Красота на траве. Лучшие розыгрыши в мужском теннисе

Трава – самое специфическое покрытие в теннисе, и на ней возможны великолепные удары. Полюбуйтесь, как это получается у Федерера и других.

Травяной сезон уже давно является самым коротким в теннисе – хотя начиналось всё именно на этом покрытии, и изначально полным названием этого вида спорта было «лаун-теннис», то есть «теннис на лужайке». Но технологии давно ушли вперёд – другими стали мячи, ракетки, появилось искусственное покрытие (хард), которое сейчас наиболее распространено в туре. В итоге много лет на траве играли всего 4 недели (не считая одинокого турнира в Ньюпорте после Уимблдона, куда настоящие мастера не приезжают), а несколько лет назад сезон на этом покрытии увеличили на неделю. Игра на траве очень специфична, и не всем топ-игрокам удаётся быстро приспособиться к ней. Здесь быстрый и низкий отскок, здесь наиболее эффективны выходы к сетке и мощная подача, здесь больше всего шансов замучить соперника низкими резаными ударами. А ещё здесь много красивых розыгрышей. Предлагаем вам подборку запомнившихся моментов на травяных турнирах, которые произошли в этом году.

Ник Кирьос запоминается не только скандалами, но и красивыми розыгрышами. В Штутгарте он сразу проиграл будущему чемпиону турнира, Маттео Берреттини, но успел отличиться выполнением двух нетипичных ударов подряд – подачи с руки и «твиннера» (удара между ног на бегу спиной к сетке).

Чуть позже на том же турнире уроженец Ямайки Дастин Браун, выступающий под флагом Германии, неожиданно победил другого представителя Германии – Александра Зверева. Вторую партию он уступил, но перед этим в красивом падении отыграл сетбол.

Перемещаемся в Галле, где Гаэль Монфис великолепным ударом застал врасплох Пьер-Юга Эрбера. Пьер-Юг в итоге выиграл этот поединок и дошёл до полуфинала, уступив лишь Роджеру Федереру.

А вот ещё один удар Кирьоса между ног – здесь уже лицом к сетке, зато навылет. Это произошло на турнире в Лондоне, в том самом матче с Феликсом Оже-Альяссимом, после которого Ник жёстко прошёлся и по судьям, и по болельщикам.

Конечно, не обходится без красоты и живая легенда тенниса – Роджер Федерер. Швейцарец выполнил роскошную свечу с лёта в уже упомянутом матче с Эрбером. Кстати, это был матч между двумя обладателями «Карьерного шлема» — соответственно в одиночном и парном разряде.

Всё в порядке со свечками и у вернувшегося в тур Энди Маррея. Пока британец выступает только в парном разряде, и это его первый турнир после операции.

Ещё трава хорошо подходит для укороченных. По крайней мере, если выполнять их так технично, как это сделал Даниил Медведев.

Но, пожалуй, эффектнее всего выглядит этот укороченный с лёта в исполнении Жо-Вильфрида Цонги. Француз этим ударом оставил не у дел самого Роджера Федерера.

Красивый реверс Роджера в том же матче.

Напоследок – отличный укороченный с лёта от 37-летнего Фелисьяно Лопеса. Возраст испанца здесь значим не сам по себе (Федереру столько же, а Иво Карлович на 2,5 года старше), а в сравнении с его соперником – 18-летним Феликсом Оже-Альяссимом. Это самая большая разница в возрасте на решающих стадиях (полуфиналы и финалы) в мужском теннисе с 1977 года!