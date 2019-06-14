«С таким телом Серена не обыграла бы Штеффи Граф». Кто круче – Граф или Уильямс?

«Граф – лучшая теннисистка всех времён»

Штеффи Граф и Серена Уильямс – две теннисистки из числа тех, кто является символами тех эпох, в которые они играют. Настоящие звёзды, легенды спорта. О Штеффи помнят спустя 20 лет после завершения карьеры. Серена пока продолжает выступать, хотя ей уже 37 с лишним – на шесть с половиной лет больше, чем было Граф, когда она ушла из тенниса. Они являются лучшими во времена Открытой эры по количеству выигранных турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. У Граф 22 титула, у Уильямс – 23. Обе – олимпийские чемпионки; правда, Штеффи выиграла все 4 мэйджора и Олимпиаду в один год, собрав «Золотой шлем», а Серене это не удалось. Кроме того, они делят рекорд по непрерывно проведённым на первой строчке неделям – по 186 у каждой.

У немки 14 июня день рождения, и в этом году у неё круглая дата – 50 лет. Конечно, её поздравил звёздный супруг – Андре Агасси, за которого она вышла замуж уже после завершения карьеры (и вдохновила его на три титула за четыре года на Australian Open и возвращение на первую строчку в 33 года). А бывший тренер Штеффи, Клаус Хофсас, сравнил её с Сереной. «Граф — лучшая теннисистка всех времён. У неё были очень сильные соперницы, но она всё равно выиграла огромное количество турниров. У Серены не было бы шансов против Штеффи. Серена обладает очень мощными ударами, но двигается она не очень хорошо. Я бы посмотрел, как она бегает по 10 раз влево и вправо в матче со Штеффи».

Тренер: у Серены Уильямс против Штеффи Граф не было бы шансов

Прострельный форхенд и техника против мощи и подачи

Кстати, в 1999 году они успели дважды сыграть друг с другом. 29-летняя Штеффи победила 17-летнюю Серену во втором круге турнира в Сиднее (а следом обыграла и старшую сестру, Винус), а затем уступила ей в финале Индиан-Уэллса. Оба поединка были очень упорными и завершились со счётом 7:5 в решающей партии.

Главным оружием Штеффи была её атака с форхенда. Немка настолько любила этот удар, что забегала под правую руку почти при любой возможности, в результате чего бегать по корту ей приходилось больше, чем многим соперницам. Нельзя сказать, что слева у неё была «дыра» — техническое оснащение у неё было в полном порядке, просто удар справа был куда убойнее. Граф хорошо чувствовала мяч, умела играть у сетки. Подача у неё была стабильной, но не убойной. Та же Моника Селеш, появившаяся в туре чуть позже, чем Штеффи, и ставшая её главной соперницей, переигрывала её во многом за счёт большей силы ударов – до того момента, пока её не атаковал сумасшедший фанат Граф.

Нынешняя Серена действительно серьёзно уступает Штеффи в передвижении по корту, но, опять же, не будем забывать о разнице в возрасте между Граф в её последние сезоны в туре и Уильямс сейчас. Американке в конце сентября исполнится 38 лет – немка в этом возрасте давно отдыхала от профессионального спорта, и даже Андре Агасси к тому моменту уже ушёл из тенниса, так что Штеффи вела спокойную семейную жизнь без постоянных путешествий. А в юные годы Серена была намного стройнее и бегала куда быстрее, чем сейчас – пусть и не была настоящим спринтером. Если сравнивать полный набор их игровых характеристик в лучшие времена, то Уильямс мощнее била и подавала, а Граф была техничнее и лучше играла у сетки. И не будем забывать про форхенд Штеффи. Хотя мощным его не назовёшь, но резким и прошивающим корт насквозь – вполне.

Мнение читателей

Вообще сравнения игроков разных поколений в любом виде спорта – это как уравнение с большим количеством неизвестных. Менялась система подготовки, тренировок, питания. Стиль соперников также всегда оказывает влияние на любого игрока – например, теннис Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича менялся и совершенствовался во многом под влиянием друг друга. Грубые математические сравнения в духе «У Серены на один выигранный «Шлем» больше, значит, она сильнее» также не являются объективными – от сезона к сезону разнится уровень конкуренции, различается и количество лет, проведённых теннисистками в туре. Тем не менее, просто порассуждать на эту тему всегда интересно. Так что дадим слово нашим читателям.



prutik

Просто кощунство сравнивать Серену с Граф! Та — настоящая великая чемпионка, все свои титулы завоевавшая в честной бескомпромиссной борьбе, а тут нашпигованное стероидами самовлюбленное существо, страдающее комплексами неполноценности.



rasten



Так и есть. Серена не смогла выиграть 4 ТБШ за год даже когда бельгийки ушли и серьезных соперниц в туре не осталось. Чего стоит унизительное поражение в 2015 г. от Роберты Винчи на ЮС Опен, когда оставалось взять последний турнир для Большого шлема. Как-то не по-королевски совсем.



kopeika



Ранняя Серена и Серена сейчас это две разные теннисистки. Сейчас это перебор мускул и самомнения, зрелище не для слабонервных.

marfedagas



Думаю, всё-таки Серена побеждала бы больше в очных противостояниях со Штеффи, если уровнять их возраст и выставить в одно время. Граф много использовала слайсов (резаных ударов), кроссы с верхним вращением часто не докручивала (не завершала), не было той концовки удара, которая есть сейчас. Так вот — мощнейшие кроссы с верхне-боковым вращением и с окончанием (доворот кистью), которые делала и делает Серена — это побеждает слайс в обмене ударами. Так что большой вопрос на счет Штеффи Граф.



jason136



У Серены большой шанс на победу против любого игрока, который когда либо играл в WTA, а уж против Штеффи тем более. Вот у кого против Серены в лучшей форме был шанс всегда, так это у Жюстин Энен. Серена с ней всегда тяжело играла — из-за одноручного бэкхенда бельгийки, мастерства и характера, конечно. А что Граф? у неё очень слабый арсенал. Нет мощных ударов и подачи. Она бы в любой форме легко проиграла Серене. У Дементьевой в лучшей форме был больший шанс, чем был бы у Граф.



champ-kz-ru



Клаус, видать, упустил момент, когда Уильямс была моложе лет на 15, или не помнит её тогдашних соперниц и не видел, как она двигалась в то время. Вообще, период с 99-го примерно по 2010-й считаю моментом, когда женский теннис переживал свои лучшие годы. Но в том, что Граф — величайшая в истории, согласен с ним — любая статистика это подтвердит. Граф — наиболее титулованная, Хингис — самая талантливая за всё время игры.

Принять участие в опросе вы также можете, пройдя по этой ссылке.