Трава ждёт. Федерер, Шарапова и Маррей возвращаются на любимое покрытие

На третьей неделе июня мужчины разыграют титулы на турнирах ATP500 в Лондоне и Галле, а женщины сразятся в Бирмингеме и Мальорке.

Турнир WTA/Premier. Бирмингем (Великобритания). Nature Valley Classic

Призовой фонд: $ 1 006 263.

Покрытие: трава, открытые корты.

Дата проведения: 17-23 июня.

Разница во времени с Москвой: –2 часа.

Заявка на турнир (от 6.05.2019): Наоми Осака (1), Каролина Плишкова (5/WC), Элина Свитолина (6), Эшли Барти (9), Арина Соболенко (10), Анетт Контавейт (15), Ван Цян (16), Юлия Гёргес (17), Донна Векич (24), Винус Уильямс (50/WC), Екатерина Александрова (60), Маргарита Гаспарян (64), Евгения Родина (67).



Полный список участников.



Отказались от участия: Петра Квитова (2), Мэдисон Кис (14), Гарбинье Мугуруса (19), Бьянка Андрееску (23), Карла Суарес-Наварро (27), Даниэль Коллинз (30), Камила Джорджи (34), Анастасия Павлюченкова (35).



Действующий победитель: Петра Квитова.

Чемпионат в графстве Уэст-Мидлендс разыгрывается с 1982 года на открытых травяных кортах Edgbaston Priory Club. Долгое время это было соревнование базовой категории WTA, а с 2014-го организаторы смогли найти финансирование для повышения статуса до Premier. Наибольшее количество титулов в одиночном разряде завоевала американка Пэм Шрайвер – четыре (1984-1987). Побеждали здесь и россиянки – Мария Шарапова (2004, 2005) и Вера Звонарёва (2006). Именно после первой победы в Бирмингеме 17-летняя Шарапова выиграла затем и Уимблдон. Победительница двух последних розыгрышей турнира в Бирмингеме Петра Квитова снялась с нынешнего турнира из-за травмы, полученной по ходу грунтового турнира в Риме. Не сыграют и заявленные ранее Кис, Мугуруса, Павлюченкова, Джорджи и другие. Возглавили посев первая ракетка мира Наоми Осака и чемпионка «Ролан Гаррос» Эшли Барти. В случае раннего схода японки и успешного выступления австралийки в Бирмингеме Барти может стать новой первой ракеткой мира по итогам турнира. В сетке значатся и три представительницы России – Екатерина Александрова, Маргарита Гаспарян и Евгения Родина, причём Гаспарян уже выбила из сетки 4-го номера посева Элину Свитолину.

Турнир WTA/International. Мальорка (Испания). Mallorca Open

Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: трава, открытые корты.

Дата проведения: 17-23 июня.

Разница во времени с Москвой: –1 час.

Заявка на турнир (от 6.05.2019): Анжелика Кербер (4), Анастасия Севастова (13), Белинда Бенчич (18), Элисе Мертенс (20), Каролин Гарсия (22), Мария Шарапова (28/WC), Софья Кенин (37), Катержина Синякова (44), Чжан Шуай (45), Виктория Азаренко (52), Аманда Анисимова (53), Андреа Петкович (65/WC), Саманта Стосур (83/WC).



Полный список участников.



Действующий победитель: Татьяна Мария.



Mallorca Open – относительно новый турнир категории International, который появился в календаре WTA в 2016 году на фоне расширения травяного сезона с четырёх недель до пяти. И он удачно вписался в график подготовки многих теннисисток после длительного грунтового сезона к такому редкому и необычному покрытию как трава, на которой разыгрывается, пожалуй, самый известный в мире теннисный турнир – Уимблдон. В частности, с него в 2017-м начала возвращение в строй после рождения ребёнка Виктория Азаренко. На этот раз с Мальорки начинает выступления Мария Шарапова, не игравшая с января из-за травмы плеча. Любопытно, что несмотря на низкую категорию соревнований, ни одна теннисистка с него в этом году не снялась. Посев возглавили немка Анжелика Кербер, только что побывавшая в Италии на свадьбе Каролины Возняцки, и Анастасия Севастова из Латвии, добиравшаяся до финала турнира все три розыгрыша и завоевавшая тут титул-2017.

Шарапова приехала в гости к Надалю, чтобы подготовиться к Уимблдону Мария снова выходит на корт. Но увидим ли мы россиянку в деле? Последнее слово – за многострадальным плечом.

Турнир ATP World Tour 500. Галле (Германия). Noventi Open

Призовой фонд: € 2 081 830.

Покрытие: трава, открытые корты.

Дата проведения: 17-23 июня.

Разница во времени с Москвой: –1 час.

Заявка на турнир (от 6.05.2019): Роджер Федерер (3), Александр Зверев (4), Карен Хачанов (13), Борна Чорич (15), Николоз Басилашвили (17), Гаэль Монфис (18), Роберто Баутиста-Агут (21), Давид Гоффен (23), Жо-Вильфрид Цонга (93/WC).



Полный список участников.



Отказались от участия: Доминик Тим (5), Кей Нисикори (7), Пабло Карреньо-Буста (42).

Снялись с турнира: Дамир Джумхур (54).



Действующий победитель: Борна Чорич.



Соревнования в Галле разыгрываются с 1993 года. С 2015-го в рамках расширения травяной серии турнир поднял свою категорию до ATP500. Поначалу рекордсменом по количеству титулов тут был россиянин Евгений Кафельников – три (1997, 1998, 2002), однако его стремительно догнал, а затем ушёл в отрыв Роджер Федерер. На данный момент у швейцарца в копилке 9 трофеев (2003-2006, 2008, 2013-2015, 2017) – рекордный для него показатель, как и в Базеле. Так что наверняка швейцарец нацелен на юбилейный титул на одном из любимых для себя турниров, тем более что он и возглавил посев в нынешнем розыгрыше вместе с немцем Александром Зверевым и россиянином Кареном Хачановым. Перед стартом турнира Федерер выступил с откровением: «По сравнению с прошлыми несколькими годами у меня было гораздо меньше времени на подготовку к сезону на травяных кортах. В 2017 и 2018 годах я не играл грунтовые турниры и мог дольше тренироваться. Однако не могу сказать, что испытываю беспокойство относительно ускоренной подготовки. Трава подчёркивает мои сильные стороны и, может быть, скрывает слабости. С этой точки зрения я могу играть так, как хочу, диктовать свои условия. Наверное, Рафа так себя чувствует на грунте».

Турнир ATP World Tour 500. Лондон (Великобритания). Fever-Tree Championships

Призовой фонд: € 2 081 830.

Покрытие: трава, открытые корты.

Дата проведения: 17-23 июня.

Разница во времени с Москвой: –2 часа.

Заявка на турнир (от 6.05.2019): Кевин Андерсон (6), Хуан-Мартин дель Потро (8), Стефанос Циципас (9), Марин Чилич (11), Даниил Медведев (14), Милош Раонич (16), Марко Чеккинато (19), Денис Шаповалов (20), Адриан Маннарино (55/SE), Александр Бублик (94/Q), Фелисьяно Лопес (102/WC).

Полный список участников.



Действующий победитель: Марин Чилич.



Турнир на кортах Queen’s Club был впервые проведён в 1890 году и является одним из старейших в мире действующих по сей день теннисных турниров. В Открытую эру в Лондоне по 4 раза побеждали Джон Макинрой, Борис Беккер, Ллейтон Хьюитт и Энди Роддик. Но всех с пятью титулами обошёл местный любимец Энди Маррей (2009, 2011, 2013, 2015, 2016). Для британца трава – одно из самых успешных покрытий. На ней он выиграл два из трёх своих «шлемов» — Уимблдон (2013, 2016) и две из трёх олимпийских медалей – золото-2012 в одиночке и серебро-2012 в миксте. И именно на турнире в Лондоне Маррей сыграет свой первый матч после операции на бедре – пока лишь в парном разряде (вместе с испанцем Фелисьяно Лопесом). Вернётся в Лондоне и Кевин Андерсон, пропустивший всю грунтовую серию. Южноафриканец получил 2-й номер посева, а возглавил сетку грек Стефанос Циципас. 4-я ракетка турнира – россиянин Даниил Медведев – уже успешно прошёл во второй круг.