«Не пара ты мне». Маррей вспомнил про допинг и поставил Шарапову на место

Возвращение Энди Маррея на корт после тяжёлой операции на бедре повлекло за собой цепную реакцию событий, к чему приложил руку сам британец, славящийся своим особым чувством юмора. И, конечно же, важна близость Уимблдона, где Энди просто боготворят – к нему там всегда повышенное внимание.

Шотландец решил начать пробу сил в парном разряде. Получилось так удачно, что он сходу в дуэте с Фелисьяно Лопесом завоевал титул на турнире в Лондоне. Сам Маррей очень ёмко оценил этот успех: «Выиграть титул с металлическим бедром — это круто!».

Несгибаемый. Энди Маррей сделал первый шаг, чтобы вернуться Джуди Маррей заявила, что её младший сын избавился от боли, беспокоившей 20 месяцев. Похоже, Энди получит шанс вернуться на корт.

На такого именитого напарника сразу же выстроилась очередь желающих сыграть с ним вместе на Уимблдоне. Впрочем, в мужском парном разряде уже всё решено – Энди сыграет с Пьер-Югом Эрбером – обладателем «Карьерного шлема» в этой дисциплине. Этим решением был повержен в шок Николя Маю, с которым Эрбер этот «шлем» вместе и собрал. Маю не стал открывать подробностей, но в его комментарии к этому решению многолетнего партнёра сквозила обида: «У меня нет совершенно никакого желания это комментировать. Он знает, что я об этом думаю. Мы с ним это обсуждали».

Как братья Брайан вдохновили Энди Маррея на возвращение в теннис Боб смог играть всего через 5 месяцев после сложной операции на бедре. Удастся ли Маррею сделать то же самое?

Но ещё интереснее ситуация развернулась вокруг микста. Маррей стал искал себе партнёршу, но сразу найти её не удалось: «Я разговаривал с парочкой игроков, получил отказы. Даже не знаю почему. Но я спрашивал одиночниц, которые уже решили играть пару, и они не хотели заявляться на три турнира. Я их прекрасно понимаю, потому что большая нагрузка. Если ты хочешь далеко пройти в одиночке, то, наверное, лучше не играть в трёх разрядах».



Оказалось, что одной из отказавшихся сыграть с Энди в миксте была Эшли Барти, с которой шотландец разговаривал ещё по ходу «Ролан Гаррос», ещё до её победы. По словам Маррея, Эшли аргументировала свой отказ тем, что есть много игроков лучше неё. Но когда она завоевала одиночный титул в Париже, Энди ей отправил поздравление со словами «Ты — одна из лучших»: «Но Барти вновь мне отказала. Жаль, что мы не сможем сыграть вместе. Я хотел, чтобы у меня была лучшая партнёрша».

Как 1,5 года отдыхать от тенниса и выиграть «Ролан Гаррос». История Эшли Барти Барти, в 18 лет уставшая от тенниса и ушедшая в крикет, сейчас неожиданно стала чемпионкой в Париже и близка к званию первой ракетки мира.

Новоиспечённая первая ракетка мира среди женщин Эшли Барти подтвердила эту версию: «Энди написал мне перед «Ролан Гаррос» и спросил, хочу ли я сыграть. Отказать ему – наверное, самое тяжёлое решение, которое я когда-либо принимала. Но я уже решила, что сыграю в паре с Викторией Азаренко, а три разряда для меня – это слишком. Очень тяжело отказывать, когда тебя спрашивает такой чемпион, как Энди. Но в этот раз просто не получается. Хотя я уверена, что у него миллион претенденток, и он может выбирать».

Барти присоединилась к Шараповой, сёстрам Уильямс и Возняцки Австралийка Эшли Барти стала 11-й действующей теннисисткой, занявшей первую строчку рейтинга WTA. Но все ли они выступят на Уимблдоне?

Как позднее оказалось, второй теннисисткой, которой Энди предлагал сыграть вместе, была француженка Кристина Младенович – трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в паре и двукратная в миксте. Кристина отказалась по тем же причинам, что и Барти: «Это решение стало самым тяжёлым в моей карьере. Тем не менее мы с командой решили, что играть на всех трёх турнирах было бы слишком», — прокомментировала Младенович. На вопрос подписчика не ревнует ли Доминик Тим, который является парнем Кристины, теннисистка ответила: «Он очень хотел посмотреть на нашу игру с Энди, но я не могу».

Красота дня. Подруга финалиста «Ролан Гаррос», чемпионка и первая ракетка в паре Кристина Младенович в Париже стала чемпионкой и первой ракеткой мира в паре, а её бойфренд Доминик Тим добрался до финала в одиночке.

Ну а клич Маррея стремительно превратился во флэшмоб в соцсетях – теннисистки одна за другой стали писать отзывы и в шутку предлагать британцу свои кандидатуры. В частности бывшая партнёрша Барти австралийка Кейси Деллакуа, уже завершившая карьеру, написала в «Твиттере»: «Ради такого я бы возобновила карьеру. Извини, Эшли Барти». Американка Коко Вандевей добавила: «Я вернусь после травмы ради такого. Извини, Эшли Барти».



Чешка Барбора Стрыцова обратилась к британцу в «Инстаграме»: «Эй, Энди Маррей. До меня дошли слухи, что мои коллеги тебя отвергли уже пару раз, когда ты искал партнёршу для выступления в миксте на Уимблдоне. Я клянусь, такой ошибки, как они, я бы не допустила». Британка Наоми Броэди написала, что готова отказаться от выступления со своим братом Лиамом. Также сыграть с Марреем вызвалась американка Дженнифер Брэйди. И даже легендарная Билли-Джин Кинг, которой 75 лет, согласилась помочь Энди: «Проверяю свой календарь. Я свободна, завязываю шнурки».



Подключилась к флэшмобу бельгийка Кирстен Флипкенс, с которой Маррей играл на Уимблдоне-2006. Она разместила несколько фото с Марреем с Уимблдона-2006 и лиги IPTL-2014, написав: «Уимблдон-2006, Уимблдон-2019?».

В той же лиге IPTL за команду «Мэверикс» вместе с Энди играла и Мария Шарапова. Она тоже не осталась в стороне от всеобщего веселья: «Слышала, Энди Маррей ищет напарницу для микста. Спасибо, US Open, что отправили мое резюме», – написала россиянка в своём «твиттере».

Энди попросили прокомментировать слова Марии, и он вспомнил лигу IPTL: «Я не особо думал об этом. Конечно, у неё были результаты… Она, кажется, выигрывала US Open в миксте? (на самом деле дошла до четвертьфинала-2004 с Максимом Мирным. – Прим. «Чемпионата»). Кажется, мы сыграли с ней однажды в паре матчей IPTL, и, насколько помню, получилось не то что бы очень хорошо». У британца пытались выяснить, повлияла ли на его слова дисквалификация Шараповой за применение допинга. Но тот ответил уклончиво: «Наверное. Но я об этом не особо много думал». Энди напомнили, что он был в числе обвинителей россиянки, однако тот заверил: «В то время я говорил то, что чувствовал. Моё мнение об этих вещах осталось таким же, как раньше. Моя точка зрения не изменится».

Шарапова приехала в гости к Надалю, чтобы подготовиться к Уимблдону Мария снова выходит на корт. Но увидим ли мы россиянку в деле? Последнее слово – за многострадальным плечом.

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе объяснила отказ Маррея от предложения Шараповой чисто спортивными мотивами: «Такое невозможно по определению! Микст и одиночный разряд — это как Марс и Земля. У Марии другие планы. Даже если представить, что они рискнули бы пойти на такую авантюру, то вряд ли это принесло бы ей пользу. Помнится, она пробовала свои силы в парном разряде с Еленой Весниной — ничего из этого не получилось. Маша и пара — это несовместимые понятия. Не будет же она играть лишь для того, чтобы получать какие-то символические деньги! Ей надо выигрывать турниры в своём разряде. Так что это не более чем шутка».