизод этого великого противостояния проходил в непростых погодных условиях: на протяжении всего матча дул сильный ветер, что особенно неприятно на грунте, ведь над кортом поднимался песок, заставляя игроков отворачиваться и закрывать глаза.

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В первом сете решающим стал шестой гейм, в котором Надаль с шестого брейк-пойнта всё же сумел взять подачу соперника и затем дважды удержал свою. Точный удар испанца справа коротким кроссом завершил стартовый сет – 6:3. Федерер не хотел ввязываться в длинные перестрелки на задней линии, понимая, что в такой игре у Рафаэля есть перевес. Роджер много укорачивал и часто ходил вперёд, но далеко не всегда успешно. Во втором сете он проиграл гейм с 40:0, который предрешил судьбу партии. Надаль сделал брейк и повёл 2-0. В третьем сете борьбы фактически не получилось: Рафаэль благодаря 33 ударам навылет выиграл со счётом 6:3, 6:4, 6:2 за 2 часа 25 минут и вышел в 12-й финал «Ролан Гаррос».

С кем Надаль сыграет в финале пока неизвестно. Синоптики заранее прогнозировали и ещё более сильный ветер, и возможный дождь вечером, поэтому Новаку Джоковичу и Доминику Тиму требовалось сыграть очень быстро, чтобы выявить победителя в пятницу. Но у них это не получилось. По личным встречам серб вёл 7-2, но на «Ролан Гаррос» у каждого было по одной победе. Новак в трёх сетах выиграл в 2016 году, а Тим взял реванш год спустя. В мае серб и австриец играли в Мадриде, и тогда Новак преуспел на двух тай-брейках. В Париже Тим достаточно уверенно взял первый сет 6:2, а во втором в самом начале имел двойной брейк-пойнт, но Новак спас подачу, а затем начал постепенно выходить из кризиса. В концовке он сделал брейк и подал на сет – 6:3.

При счёте 3:1 в пользу Тима в третьем сете матч был перенесён из-за очень сильного ветра. Изначально появилась информация, что Джокович покинул пределы комплекса ещё до того, как организаторы официально отложили игру до субботы. Но позднее директор турнира Ги Форже опроверг эту информацию: судья одновременно сообщил обоим участникам о переносе. Доигровка назначена на субботу, на 13:00 по московскому времени.