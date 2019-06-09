Как обыграть Надаля на «Ролан Гаррос»? И что для этого нужно сделать Тиму

Неуязвимый Надаль

На «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль практически непобедим. В пятисетовом ли формате дело? В том, что эти корты подходят ему больше всего? В наиболее серьёзном настрое именно на этот турнир? Однозначного ответа нет – свою роль играют все эти факторы. Из 39 поражений испанца на грунте (тоже невероятно низкий показатель с учётом того, что он провёл на этом покрытии около ста официальных турниров) лишь два пришлись на Открытый чемпионат Франции.

Ни у одного теннисиста в истории не было столь малого количества поражений на турнире «Большого шлема за 14 участий. И да, сейчас Надаль играет в Париже в 15-й раз, он завоевал там 11 титулов и проиграл только дважды. Получилось так потому, что на матч 3-го круга с Марселем Гранольерсом в 2016 году Рафаэль просто не вышел, а снятия до старта игры в статистику поражений не идут.

Сенсация года

Когда и кому Надаль проиграл на «Ролан Гаррос» в полноценных матчах? Первая осечка произошла в 2009 году, когда Рафаэль шёл за рекордом Бьорна Борга. Швед первенствовал в Париже 4 раза подряд, с 1978-го по 1981-й – а на следующий год просто не приехал на турнир, фактически завершив карьеру в 25 лет. Рафаэль завоевал титул в год своего дебюта, в 2005-м (предыдущий розыгрыш он пропустил из-за травмы), а затем трижды подряд побеждал в финале Роджера Федерера.

Разумеется, испанец приехал на «Ролан Гаррос» главным фаворитом, несмотря на проигрыш тому же Федереру в финале «Мастерса» в Мадриде за неделю до старта мэйджора. Но в четвёртом круге он провёл совершенно нехарактерный для себя матч, допустив множество ошибок и проиграв Робину Сёдерлингу в четырёх партиях. Главной сенсацией турнира (и чего уж там – года) сполна воспользовался Федерер, в финале победивший как раз Сёдерлинга и собравший долгожданный «Карьерный шлем». А у Рафаэля, как оказалось чуть позже, была травма. Он пропустил два месяца и вернулся к соревнованиям в августе, на «Мастерсе» в Монреале.

Худший грунтовый сезон Рафаэля

Вообще травм у Надаля было много, но грунт, очевидно, обладал для него некими целебными свойствами. И хотя это лишь шутка, невозможно не заметить, что на харде Рафаэль не только травмировался чаще, но и пропускал турниры чаще – зато к старту грунтового сезона почти всегда возвращался в строй. Отдельные проблемы со здоровьем, тем не менее, у испанца были и на грунте – как минимум на «Ролан Гаррос» в 2009 и 2016 годах.

В 2015-м, когда Рафаэль уже побил рекорд Бьорна Борга, завоевав в Париже 5 титулов подряд, он не был травмирован, но провёл ужасный грунтовый сезон – худший в карьере. На европейском грунте Надаль в первый и пока единственный раз в карьере не завоевал ни одного титула. Единственный выигранный им турнир проходил в феврале в Буэнос-Айресе – скромный ATP 250. Весной Рафаэль потерпел пять поражений на грунте, причём ни в одном проигранном им матче не взял ни сета.

Это Надаль-то, всегда бившийся до последнего мяча! Новак Джокович в том году обыграл его на песчаных кортах дважды – сначала в Монте-Карло, а затем и на «Ролан Гаррос». Новак действовал активнее и разнообразнее, здорово подавал, а Рафаэль не смог оказать ему сколько-нибудь заметное сопротивление. После этого поражения испанец оказался на грани вылета из топ-10, но всё-таки удержался на десятой строчке. В результате его серия пребывания в десятке по-прежнему длится с момента дебюта там – уже больше 14 лет!

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Roland Garros.

Таким образом, понятно, что в оптимальном состоянии Надаль на «Ролан Гаррос» никогда не проигрывал. Ближе всего к поражению при таком раскладе он был в 2013-м, когда в полуфинале одолел того же Джоковича со счётом 9:7 в решающей партии, в которой Новак вёл с брейком – 4:2. Это был один из двух случаев, когда Рафаэль провёл пятисетовый матч на этих кортах. До того в решающий сет его «затащил» Джон Иснер, взявший два сета на тай-брейках в первом круге в 2011 году.

Принц грунта против Короля

Несмотря на неудачный старт грунтового сезона, сейчас Надаль явно на ходу. По пути к финалу «Ролан Гаррос» он проиграл только один сет (Давиду Гоффену в третьем раунде). Соперником Рафаэля в титульном поединке станет Доминик Тим, которого уже давно называют «Принцем грунта» — король здесь, разумеется, Надаль. Интересно, что австриец при этом не выиграл на песчаном покрытии ни одного турнира крупнее Рио-де-Жанейро и Барселоны. По уровню игры и стабильности выступлений на грунте, однако, он если и не второй, то максимум третий после Надаля и Джоковича.

Кроме того, Доминик уже четвёртый сезон подряд одерживает по одной победе над Рафаэлем на грунте. Счёт их личных встреч на этом покрытии с 2016-го – 6-4 в пользу испанца. Правда, за три поединка на «Ролан Гаррос» (в том числе во втором круге в 2014 году) Тим не выиграл ни сета. Легко Надаль взял верх и в прошлогоднем финале.

Пятисетовая битва с Джоковичем, растянувшаяся на два дня, явно не увеличивает шансы Тима. Ему нужно быть готовым биться с первого до последнего мяча, а усталость может этому помешать.

Кроме того, в полуфинале Доминик играл со слишком большими перепадами, допуская много ошибок. Надаль вряд ли отдаст фору, полученную таким образом. Чтобы надеяться на победу, Тим должен играть остро, почти безошибочно, не отдавая сопернику инициативу и нагнетая темп. Если Доминику это удастся, то хотя бы на каком-то отрезке матча у него может быть преимущество.

Также хорошей идеей могут быть неожиданные выходы к сетке, которыми в отдельных розыгрышах здорово пользовался Роджер Федерер. И, конечно, нужно быть всегда готовым к тому, что Рафаэль может достать почти любой мяч и остро контратаковать. Если же у Тима что-то не пойдёт, то этот финал едва ли будет отличаться от прошлогоднего.