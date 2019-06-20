Шарапова вернулась и проиграла. И слава богу!

Отбыв 15-месячную дисквалификацию из-за мельдония и вернувшись в тур в конце апреля 2017 года, Мария Шарапова лишь несколько раз играла с теннисистками топ-уровня. Во второй половине того сезона она дважды подряд встретилась с Симоной Халеп, победив её на старте US Open, а затем проиграв в Пекине. Кстати, именно после турнира в Пекине румынка стала первой ракеткой мира.

В третьем раунде Australian Open – 2018 Мария сыграла с Анжеликой Кербер. Немка тогда сильно скатилась в рейтинге, провалив сезон-2017, но в Австралии была в отличной форме и в итоге дошла до полуфинала. Шарапова тогда была легко бита – 1:6, 3:6. Затем россиянка в трёх сетах уступила Халеп в полуфинале турнира в Риме (Симона тогда была первой в мире), а в четвертьфинале «Ролан Гаррос» она проиграла экс первой ракетке мира – Гарбинье Мугурусе. Перед этим должна была состояться встреча Марии с Сереной Уильямс, но американка снялась до матча.

В нынешнем сезоне в третьем круге Australian Open Шарапова вновь встретилась с бывшим лидером рейтинга – на этот раз с Каролиной Возняцки. В этом поединке россиянка взяла верх, но следом уступила Эшли Барти (которая, кстати, в ближайший понедельник может стать новой первой ракеткой мира). После этого Мария провела один матч в Санкт-Петербурге и отправилась лечить очередную травму плеча. Проблемы с плечом преследуют Шарапову на протяжении большей части карьеры – впервые она пропустила несколько месяцев по этой причине ещё в 2007-м, когда ей только исполнилось 20 лет.

После дисквалификации травмы начали выбивать Шарапову из колеи ещё чаще, чем до того. Так, почти сразу после возвращения Марии в тур организаторы «Ролан Гаррос» объявили, что не дадут ей «уайлд-кард» ни в основную сетку, ни в квалификацию – рейтинга у россиянки тогда, разумеется, почти не было. Но Шарапова в любом случае пропустила этот отрезок сезона из-за полученной в Риме травмы бедра. По той же причине она снялась с Уимблдона, где планировала выступить в квалификации (туда она уже проходила по рейтингу). Восстановилась Мария только к началу августа, пропустив больше двух месяцев.

Первая половина 2018-го прошла без серьёзных травм, хотя турнир в Майами Шарапова пропустила из-за проблем с предплечьем. На грунте тело Марию не подвело, но на американском харде в августе она пропустила пару соревнований, чтобы поберечь организм. Выступив на US Open, россиянка больше не провела ни одного турнира до конца сезона из-за обострения травмы плеча.

Возвращаясь к сыгранным матчам – получается, что встреча с Кербер на Мальорке стала для Шараповой лишь седьмым поединком с топ-соперницей после возвращения в тур два с лишним года назад. Хотя матч первого круга этого турнира Мария выиграла легче, чем Анжелика, но всё равно немка была фаворитом их поединка. В прошлом году она стала чемпионкой Уимблдона – главного и старейшего соревнования на траве – а с момента победы там Шараповой прошло уже 15 лет! Кроме того, несмотря на пропуск половины грунтового сезона из-за травмы, Кербер не выпадала из тура так надолго и, соответственно, лучше сохранила игровой ритм, чем Шарапова.

Дождались! Шарапова вернулась на корт и начала громить соперниц Получилось не сразу, но, когда Мария завелась, – остановить её бедная словачка не имела никаких шансов. Гонка за Уимблдоном началась!

В первую очередь Марию подвели её невынужденные ошибки, которые во многом обусловлены как раз потерей соревновательного ритма. Нельзя сказать, что Анжелика играла плохо, но шансы у россиянки были. Если бы она не ошибалась слишком часто на важных мячах, то борьба была бы куда более упорной. А так Шарапова проиграла несколько геймов с брейк-пойнтов, а свою подачу держать как следует ей не удавалось. Особенно плоха была игра со второй подачи – Мария взяла всего 29% розыгрышей после того, как первая подача попадала в аут или сетку. В итоге россиянка продержалась всего полтора часа – 2:6, 3:6.

Впрочем, время до Уимблдона ещё есть, и Шарапова может провести работу над ошибками – в буквальном смысле. В конце концов, в свой позапрошлый приезд на этот турнир Мария дошла до полуфинала, проиграв только Серене Уильямс. Правда, было это ещё до дисквалификации, в 2015 году, но играть на траве россиянка с тех пор едва ли разучилась. Сейчас Шараповой нужно лучше прибиться к этому покрытию, к отскокам мяча, чтобы меньше ошибаться, и постараться усилить подачу. Тогда выступление на Уимблдоне должно получиться удачным – особенно если Марии повезёт с жеребьёвкой, и она не попадёт на кого-то из фавориток турнира в первых раундах.