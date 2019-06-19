На турнире в Германии теннисисты бросили ракетки и начали играть… ногами. Видео

В первом круге турнира категории ATP 500 в Галле (Германия) состоялось французское дерби между Жо-Вильфридом Цонгой и Бенуа Пэром. Цонга всегда был одним из самых артистичных теннисистов своего поколения, уступая в этом разве что другому соотечественнику – Гаэлю Монфису, порой выполняющему на корте совсем уж невероятные трюки.

Играть можно и без ракетки. Правда, это уже футбол

В этом матче, однако, развлекать зрителей начал как раз Пэр. Он неудачно выполнил подачу в начале второй партии – в квадрат попал, но при этом ракетка улетела в сторону. После короткого приёма Цонги времени бежать за ракеткой у Бенуа не было, так что очко в любом случае было проиграно – ведь отбивать мяч чем-либо, кроме ракетки, в теннисе запрещено. Тогда Пэр выбрал оригинальный способ для продолжения розыгрыша, побежав к сетке и пробив по мячу ногой, как в футболе. Жо-Вильфрид с удовольствием подхватил спонтанный порыв Бенуа, принял мяч на грудь и отбил его ногой обратно. Теннисисты, ненадолго ставшие футболистами, обменялись парой ударов, после чего Пэр попробовал пробить боковыми «ножницами» в падении. Удар не совсем получился – мяч ударился на его стороне корта, но затем всё же перелетел через сетку. Болельщики остались в восторге от такого представления, свойственного обычно разве что выставочным матчам, да и то далеко не всем.

Французы на этой неделе уже не в первый раз отличаются чем-то запоминающимся. Тот же Монфис в другом дерби в Галле, с Пьер-Югом Эрбером, выиграл очко артистичным кроссом, находясь спиной к сетке.

А Николя Маю на проводящемся одновременно с Галле турнире в Лондоне оступился, пытаясь достать сложный мяч, и случайно врезался в подающую мячи девочку в подкате. Разумеется, после этого он извинился и долго выяснял, всё ли с ней в порядке.

Тренеру Серены стоит предложить новое правило?

Возвращаясь к розыгрышу Цонги и Пэра – получилось это действительно зрелищно и весело. Тренер Серены Уильямс, Патрик Муратоглу (кстати, тоже француз), после скандала с ней в финале US Open решил заняться разработкой предложений по изменению теннисных правил. Основных предложений у него было три: разрешить тренерские подсказки с трибун (что уже собираются опробовать в этом году на US Open), ликвидировать повторы Hawk-eye, показывающие, попал мяч или нет (чтобы было больше споров и нервного накала) и отменить наказания за нарушение правил поведения на корте.

Революция имени Уильямс. После скандала с Сереной на US Open меняют правила Истерика, которую закатила Серена на прошлогоднем финале US Open, началась с подсказки тренера с трибун. Теперь такой коучинг разрешат.

Патрик ссылается на то, что в теннисе очень небольшой приток молодых болельщиков, а многих из тех, кто всё-таки приходит смотреть этот вид спорта, привлекает что-то яркое и неординарное. Например, Ник Кирьос, который может и сумасшедший удар выполнить, и судью обругать, и сопернику сказать что-нибудь колкое, и заявить в интервью, что ненавидит кого-нибудь из оппонентов либо считает какой-то турнир отстоем. Возможно, Муратоглу стоит подумать о том, чтобы добавить в свою программу ещё одну идею – разрешить иногда играть не только ракеткой, но и ногами или головой. Многие теннисисты и теннисистки любят футбол и вполне способны устраивать на корте такие шоу, как Пэр и Цонга. А футбол – самый популярный вид спорта во многих странах мира, так что это вполне могло бы повысить интерес к теннису.