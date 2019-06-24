Барти присоединилась к Шараповой, сёстрам Уильямс и Возняцки

В женском теннисе появилась новая первая ракетка мира – австралийка Эшли Барти. Она лишь вторая представительница Зелёного континента на вершине мирового женского рейтинга с момента появления в WTA подсчёта завоёванных теннисистками очков (3 ноября 1975 года). Эшли – 27-я по счёту первая ракетка мира за эти 43 с лишним года. Кстати в 1970-х очки подсчитывали не так тщательно, как сейчас. В итоге первая и до сегодняшнего дня единственная представительница Австралии – Ивонн Гулагонг – узнала о том, что она была первой ракеткой мира (две недели на стыке апреля-мая 1976-го), лишь спустя 31 год после тщательного пересчёта тех давнишних очков. Из 27 теннисисток, побывавших когда-либо на вершине, на сегодняшний день в туре участвуют 11 спортсменок – все они примут участие в ближайшем Уимблдоне, а многие и будут претендовать на титул. Расскажем о каждой из этих 11 первых ракеток – как долго каждая из них шла к вершине, и что было после выполнения их мечты.

Как 1,5 года отдыхать от тенниса и выиграть «Ролан Гаррос». История Эшли Барти Барти, в 18 лет уставшая от тенниса и ушедшая в крикет, сейчас неожиданно стала чемпионкой в Париже и близка к званию первой ракетки мира.

Эшли Барти (Австралия), дата рождения – 24.04.1996

Впервые стала 1-й ракеткой мира 24.06.2019 в возрасте 23 лет 2 месяцев

Титулы к той дате – 6, в том числе на ТБШ – 1 (Ролан Гаррос-2019).

Всего на вершине – минимум 3 недели (до конца Уимблдона-2019).

На данный момент – 1-я ракетка мира.

Всего титулов – 6 (1).

До нынешнего сезона Эшли Барти выиграла всего 3 титула, из которых более-менее крупным можно с натяжкой назвать Чжухай-2018 – турнир для второй дюжины теннисисток по итогам сезона. При этом австралийка вышла из группы, в которой ещё были Соболенко и Гарсия, практически случайно – за счёт суммарной разницы в один (!) гейм. Кроме того, до этого года Эшли единственный раз пробивалась в 4-й круг турнира «Большого шлема» (US Open-2018). В этом сезоне последовал первый четвертьфинал (Australian Open), первый титул на Premier Mandatory (Майами), а за ним – и «шлем» («Ролан Гаррос»). Отметим, что при обилии претенденток на первое место по итогам практически каждого турнира с начала года Барти долго держалась в тени и лишь в Париже «выстрелила» с 8-го на 2-е место и оказалось, что ей до вершины осталось взять лишь титул в Бирмингеме, при этом первая ракетка мира Наоми Осака должна была сойти на ранней стадии. Так всё в итоге и получилось. Эшли выиграла Бирмингем, стала первой ракеткой мира, а по итогам Истбурна её уже никто обогнать не может, поэтому она с этого турнира снялась и продержится теперь первой ракеткой мира как минимум до конца Уимблдона. То есть три недели – это больше, чем у Ивонн Гулагонг (2).

Впервые стала 1-й ракеткой мира 11.09.2017 в возрасте 23 лет 11 месяцев

Титулы к той дате – 5, в том числе на ТБШ – 2 (Ролан Гаррос-2016, Уимблдон-2017).

Всего на вершине – 4 недели.

На данный момент – 27-я ракетка мира.

Всего титулов – 7 (2).

Гарбинье Мугуруса стала ракеткой мира примерно в том же возрасте, что и Барти сейчас. Испанка к тому моменту имела в активе 2 титула на «шлемах» (Ролан Гаррос-2016 и Уимблдон-2017), выиграла Premier 5 в Цинциннати-2017, а на US Open ей хватило 4-го круга, чтобы опередить Каролину Плишкову и Симону Халеп. На азиатской связке турниров результаты Гарбинье шли по нисходящей – полуфинал Токио, четвертьфинал Уханя и первый круг Пекина. В итоге через 4 недели её сместила с вершины Халеп, а Мугуруса с тех пор выиграла всего два титула в Монтеррее (2018, 2019). Сейчас испанка находится в конце третьего десятка рейтинга, но по мнению экспертов входит в десятку главных претенденток на победу в Уимблдоне.

Впервые стала 1-й ракеткой мира 17.07.2017 в возрасте 25 лет 3 месяцев

Титулы к той дате – 9, в том числе на ТБШ – 0.

Всего на вершине – 8 недель.

На данный момент – 3-я ракетка мира.

Всего титулов – 13 (0).

Каролина Плишкова стала первой ракеткой мира по итогам Уимблдона-2017, в котором она дошла лишь до второго круга! Так сошлись для чешской теннисистки звёзды – действующая на тот момент первая ракетка мира Анжелика Кербер не смогла защитить прошлогодний финал, ещё одна претендентка (Халеп) тоже недостаточно себя проявила (четвертьфинал), а Каролине помогли очки, набранные за победы в Цинциннати-2016, Брисбене, Дохе и Истбурне-2017, а также финал US Open-2016. Кстати, это был единственный пока финал ТБШ в карьере Плишковой, а поскольку выигранных «шлемов» у неё не было, её сразу же причислили в обидный ряд «бесшлемниц», из которого чешка так пока и не выбралась. До конца года Каролина больше трофеев не завоёвывала, а по итогам US Open-2017, не сумев защитить финал, лишилась звания первой ракетки мира. С тех пор она выиграла 4 турнира (Штутгарт, Токио-2018, Брисбен, Рим-2019) доведя количество титулов до 13. Сейчас дела у Плишковой идут неплохо – она является 3-й ракеткой мира, входит в топ-5 претенденток на победу на Уимблдоне и снова входит в список претенденток на звание лидера мирового тенниса.

Впервые стала 1-й ракеткой мира 25.02.2002 в возрасте 21 года 8 месяцев

Титулы к той дате – 24, в том числе на ТБШ – 4 (Уимблдон-2000, 2001, US Open-2000, 2001).

Всего на вершине – 11 недель (3+4+4).

На данный момент – 44-я ракетка мира.

Всего титулов – 49 (7).

Винус Уильямс впервые стала первой ракеткой мира 17 с лишним лет назад! Тогда уровень конкуренции в женском теннисе был таким, что для попадания на заветную вершину американке пришлось выиграть 24 титула, четыре из которых относится к категории «Больших шлемов». В итоге после полуфинала в Дубае-2002 Винус всё же опередила действующую на тот момент первую ракетку мира Дженнифер Каприати. Американки ещё 5 раз попеременно меняли друг друга, пока после Уимблдона-2002 их обеих не обошла Серена Уильямс, которая затем на целый год воцарилась в теннисе. А Винус и Дженнифер с тех пор так первыми больше не становились. Сейчас Уильямс-старшей уже 39 лет, но она по-прежнему с радостью приезжает на Уимблдон, где побеждала 5 раз.

Впервые стала 1-й ракеткой мира 28.01.2019 в возрасте 21 года 3 месяцев

Титулы к той дате – 3, в том числе на ТБШ – 2 (US Open-2018, Australian Open-2019).

Всего на вершине – 21 неделя.

На данный момент – 2-я ракетка мира.

Всего титулов – 3 (2).

В 2018 году Наоми Осака сенсационно выиграла Индиан-Уэллс, победив в финале россиянку Дарью Касаткину. Это был первый титул японки на уровне WTA и сразу высочайшей категории Premier Mandatory. Но следующий трофей оказался и вовсе «шлемом» — US Open. В октябре Осака дошла до финала Токио, полуфинала Пекина и впервые в карьере отобралась на итоговую восьмёрку в Сингапур, где, правда, проиграла все три матча группового этапа. А в начале нынешнего сезона Наоми выиграла второй «шлем» подряд — Australian Open и вместе с ним получила и заветную «единичку». Многие связывали успех японки с работой с тренером Сашей Бажиным. Но вскоре после Австралии как гром среди ясного неба прозвучала новость о расставании этого тандема. Вслед за этим результаты японки пошли на спад. Лучшим с тех пор были полуфинал Штутгарта, четвертьфиналы Мадрида и Рима. Не раз Осака была на грани потери первого места, но раз за разом конкурентки набирали на турнирах меньше очков, чем потерявшая стабильность японка. В итоге Наоми продержалась на вершине 21 неделю, пока её в Бирмингеме не обошла Эшли Барти.

Впервые стала 1-й ракеткой мира 22.08.2005 в возрасте 18 лет 4 месяцев

Титулы к той дате – 10, в том числе на ТБШ – 1 (Уимблдон-2004).

Всего на вершине – 21 неделя (1+6+7+3+4).

На данный момент – 80-я ракетка мира.

Всего титулов – 36 (5).

Мария Шарапова стала лидером мирового рейтинга в самом юном возрасте среди всех теннисисток, которые до сих пор выступают в туре – в 18 лет. Это не рекорд (Хингис впервые возглавила рейтинг в 16 лет), но тоже достижение, заслуживающее уважения. Кроме того, она стала первой представительницей России – среди первых ракеток мира (в 2009-м к ней присоединилась Динара Сафина, которая сейчас уже завершила карьеру). К моменту восхождения на вершину Мария имела в активе победу на Уимблдоне и Итоговом чемпионате WTA-2004, в 2005-м выиграла титулы в Токио, Дохе и Бирмингеме. И хотя очки за Уимблдон к тому времени уже «сгорели», в августе, за неделю до US Open Шарапова обогнала тогдашнюю первую ракетку мира Линдсей Дэвенпорт. На самом «шлеме» американка вернула себе лидерство, но в Нью-Йорке Мария добралась до полуфинала и снова обошла Дэвенпорт – на сей раз на 6 недель. Следующее возвращение россиянки в лидеры произошло после финала Australian Open-2007, где она проиграла Серене Уильямс (7 недель), но зато обогнала Жюстин Энен. В следующий раз Шарапова сместила с трона Энен за неделю до «Ролан Гаррос»-2008, но через 3 недели по итогам мэйджора в Париже ее опередила Ана Иванович. Затем была пропущенная Олимпиада в Пекине, травма плеча и долгое отсутствие в теннисе. В 2012-м россиянка вдохновенно провела стартовую часть сезона – три крупных финала (Australian Open, Индиан-Уэллс, Майами) и три грунтовых титула (Штутгарт, Мадрид и «Ролан Гаррос») – и после победы в Париже не только собрала «Карьерный шлем», но и на 4 недели снова стала первой ракеткой мира. Сейчас Мария только возвращается в строй после очередной травмы плеча и формально является 80-й ракеткой мира. С января она сыграла лишь два матча на недавнем турнире в Мальорке. Однако всезнающие букмекеры относят её к топ-20 претенденток на титул на Уимблдоне-2019.

Впервые стала 1-й ракеткой мира 12.09.2016 в возрасте 28 лет 7 месяцев

Титулы к той дате – 10, в том числе на ТБШ – 2 (Australian Open, US Open-2016).

Всего на вершине – 34 недели (20+5+9).

На данный момент – 5-я ракетка мира.

Всего титулов – 12 (3).

Успех к Анжелике Кербер пришёл тогда, когда многие теннисистки вообще завершают карьеру – в 28,5 лет. Тем не менее, немка своим упорством и целеустремлённостью заслужила звание первой ракетки мира – она отобрала его у Серены Уильямс, которая до этого доминировала фантастические 186 недель подряд (повторение рекорда Граф). Особенно стабильно Кербер отыграла весь сезон-2016 на турнирах «Большого шлема» — два титула (Australian Open и US Open) и ещё один финал (Уимблдон). В итоге после победы в Нью-Йорке немка как раз и стала первой ракеткой мира на ближайшие 20 недель. После неимоверного взлёта последовал спад. В 2017-м у немки не было ни одного титула, результаты резко пошли на спад. Она ещё дважды пропускала вперёд Серену (которая выиграла Australian Open, но после него вовсе не играла, поскольку ушла в декретный отпуск). В конце концов, после Уимблдона-2017 Кербер опередила Плишкова, и немка больше не была первой. Не станет она ей и после Уимблдона-2019, поскольку будет защищать прошлогодний титул, но главное, что Анжелика уже пришла в себя и сейчас, как и прежде, представляет из себя грозную силу.

Впервые стала 1-й ракеткой мира 30.01.2012 в возрасте 22 лет 5 месяцев

Титулы к той дате – 10, в том числе на ТБШ – 1 (Australian Open-2012).

Всего на вершине – 51 неделя (19+32).

На данный момент – 42-я ракетка мира.

Всего титулов – 20 (2).

На вершину рейтинга Виктория Азаренко пришла с опытом побед в Майами (2009, 2011) и непосредственно после титула на Australian Open-2012, где она в финале обыграла Марию Шарапову. После победы на «Ролан Гаррос» россиянка отобрала у неё лидерство на 4 недели, после чего Виктория ещё 32 недели возглавляла рейтинг-лист WTA. На этот период пришлась и вторая победа Азаренко в Мельбурне (2013), после чего в середине феврале её опередила Серена Уильямс, которая затем находилась на троне без перерыва 3,5 года. В декабре 2016 года Виктория родила сына Лео и сейчас находится во второй части своей карьеры. Она ещё ни разу не завоевала титул после возвращения. При этом её шансы на победу на Уимблдоне-2019 расцениваются букмекерами примерно, как у Шараповой – 1 к 35.

Впервые стала 1-й ракеткой мира 09.10.2017 в возрасте 26 лет

Титулы к той дате – 15, в том числе на ТБШ – 0.

Всего на вершине – 64 недели (16+48).

На данный момент – 7-я ракетка мира.

Всего титулов – 18 (1).

Румынка Симона Халеп к моменту восхождения на вершину считалась одной из самых стабильных теннисисток. Она довольно долго была второй, но никак не могла подняться ещё на одну ступеньку. В итоге она забрала лидерство в октябре 2017-го у Гарбинье Мугурусы, имея в активе за 52 недели лишь единственный титул в Мадриде. Но у неё в активе также было 4 крупных финала (Рим, «Ролан Гаррос», Цинциннати, Пекин), полуфиналы в Штутгарте и Торонто и ещё несколько четвертьфиналов. Этих очков хватило, чтобы стать первой ракеткой мира, завершить в этом статусе год и отдать лидерство только Каролине Возняцки в очной битве за титул и звание первой ракетки мира в финале Australian Open-2018. Впрочем, датчанка продержалась на вершине всего 4 недели, после чего у неё заветную «единичку» забрала обратно Симона. Халеп пытались задевать статусом «бесшлемницы», но она вскоре этот пробел в биографии устранила, выиграв «Ролан Гаррос»-2018. Второе пребывание румынки на вершине продлилось почти год – до финала Australian Open-2019, после которого в лидеры выдвинулась Осака. Что касается перспектив на Уимблдоне – трава не является любимым покрытием Симоны, но она всё равно входит в десятку основных претенденток на победу.

Впервые стала 1-й ракеткой мира 11.10.2010 в возрасте 20 лет 3 месяцев

Титулы к той дате – 12, в том числе на ТБШ – 0.

Всего на вершине – 71 неделя (18+49+4).

На данный момент – 14-я ракетка мира.

Всего титулов – 30 (1).

Каролина Возняцки впервые стала первой ракеткой мира в довольно юном возрасте в 20 лет. Она считалась самой стабильной теннисисткой, играющей много и часто, при этом на крупных турнирах успехи к ней всё никак не приходили. На долгие годы за ней закрепился обидный статус «бесшлемницы», хотя она дважды добиралась до финалов US Open (2009, 2014). Наконец дело дошло до финала Australian Open-2018, где разыгрывался не только титул, но и звание первой ракетки мира. И Возняцки своего добилась! После «Ролан Гаррос» Каролина вышла замуж, но её медовый месяц продлился всего неделю. Она вернулась в тур на турнире в Истбурне, выиграла стартовый матч, показав тем самым, что будет бороться за титул на ближайшем Уимблдоне.

Впервые стала 1-й ракеткой мира 08.07.2002 в возрасте 20 лет 9 месяцев

Титулы к той дате – 16, в том числе на ТБШ – 3 (US Open-1999, Ролан Гаррос, Уимблдон-2002).

Всего на вершине – 319 недель (57+4+11+2+49+186+7+3).

На данный момент – 11-я ракетка мира.

Всего титулов – 72 (23).

Серена впервые стала первой ракеткой мира в 20 лет 9 месяцев, выиграв подряд «Ролан Гаррос» и Уимблдон-2002. Но после этого успеха американка не успокоилась и победила на US Open, а затем и на Australian Open-2003, собрав так называемый «Серена-шлем» — победа на 4 турнирах «Большого шлема», но не в течение одного календарного года. Затем в карьере американки были неповторимые 186 недель подряд на вершине. Всего же она возглавляла рейтинг 319 недель – больше было только у Штеффи Граф (377) и Мартины Навратиловой (322). Возможно, американка когда-то и к этим цифрам подберётся, но пока её больше всего беспокоит рекорд Маргарет Корт – 24 титула на «шлемах». У Серены пока 23 победы, и она жаждет этот пробел устранить уже на ближайшем Уимблдоне. Правда, после рождения дочери Алексис-Олимпии американка пока ни одного титула больше не выиграла. Но всё равно всезнающие букмекеры именно её и действующую первую ракетку мира Эшли Барти называют главными претендентками на победу.