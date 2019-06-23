«Хотела написать о природе, а потом подумала: неужели у меня только одна поза?»

Короткая травяная серия турниров стремительно приближается к апогею: самому известному теннисному соревнованию – Уимблдону. Кто-то из спортсменов уже получил игровую практику на первых двух неделях, кто-то сыграет на последней предварительной неделе в Истбурне и Анталье, а кто-то впервые выйдет на траву только на самом Уимблдоне. Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов.

Красота на траве. Лучшие розыгрыши в мужском теннисе Трава – самое специфическое покрытие в теннисе, и на ней возможны великолепные удары. Полюбуйтесь, как это получается у Федерера и других.

Стэна Вавринку вызывает Лондон. Этой фотографией в красном таксофоне 34-летний швейцарец напоминает всем, что до «Карьерного шлема» ему не хватает только победы как раз на Уимблдоне.

Россиянка Софья Жук уже побеждала на Уимблдоне – в юниорском турнире-2015. Самое время показать себя во всей красе и среди взрослых. Для этого 19-летней теннисистке нужно постараться впервые в карьере преодолеть квалификацию на этом турнире.

Американка Винус Уильямс выиграла на Уимблдоне аж 5 титулов в одиночном разряде, но её по-прежнему тянет на местные зелёные лужайки. 39-летняя теннисистка заскочила на турнир в Бирмингеме, где лишь в четвертьфинале уступила новой первой ракетке мира Эшли Барти, и снова вернулась в родной для себя Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.

На уимблдонских кортах отметила Международный день йоги Элина Свитолина. Украинка уже откатилась в рейтинг-листе WTA на 8-е место, но полна решимости вернуться наверх.

Канадская теннисистка Эжени Бушар побывала на мысе Бичи-Хед на южном побережье Великобритании близ Истбурна. Дела на местном турнире у 25-летней теннисистки не заладились – она проиграла на старте квалификации, но она никогда не унывает сама и не даёт грустить другим. «Собиралась написать какую-нибудь сочную подпись о природе, но потом подумала, что это моя единственная поза!» — пошутила канадка.

Мария Шарапова наконец-то провела первые матчи с января – она добралась до второго круга на Мальорке, где уступила действующей чемпионке Уимблдона Анжелике Кербер. Как раз в это же время вернулся на корт после операции на бедре и Энди Маррей, который сходу выиграл титул в парном разряде в Лондоне. И британцу со всех сторон посыпались предложения сыграть в миксте. Мария со свойственным ей юмором, тут же откликнулась на эту новость: «Я слышала, Энди Маррей ищет партнёра по игре в миксте на Уимблдоне? Спасибо US Open за оставленное за меня резюме». Что ж. Если такому дуэту действительно суждено сыграть на турнире-2019, то на каждом матче будет гарантирован аншлаг.

На турнире на Мальорке выступала и Фанни Штолляр – в квалификации и парном разряде. Венгерская спортсменка срочно пытается исправить так называемый «теннисный» загар, образующийся сам собой из-за игры на открытом воздухе в спортивной форме. Иначе не все пляжные наряды могут подойти.

Понравилось на Мальорке и белоруске Виктории Азаренко. Правда, ей не повезло там со жребием – в первом же круге она была вынуждена сражаться с Каролин Гарсией, которой уступила в трёх упорных сетах. Но всё же Вика смотрит с позитивом на грядущий Уимблдон.

Ну а чемпионкой турнира на Мальорке стала 20-летняя уроженка Москвы Софья Кенин. Американка с русскими корнями выиграла в этом сезоне уже второй титул после Хобарта. А с учётом того, что на «Ролан Гаррос» Софья уступила лишь будущей чемпионке и первой ракетке мира Эшли Барти, её перспективы на Уимблдоне видятся вполне радужными.

Финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим счёл свой опыт «щадящей» подготовки к мэйджору в Париже успешным и решил его повторить и перед Уимблдоном. 25-летний австриец снялся с турнира в Галле и посвятил немного времени отдыху в Греции.

Доминика Цибулкова не торопится в Лондон. Сначала она отдыхала в Сан-Тропе, а затем отправилась в родную Братиславу, где во время выхода в свет выбрала наряд, который демонстрирует её взгляды: «Мы все должны быть феминистками».

Кто точно не сыграет на Уимблдоне, так это Хуан-Мартин дель Потро. «Хрустальный» аргентинец в очередной раз травмировался – во время матча первого круга в Лондоне с Денисом Шаповаловым он поскользнулся и получил перелом правой коленной чашечки. Дель Потро уже перенёс операцию в Барселоне, так что впереди его ждут не матчи, а восстановление.