Свитолина удалила Монфиса, Шарапова гуляет по Мальорке, Бушар тренирует бабушку

Пока Серена воркует с мужем, а Возняцки загорает в купальнике, Кузнецова и Цибулкова демонстрируют наряды с декольте.

Завершён «Ролан Гаррос», а вместе с ним и вся грунтовая серия. Теннисисты постепенно перебираются на траву, где три недели будут идти подготовительные соревнования, а с 1 июля стартует знаменитый Уимблдон. Кто-то решил заскочить на короткий отдых к морю, а кто-то уже вовсю играет на свежепостриженной травке. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

Шарапова приехала в гости к Надалю, чтобы подготовиться к Уимблдону Мария снова выходит на корт. Но увидим ли мы россиянку в деле? Последнее слово – за многострадальным плечом.

Уже четыре с лишним месяца Мария Шарапова не выступает из-за травмы плеча. Россиянка активно восстанавливается, готовится и, похоже, её выход на корт случится уже на днях. Мария приехала на остров Мальорка, где проводит тренировки на базе теннисной академии Santa Ponsa. Именно там с 17 по 23 июня пройдёт турнир категории International. Директор Mallorca Open Тони Надаль – дядя 12-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля – уже подтвердил, что Шараповой достанется одна из «уайлд-кард». Значит Мария решила, что пора, в конце концов, выйти на первый план.

По итогам грунтового сезона грек с русскими корнями Стефанос Циципас прочно обосновался на 6-м месте рейтинг-листа ATP. Для успешного продвижения наверх нужен прорыв на траве, для чего Стефанос провёл интенсивные, а порой очень забавные тренировки в Академии Муратоглу. Это походило на известную в прошлом компьютерную игру, в которой Микки Маус ловит в корзину яйца. Только Циципас, наоборот, закидывал мячи из разных положений на травяном корте. Впрочем, долго готовиться греку не пришлось, поскольку уже на этой неделе он возглавил посев на турнире в Хертогенбосхе.

Благодаря последним успешным выступлениям, в том числе и на грунте, итальянец Фабио Фоньини впервые в карьере пробился в топ-10. Но 32-летний уроженец самого музыкального города мира Сан-Ремо считает своим главным достижением то, что он является папой.

Романтическое настроение нахлынуло на Серену Уильямс. То, что американка стала первой спортсменкой, включённой журналом «Форбс» в ежегодный список самых богатых женщин мира, которые «сделали себя сами», — факт для всех. А вот Париж она готова разделить только со своим мужем Алексисом Оганяном.

Украинка Элина Свитолина не очень удачно завершила «Ролан Гаррос» — проиграла в третьем круге Гарбинье Мугурусе. В этом году она так пока и не выиграла ни одного титула и на данный момент является 7-й ракеткой мира. После завершения грунтового сезона Свитолина и её бойфренд Гаэль Монфис удалили совместный аккаунт в «Инстаграме», где они публиковали совместные фото и видео. Похоже, Элина готова начать всё с чистого листа.

По итогам «Ролан Гаррос» хорватская теннисистка Донна Векич добралась до рекордного для себя 22-го места рейтинг-листа WTA, после чего отправилась зарядиться силами в Монте-Карло, который является её резиденцией. Но передышка длилась недолго. Хорватка уже в Ноттингеме, где на этой неделе посеяна на турнире под высоким вторым номером.

Благодаря успешному выступлению в Париже швейцарец Стэн Вавринка рванул на 9 мест вверх в рейтинге ATP и уже вернулся в топ-20. Ходят слухи, что и эта яркая теннисная пара рассталась. Во всяком случае, они давно не появляются вместе и не публикуют общих фото.

Только что теннисный мир в полной мере познакомились с 22-летней Вероникой Кудерметовой, которая дебютировала на «Ролан Гаррос» и сходу добралась до 3-го круга, попутно убрав с дороги бывшую первую ракетку мира Каролину Возняцки. Но похоже, это не последнее знакомство с фамилией Кудерметова на теннисном корте – дело в том, что у Вероники есть младшая сестра Полина, которой 16 лет, и которая уже входит в топ-80 юниорок мира (до 18 лет). Так что не за горами дебют в профессиональном теннисе.

Для упомянутой Каролины Возняцки грунтовый сезон откровенно не задался – после финала в Чарльстоне в начале апреля она не одержала ни одной победы. Возможно морской воздух и летнее солнце Монте-Карло помогут ей перезагрузиться и успешно выступить на траве.

Отправилась немного позагорать и покупаться и Анастасия Павлюченкова. Для этого россиянка выбрала побережье Тирренского моря возле древнего итальянского города Амальфи.

Канадка Эжени Бушар выступила в необычной роли тренера – она вдохновила свою бабушку прокатиться на самокате.

Казалось бы, не так давно звёздная Мартина Хингис завершила карьеру, вышла замуж и родила дочь. Но Лие уже 3 месяца, а значит бывшей первой ракетке мира в одиночке и паре, 25-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» (в одиночке, паре и миксте) самое время вернуться на корт.

Действующая первая ракетка мира Наоми Осака никак не может найти свою игру, но накопленного запаса очков ей пока хватает, чтобы оставаться на вершине. Что ж. Возможно, во время травяного сезона японка сможет «включиться».

Россиянка Светлана Кузнецова в «Инстаграме» поделилась фотографиями стильного наряда, в котором посетила национальную премию в области популярной музыки «Муз-ТВ», прокомментировав это словами: «Красоту навели».

Не менее эффектный наряд с глубоким декольте продемонстрировала всем и словачка Доминика Цибулкова.