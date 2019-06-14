Отобрать и поделить! Кто позарился на большие деньги Уимблдона и US Open

От мультимиллионеров до считающих копейки

С одной стороны, профессиональным игрокам в теннис вроде бы не стоит жаловаться на доходы. Высокие призовые, «стартовые» на необязательных турнирах, компенсация проживания и питания на крупных соревнованиях, спонсорские контракты… С другой – большая часть этого актуальна только для теннисистов и теннисисток топ-уровня. Те, кто находится в первой тридцатке, а ещё лучше – двадцатке, входят в число игроков, хорошо зарабатывающих на теннисе. Траты, конечно, у всех тоже разные, но всё равно доходы позволяют им не ограничивать себя в каких-то покупках, отдыхе, в размере команды и при этом откладывать на будущее. Лидеры тенниса и вовсе каждый год зарабатывают десятки миллионов долларов, имея возможность и приобретать дорогую недвижимость, и заниматься благотворительностью, и открывать свой бизнес.

Однако ниже по рейтингу ситуация стремительно меняется. Во второй половине топ-100 игроки ещё выходят в плюс, но им приходится экономить – на проживании, на перелётах, на тренере, физиотерапевте и так далее. Многие кооперируются с коллегами, снимая один номер на двоих или деля одного тренера на двоих. Средний заработок в год у этих игроков составляет 400 – 500 тысяч долларов (после уплаты налогов). На вид это много, но на деле большая часть данной суммы уходит на обязательно сопутствующие путешествиям и тренировкам расходы. Теннис не зря считается одним из самых дорогих видов спорта. Кстати, один из богатейших теннисистов мира, Новак Джокович, в своих заявлениях не раз обращал внимание на эту ситуацию и призывал увеличить призовые и задуматься об их перераспределении в пользу вылетающих в первых кругах.

На призовой фонд турниры отдают малый процент доходов

Детальными подсчётами для тех, кто стоит ещё на одну ступень ниже, решил заняться Вашек Поспишил. В свои лучшие времена канадец поднимался на 25-ю строчку, а его призовые за карьеру составляют больше пяти миллионов долларов. Прошлый сезон Вашек закончил на 70-й позиции, а в этом году не играет из-за травмы. Ранее Поспишилу (кстати, чемпиону Уимблдона-2014 в парном разряде) уже доводилось вылетать из первой сотни, и сейчас он вновь оказался за её пределами, опустившись на 182-е место.

Вашек провёл сравнение с топ-лигами самых популярных видов спорта в США. В MLB все бейсболисты получают 54,4% от заработков лиги. Доля футболистов в NFL (это американский футбол) составляет 47%. Баскетболисты в NBA и хоккеисты в NHL получают ровно половину. Гольфистам достаётся приблизительно 33% доходов PGA. При этом на US Open в 2017 году лишь 14% доходов турнира пошло на призовой фонд – по 7% для мужчин и для женщин. Точные цифры для других «Шлемов» и для «Мастерсов» Поспишил не привёл, но из имеющейся информации на эту тему известно, что на Australian Open и Уимблдоне процент примерно такой же (в Лондоне даже чуть ниже). «Твиты» на эту тему канадец постит уже несколько дней. Помимо аналитических выкладок, общий посыл – игрокам нужно объединиться и бороться за то, чтобы турниры выделяли больше денег в призовой фонд.

Такой разный третий полтинник

Средний заработок игроков со 101-й по 150-ю позицию Вашек рассчитал чисто арифметически – $276,410. Однако в реальности сумма призовых здесь очень сильно варьируется. Например, Джек Сок, финишировавший 106-м, заработал больше двух миллионов. Причин тому две – несмотря на постоянные ранние поражения, он провёл весь 2018-й в топ-20 (а начинал и вовсе в топ-10) благодаря 1000 очков за титул ноябрьского «Мастерса» в Париже, и вылетел из сотни только после того, как не защитил эти рейтинговые баллы. Соответственно, он играл на всех крупных соревнованиях, где призовые даже за ранний вылет намного больше, чем на челленджерах. Вторая причина – Джек великолепно играл в паре с Майком Брайаном, пока Боб Брайан был травмирован. И хотя призовые там не чета одиночным, чемпион двух «Шлемов» и Итогового турнира всё равно срывает хороший куш.

К примеру, 120-й номер рейтинга, Хуан Игнасио Лондеро, заработал всего 110 тысяч долларов. Кстати, в этом году призовые аргентинца уже составили полмиллиона, а в рейтинге он сейчас находится на 58-й строчке. Неожиданно завоёванный титул на домашнем турнире в Кордове помог ему ворваться в топ-100, а больше всего призовых он получил за 4-й раунд «Ролан Гаррос» — 243 тысячи евро, то есть больше половины текущего заработка за сезон. А меньше всех призовые были у 147-й ракетки мира, Джанлуиджи Квинци – 56 тысяч долларов! Кроме турниров ITF и челленджеров, он сыграл лишь в квалификации к US Open, где вылетел в первом раунде. При таком раскладе очевидно, что теннисист играет себе в минус. Между прочим, Квинци в 2013 стал чемпионом юниорского Уимблдона, но во взрослом теннисе это ему не помогает.

Конец игры? Почему сотни теннисистов остались без рейтинга Пытаясь избавиться от скандалов с договорняками, ITF ввела Переходный тур, чтобы игроки больше зарабатывали. На практике всё не так просто.

При этом расходы на тренера и физиотерапевта Поспишил оценил в 300 – 400 тысяч долларов – и это за 30 недель. Тут, опять же, возможны варианты. Разумеется, есть и те, и другие специалисты совершенно разного уровня – и, соответственно, с различными финансовыми запросами. Можно вспомнить, например, интервью Дмитрия Турсунова из тех времён, когда он ещё был игроком, а не тренером. Он рассказывал, что платит и тренеру, и физиотерапевту по тысяче евро в неделю, а тренер вдобавок получает 15 процентов от призовых (после вычета налогов). Сам Дмитрий отмечал, что такая ставка считается довольно низкой. Возможны и другие договорённости – допустим, чистого оклада у тренера нет, зато он получает больше процентов от призовых. Понятно, что на такой расклад могут согласиться скорее наставники, работающие с топ-игроками, у которых призовые достаточно велики.

Чистый заработок среднего теннисиста – около 5 тысяч долларов в месяц

Нельзя забывать и о других расходах, от которых никуда не деться. Это авиабилеты, это оплата проживания и питания на тех турнирах, где организаторы не берут их на себя. Это натяжка струн на ракетках, а при отсутствии соответствующих контрактов – покупка самих ракеток, спортивной обуви и одежды. Разумеется, со всех призовых взимают налоги, размер которых зависит от местного законодательства. Оплачивать нужно также тренировки вне турниров, особенно если они проводятся на кортах каких-либо теннисных академий. В итоге получается, что средний игрок, проведший большую часть карьеры в конце первой сотни и не получивший каких-либо рекламных контрактов, имеет чистый заработок около пяти тысяч долларов в месяц.

По меркам обычного человека, конечно, сумма немаленькая – хотя тоже не стоит забывать, что средние зарплаты в большинстве стран Европы и в США выше, чем в России. По меркам, скажем, футболистов, хоккеистов или баскетболистов деньги совсем небольшие. При этом в теннисе, как в любом индивидуальном виде спорта, любые риски, связанные со здоровьем, игрок несёт самостоятельно. Здесь никто не будет оплачивать ему операцию и начислять зарплату, пока идёт восстановление. Если рекламных контрактов нет, то всё время, проведённое вне тенниса из-за проблем со здоровьем, финансовый счётчик «тикает» в минус. Так что «хрустальным» спортсменам среднего уровня в теннисе не место. Если игрок несколько раз получает серьёзные травмы, будучи даже на подступах к топ-100, и каждый раз вынужден начинать набор рейтинговых очков заново, то весьма вероятно, что он не только задумается о завершении карьеры, но и примет такое решение, чтобы не тратить деньги семьи либо спонсоров.