На свадьбе бывшей первой ракетки мира Возняцки собрались именитые гости, но главным украшением торжества, как всегда, стала Серена Уильямс.

Свадьба Каролины Возняцки. И здесь без Серены не обошлось

Сбор гостей и предсвадебное веселье начались за пару дней до самого главного события в жизни двух известных спортсменов — Каролины Возняцки и Дэвида Ли. В темноте прогремел салют, после которого было устроено световое лазерное шоу. Затем все прыгали в бассейн, и первым это сделал папа Каролины – Пётр.

Утром, надев разноцветные банданы и футболки и нанеся на лица боевую раскраску, все разделились на две команды. Соревнования включали бег с препятствиями, эстафету на пересечённой местности и перетягивание каната, которое, по словам участников, чуть ли не единолично выиграла Серена Уильямс.

А ещё Серена и Каролина соревновались в том, кто из них быстрее раздавит весь виноград в банке.

Приготовив барбекю и вздремнув после этого, жених с невестой и их гости отправились на ужин, который был организован среди руин замка.

За время, проведённое на месте свадьбы, все успели несколько раз переодеться. Так, чтобы Возняцки выделялась на общем фоне.

Но, конечно, главным костюмом Каролины в эти дни было платье невесты.

Выглядела в нём датчанка великолепно – и вместе с отцом…

И, разумеется, вместе с без пяти минут мужем.

Чуть позже Дэвид Ли с нетерпением ждал, когда Пётр Возняцки выведет Каролину к алтарю.

На церемонии присутствовало более 120 гостей. Подружкой невесты, конечно, была Серена Уильямс. Также там присутствовали её муж, Алексис Оганян, баскетболист НБА По Газоль, Анжелика Кербер и сёстры Радваньские – Агнешка и Урсула.

Дэвида и Каролину объявили мужем и женой…

Горько!

Все теннисистки на свадьбе, за исключением Серены Уильямс, собрались вместе.

Первый танец молодожёнов под живое выступление датского поп-певца Лукаса Грэма.

А затем – последняя смена одежды Каролиной, Сереной и другими гостьями. Наряд Возняцки вновь выделялся на фоне остальных.