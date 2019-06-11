Как 1,5 года отдыхать от тенниса и выиграть «Ролан Гаррос». История Эшли Барти

Барти, в 18 лет уставшая от тенниса и ушедшая в крикет, сейчас неожиданно стала чемпионкой в Париже и близка к званию первой ракетки мира.

Эшли Барти, до этого года никогда не доходившая даже до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, неожиданно стала чемпионкой «Ролан Гаррос». Это первый титул Барти на песчаном покрытии. Благодаря победе в Париже австралийка стала второй ракеткой мира, хотя ещё перед триумфом в Майами в конце марта никогда не входила даже в топ-10. До того основные успехи у Эшли были в парном разряде – там она была пятой ракеткой мира и сыграла в финалах всех «Шлемов» вместе с Кейси Деллакуа, которая сейчас уже завершила карьеру и растит трёх детей вместе со своей подругой.

Лучшие результаты Барти на «Шлемах» в одиночном разряде:



Australian Open – четвертьфинал

«Ролан Гаррос» — титул

Уимблдон – 3-й круг

US Open – 4-й круг.

На «Ролан Гаррос» австралийки не побеждали уже почти полвека. Предыдущей чемпионкой этого турнира, представлявшей Зёленый континент, была Маргарет Корт. Обладательница «Большого шлема» — 1970 в последний, пятый раз выиграла «Ролан Гаррос» в 1973 году. А после победы Ивонн Гулагонг-Коули на Уимблдоне-1980 был лишь один триумф австралийки на мэйджоре – Саманта Стосур в 2011-м выиграла US Open.

Австралия – страна эмигрантов. Речь сейчас даже не о том, что потомков аборигенов в ней меньше, чем потомков жителей Европы и Азии, которые перебрались на Зелёный континент больше века назад. В теннисе многие представители этой страны родились и выросли совсем в других местах. Айла Томлянович – бывшая хорватка, Дарья Гаврилова – россиянка, Астра Шарма родилась в Сингапуре, её отец из Индии, а мать из Китая. В топ-100 сейчас нет ни одной коренной австралийки, кроме Барти. А вот Эшли как раз является потомком коренных жителей континента – по папиной линии.

Папа Барти, кстати, работает в государственной библиотеке. Мама, родители которой перебрались в Австралию из Англии, является врачом-рентгенологом.

Барти начала играть в теннис в 4 года. Также в детстве она занималась нетболом (традиционно женский вид спорта, отчасти похожий на баскетбол). Эшли бросила нетбол по двум причинам: во-первых, не хотела играть в «чисто девчачий» вид спорта, а во-вторых, двум её старшим сёстрам нетбол давался лучше, чем ей.

Эшли быстро начала проводить тренировки с парнями намного более старшего возраста. В девять лет она играла тренировочные матчи против 15-летних подростков, а в 12 уже тренировалась со взрослыми – конечно, не профессиональными игроками высокого уровня, но всё же.

Известность тоже пришла к Барти достаточно рано – во всяком случае, на родине. Она была хороша на юниорском уровне, выиграв Уимблдон в 15 лет, а в три из четырёх упоминавшихся финалов «Шлемов» в паре с Деллакуа вышла, когда ей было 16 – 17 лет. Позже Эшли жаловалась, что за весь сезон-2013 провела дома меньше месяца.

Лучшие результаты Барти на «Шлемах» в парном разряде:



Australian Open – финал

«Ролан Гаррос» — финал

Уимблдон – финал

US Open – титул.

Постоянные путешествия с юных лет стали одной из главных причин принятого ей решения о паузе в карьере. «Всё происходило слишком быстро. Я просто хотела немного пожить обычной подростковой жизнью, узнать, каково это», — объясняла Эшли. Паузу она сделала после US Open – 2014, когда ей было 18 лет.

О том, чтобы завершить карьеру, Барти и не думала. Она действительно просто хотела отдохнуть психологически. И семья, и тренер поддержали её в этом решении. Эшли спокойно проводила время, рыбачила, а также следила за строительством своего дома поближе к родным.

В начале 2015 года она встретилась с женской национальной сборной по крикету. Идея сменить индивидуальный вид спорта на командный показалась Барти интересной, и она договорилась о пробных тренировках. Тренер «Квинсленд Файр» был впечатлён уровнем её мастерства – со скидкой на то, что до того Эшли играла в крикет только вместе с семьёй и друзьями. Правда, в состав этой команды, которая выступала в Высшей лиге, Барти не взяли. С ними она только тренировалась, а играла в городской лиге Брисбена, набрав в итоге больше всех очков в команде. После Эшли выступала и на более высоком уровне, но в сокращённом формате крикета – Twenty20.

Когда сезон в крикете закончился (произошло это в январе 2016-го), Барти объявила о возвращении в теннис. Начала она с домашних турниров ITF в парном разряде, а в начале лета вернулась и в одиночный разряд. Однако вскоре она получила стрессовый перелом руки и выбыла на несколько месяцев – зато уже следующий сезон закончила в топ-20 как в паре, так и в одиночке.

Сейчас Эшли находится всего в 186 очках позади Наоми Осаки и, соответственно, является главным претендентом на то, чтобы сместить японку с первой строчки – тем более что чемпионскую гонку Барти уже возглавила. В случае успеха она станет лишь второй австралийской на вершине, согласно компьютерному рейтингу. Появился этот рейтинг только в конце сезона-1975, так что легендарная Маргарет Корт на первую строчку попасть не успела.

На данный момент единственная австралийка, возглавлявшая одиночный рейтинг – Ивонн Гулагонг-Коули. Правда, провела она на вершине меньше времени, чем кто-либо в туре (всего две недели). И есть кое-что, объединяющее Ивонн и Эшли – корни предков. Правда, у Гулагонг и папа, и мама были аборигенами.

Кстати, в апреле прошлого года Барти, которая уже тогда была первой ракеткой Австралии, назначили Национальным теннисным послом среди аборигенов. Основная задача Эшли в этой должности – вдохновлять австралийских детей с аборигенским происхождением заниматься теннисом.

Сама Барти увлекается разными видами спорта. Помимо тенниса и крикета, ей интересны футбол, баскетбол и регби. В футболе, помимо одной из австралийских команд («Ричмонда»), она болеет за «Манчестер Юнайтед».