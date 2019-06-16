Бушар хочет снять проклятье, Шарапова изучает остров, Серена заплетает косички

Теннисный мир уже совсем забыл о красных грунтовых кортах, всё чаще в фотолентах мелькают зелёные травяные отливы. Первая неделя небольших турниров на траве завершена. На второй неделе в бой вступают более существенные силы на соревнованиях в Галле, Лондоне, Бирмингеме и Мальорке. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

Красота дня. Каролина Возняцки – невеста без места Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки наконец-то вышла замуж за бывшего игрока НБА Дэвида Ли.

Появились первые фотографии со свадьбы Каролины Возняцки. Поклонников тенниса порадовала Урсула Радваньска, которая была в числе гостей вместе со своей сестрой Агнешкой и Анжеликой Кербер.

После свадьбы Возняцки теперь главной теннисной невестой можно считать Слоан Стивенс. Напомним, что не так давно она и нападающий сборной США по футболу Жози Алтидор объявили о помолвке. Пока у американки даже не было девичника, и о дате свадьбы нигде не сообщалось, но это не мешает ей время от времени демонстрировать великолепное кольцо с массивным драгоценным камнем

Важным спортивным событием недели была не только свадьба экс первой ракетки мира и экс баскетболиста НБА, но и финал лиги, где раньше играл муж Возняцки. Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории выиграл престижный трофей, и одной из самых активных болельщиц была Эжени Бушар. Канадка даже сфотографировалась с Дрейком – видимо, решила снять знаменитое проклятье. Посмотрим, как у неё это получилось, уже на Уимблдоне.

Да, теннисисты вовсю готовятся к главному травяному турниру. Мария Шарапова уже неделю тренируется на Майорке, где находит время посмотреть достопримечательности.

Уже известна сетка соревнований и первая соперница россиянки – Виктория Кужмова из Словакии. Похоже Шарапова, получившая от организаторов «уайлд-кард», с позитивом смотрит на предстоящий турнир: «Когда выходишь на корт, всегда стараешься показать себя как можно лучше. Знаю, что от моего возвращения многого ожидают, но чувствую себя более оптимистично, чем несколько месяцев назад».

Также на Мальорке выступит и Аманда Анисимова – главное открытие прошедшего «Ролан Гаррос». 17-летняя американка с русскими корнями заранее приехала на остров и вполне неплохо там устроилась, демонстрируя местным жителям и отдыхающим свою стройную фигуру.

Румынка Симона Халеп после «Ролан Гаррос», где она не смогла защитить прошлогодний титул, нашла время побывать на родине. Прогулки у воды в жаркий летний день очень освежают и поднимают настроение.

На отдых, причём на известный французский курорт, отправилась и Доминика Цибулкова. В компании друзей некогда 4-й ракетка мира пытается забыть о неудаче на «Ролан Гаррос» и вдохновить себя на новые победы.

Прогулки по Барселоне могут поднять настроение и вдохновить кого угодно. А уж о Дарье Касаткиной и говорить нечего. Всем известно, как любит она бывать в этом городе. Вот и сейчас после грунтового сезона, который не принёс ей много очков, россиянка отправилась в столицу Каталонии. «В то время, как мы мёрзнем в Бирмингеме!», — написала комментарий Анетт Контавейт, с которой Дарья играла в паре в Париже.

А вот Марин Чилич, который трижды играл в финалах «Шлемов», в том числе и Уимблдона, но сейчас особыми успехами похвастаться не может, ищет вдохновение в общении со звёздами футбола. Обладатель Золотого мяча-2018, полузащитник испанского футбольного клуба «Реал» (Мадрид) Лука Модрич сыграл в паре с Марином в рамках благотворительной акции фонда Marin Chilic Foundation. Кроме того, стало известно, что Чилич, по крайней мере во время травяного сезона, будет работать с южноафриканцем Уэйном Феррейрой.

Примеру Чилича последовал и Александр Зверев, который провёл небольшой теннисный спарринг с игроками мюнхенской «Баварии», чемпионами мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Томасом Мюллером и Матсом Хуммельсом. «Томас Мюллер и Матс Хуммельс, добро пожаловать в мой мир! Очень рад видеть на корте таких учеников! Было приятно познакомиться. Увидимся на Уимблдоне?» — написал под роликом 22-летний Зверев.

Американка Серена Уильямс решила вернуться к истокам – заплетая косички своей дочке Алексис-Олимпии, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», рассказала о том, как этот навык передавался в Африке из поколения в поколение.

Муж Серены Алексис Оганян тоже занят важным делом. Он решил начать борьбу «за права мужчины и человека». Точнее обратить внимание на то, что американские отцы пока ещё не могут в достаточной мере получить декретный отпуск, чтобы ухаживать за своими новорожденными детьми.

Новаку Джоковичу, наверное, тоже хочется больше времени проводить со своими детьми – сыном и дочкой. Но в теннисе право на декретный отпуск для отцов разрешат, видимо, ещё не скоро – для начала надо добиться выполнения всех прав для теннисных мам.

Например, молодая мама Виктория Азаренко в последнее время не всегда имеет возможность быть со своим малышом. Частенько на турниры она прилетает без Лео. Но перед тем, как отправится на Майорку, где в первом круге белоруска должна сыграть с француженкой Каролин Гарсией, Виктория смогла насладиться общением с сыночком.

В ожидание рождения первенца находится Карен Хачанов и его супруга Вероника. На недавнем «Ролан Гаррос» признание россиянина о предстоящем событии вызвало на трибунах стадиона бурю аплодисментов. Такая симпатия публики неудивительна, ведь играет Карен смело, не преклоняясь перед авторитетами. Это замечают и спонсоры, и пресса. В частности Хачанов появился на обложке глянцевого журнала.

Ещё один россиян, Андрей Рублёв, часть сезона пропустил из-за травмы кисти и только начал возвращаться в тур. Как проходил процесс лечения и реабилитации, он показал в нескольких роликах, которые выложил в своём инстаграме.