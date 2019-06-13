Прогиб засчитан. Тима унижали из-за Серены, а он готов играть с ней в паре

Изгнание Тима

Ситуация, произошедшая в середине «Ролан Гаррос», возмутила многих людей как из мира тенниса, так и из других сфер, а также стала одним из камней в огород организаторов турнира. В матче третьего круга Доминик Тим, четвёртая ракетка мира, с 2016 года неизменно доходивший как минимум до полуфинала этих соревнований (а в прошлом году сыгравший в финале), победил Пабло Куэваса. Почти одновременно Серена Уильямс проиграла Софье Кенин. Главный зал для пресс-конференций был занят Тимом, который уже закончил общение с англоязычной прессой, но отвечал на вопросы на немецком языке. Американка ждать не захотела, предложив провести её конференцию в более маленьком зале. Правда, чуть позже выяснилось, что он тоже был занят – Карен Хачанов давал там интервью телевидению, и по каким-то техническим причинам в таком случае ошибочно выдаётся информация, что зал свободен.

На «Ролан Гаррос» выгнали игрока. Потому что Серена не хотела ждать И не простого игрока, а «наследника» самого Надаля. Похоже, организаторы готовы на всё, лишь бы угодить проигравшей американке.

В любом случае организаторы посчитали, что пресс-конференция 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в одиночном разряде не в главном зале – плохое решение. И недостаточно престижно, и все желающие там могут не уместиться. В результате Тиму просто сообщили, что ему нужно переместиться в более маленький зал. Реакция Доминика тогда была вполне логичной. «Я действительно не понимаю. Какого чёрта? Это бред какой-то. Я должен уйти, потому что она не может подождать?». В итоге он вышел из зала, но от дальнейшего общения с прессой в тот день отказался.

Теннисисты за Доминика, американки – за Серену

После этого начались публичные обсуждения произошедшего. Бывшие теннисисты и теннисистки – Борис Беккер, Пэт Кэш, Аннабель Крофт и другие – поддержали Доминика. А несколько американок, известных благодаря другим видам деятельности, заняло сторону Серены. Юрист Санни Хостин и политический обозреватель Ана Наварро обе назвали Уильямс «королевой», призвав Тима проявлять к ней больше уважения.

Знаменитая актриса Вупи Голдберг (пик славы которой, правда, уже позади), дружащая с Сереной, попросту назвала австрийца никому не известным человеком. «Послушай, парень, тебя никто не знает. Может, ты большая фигура в теннисном мире, но тот факт, что Серена так рано вылетела, — это большое событие. Люди хотят узнать, что случилось и как она себя чувствует. Не думаю, что она вообще хотела бы с кем-либо говорить о своём поражении: «О да, давайте обсудим мой ранний вылет с «Ролан Гаррос». Не думаю, что у неё был такой план! Не обвиняй её! Перестань быть дураком и не обвиняй её».

«Тебя никто не знает». В США унижают теннисиста, которого выгнали из-за Серены Актёры и юристы оскорбляют Тима за то, что он посмел перечить «королеве». Досталось и Федереру.

Через пару дней сам Тим вспоминал произошедшее уже в гораздо более спокойном тоне. «Не знаю, была это ошибка Серены или виноваты официальные лица. Не уверен также, видела ли она, что я нахожусь на пресс-конференции. Если всё же видела, то ей лучше было бы подождать. Но всё это тоже можно понять. Она проиграла матч. Я думаю, имела место небольшая ошибка как со стороны Серены, так и со стороны официальных лиц, но, как я уже сказал, это забыто».

«Серена – великая чемпионка. Хотел бы сыграть с ней в миксте в этом году»

А теперь Доминик окончательно решил сгладить все углы. «Возникла большая шумиха, я до сих пор не пойму, почему так случилось. Серена — великая чемпионка, у неё огромные достижения. Чтобы закрыть вопрос, хотел бы сыграть с ней в миксте на Уимблдоне или US Open», — это заявление австрийца из интервью уже после «Ролан Гаррос».

Серена на это предложение пока никак не отреагировала. Конечно, очень тяжело представить, что она вообще решит играть микст с кем бы то ни было. Американка выступала в смешанном парном разряде на «Шлемах» только на заре карьеры, выиграв два турнира вместе с Максимом Мирным ещё в 1998 году. После финала Australian Open – 1999 она лишь однажды заявилась в этот разряд, сыграв с Бобом Брайаном на «Ролан Гаррос» — 2012 и вылетев в первом круге. В этом году Уильямс приняла участие в Кубке Хопмана, но это совсем другое – разогревочный турнир на старте сезона без рейтинговых очков, где просто нужно сыграть три матча в одиночном разряде и столько же в смешанном парном (на один больше, если твоя команда выйдет в финал). Выиграв три одиночных матча из трёх, все матчи в паре с Фрэнсисом Тиафо Уильямс проиграла. Даже в женском парном разряде со своей сестрой Винус Серена почти не выступает, так что шансов наладить отношения с ней таким образом у Доминика фактически нет. Да и нужно ли это Тиму на самом деле? В конце концов, считать его виноватым в этой ситуации как минимум очень странно.