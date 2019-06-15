Красота дня. Каролина Возняцки – невеста без места

Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки, сейчас находящаяся в середине второго десятка рейтинг-листа, вышла замуж. Избранник датской теннисистки – бывший баскетболист ряда клубов НБА Дэвид Ли, завершивший карьеру в ноябре 2017 года. За несколько недель до официального ухода из спорта Дэвид обручился с Каролиной. Свадьбу сыграли в Италии, в одном из роскошных отелей Тосканы. Среди гостей были баскетболист Пау Газоль, теннисистки Серена Уильямс и Анжелика Кербер – причём немке сразу после свадебной церемонии нужно лететь на Мальорку, где она сыграет на том же турнире, что и Мария Шарапова.

О том, что Возняцки и Ли встречаются, стало известно в феврале того же года. Рассказал об этом брат Каролины, Патрик, которому она сообщила эту новость вскоре после Нового года.

Ранее у Возняцки был драматично завершившийся опыт отношений с другим спортсменом – гольфистом Рори Макилроем. Они встречались с 2011 года, и 1 января 2014-го Каролина рассказала, что Рори сделал ей предложение, которое она приняла. Уже была запланирована свадьба, но в мае того же года Макилрой разорвал отношения. Рори заявил, что предсвадебные хлопоты, включая рассылку всем приглашений, помогли ему понять, что он пока не готов к семейной жизни. При этом самой Каролине, по её словам, он лишь один раз ненадолго позвонил и больше с ней не общался.

После разрыва датчанка обратилась к своей второй любви – футбольному клубу «Ливерпуль». Она написала в «твиттере»: «Очень рада, что болею за «Ливерпуль», потому что знаю, что никогда не буду одна». «Ты никогда не будешь один» (You’ll never walk alone) – знаменитая песня, давно ставшая гимном этого клуба.

Очевидно, что при этом Каролина тяжело переживала такое окончание романа. Сама она позднее вспоминала, что её мир «рухнул в одну секунду». Сложно отреагировать спокойно, когда тебя бросают по телефону накануне свадьбы, при этом ничего толком не объяснив. Впрочем, и объяснения в такой ситуации не очень-то способны утешить.

Через некоторое время после расставания Возняцки в одном из интервью рассказала, с кем хотела бы встречаться, и выглядело это похожим на какое-нибудь объявление в старой газете для знакомств. «Я бы хотела встречаться с высоким парнем, чтобы ходить на каблуках. Ищу искреннего человека, с которым будет весело проводить время. Этот мужчина не должен слишком серьёзно относиться к самому себе».

Серьёзную моральную поддержку Каролине оказывала Серена Уильямс. Девушки дружат уже много лет, несмотря на разницу в возрасте (американка почти на девять лет старше), и часто видятся вне турниров.

До рождения дочери Серена даже шутила, что готова удочерить Возняцки. «Я обожаю Каролину. Она моя лучшая подруга. Если честно, я настолько сильно люблю её, что подумываю о её удочерении и получении датского паспорта».

После расставания с Макилроем Возняцки некоторое время встречалась с игроком клуба Национальной футбольной лиги «Вашингтон Редскинз» Райаном Керриганом – во всяком случае, ходили такие слухи. Они вместе пошли на благотворительный аукцион, организованном Райаном. Правда, сами они настаивали, что только дружат. Их ещё пару раз видели вместе, но официального подтверждения их отношений так и не последовало.

На корте Каролина всегда отличалась выносливостью – она могла «перебегать» почти любую соперницу. В том же 2014 году датчанка решила заняться бегом в прямом смысле и приняла участие в знаменитом Нью-Йоркском марафоне. Она преодолела дистанцию менее чем за 3,5 часа. Для сравнения – победительница преодолела дистанцию за 2 часа 25 минут. Возняцки, кстати, путём участия в марафоне также собрала деньги для детей, имеющих проблемы с тем, чтобы заниматься спортом.

Зимой 2016-го она приняла участие в интересной фотосессии. 25-летняя уроженка Оденсе снялась для журнала не в настоящем купальнике, а в нарисованном.

После дисквалификации Марии Шараповой из-за мельдония Каролина явно не осуждала её, но высказалась в том духе, что вина лежит на самой россиянке. «Даже леденцы от кашля или капли в нос могут содержать запрещённые вещества. Это обязанность спортсмена всегда проверять, не находится ли то или иное вещество в чёрном списке». Правда, чуть позже Возняцки назвала отстранение Шараповой «большой потерей для тенниса».

Возвращаясь к дружбе с Сереной – после рождения у неё дочери Каролина говорила, что она будет хорошей няней. «Думаю, из меня получится отличная няня. Правда, я не уверена, что Серена с этим согласна. Она уже сказала мне о ряде правил. Обычно у меня по дому разбросаны конфеты. Но больше это не допускается. Я постараюсь следовать её правилам, посмотрим, что из этого получится».

Конечно, Уильямс-младшая была в числе приглашённых на девичник Возняцки, проходивший на Багамских островах. Также из теннисисток там была американка Николь Гиббз, у которой недавно обнаружили рак слюнной железы. Ей уже провели операцию, и в данный момент с ней всё в порядке.

У Каролины таких серьёзных болезней, к счастью, не было, но всё равно в последнее время она больше мучилась на корте и пропускала турниры, чем играла. В прошлом сезоне у неё обнаружили ревматоидный артрит, а в этом году она то болела, то мучилась с травмами спины и ноги. Если здоровье датчанки продолжит давать сбои, то есть вероятность, что после свадьбы она задумается о скором завершении карьеры.