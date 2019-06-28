10 причин следить за Уимблдоном

Вековые традиции

Уимблдон – уникальный турнир со множеством вековых традиций. Это самый старый из четырёх турниров «Большого шлема» — первый розыгрыш был проведён в 1877 году. С учётом двух перерывов на I и II Мировые войны нынешний турнир будет 133-м по счёту. На Уимблдоне до сих пор сохранилось требование играть в форме исключительно белого цвета, а также особый «посев» в мужской сетке по специальному «травяному» рейтингу. Кроме того, в прошлом году льготный «посев» получила в женской сетке и Серена Уильямс, не успевшая набрать очков после возвращения из декретного отпуска. «Обиженной» оказалась бывшая четвёртая ракетка мира Доминика Цибулкова, у которой отобрали последний 32-й номер посева в угоду Серене. Кстати в этом году словачка из-за проблем с Ахиллом снялась с турнира уже после начала квалификации, из-за чего в сетке её заменила лаки-лузер. Что касается мужчин, то споры о травяном рейтинге возникают почти каждый год. В частности, в 2019-м под 2-м номером посеяли третью ракетку мира Роджера Федерера, опустив на одну позицию вторую ракетку мира Рафаэля Надаля. А прошлогоднему финалисту Кевину Андерсону и вовсе дали 4-й номер, хотя формально он сейчас только 8-я ракетка мира.

Надаля и Джоковича раздражает особый статус Федерера Знаменитый швейцарец получил от организаторов Уимблдона льготный посев. Ну и кому это может понравиться?

Двойной удар по непогоде

И всё же англичане не во всём ретрограды. Они одними из первых построили раздвижную крышу над центральным кортом, которая сразу же стала спасть участников соревнований и организаторов от пресловутого лондонского дождя, даже если он никогда не прекращается. Особенно это техническое усовершенствование помогает на второй неделе, когда матчей остаётся мало – уложить турнир в срок стало гораздо легче. Крыша над центральным кортом функционирует с 2009 года, а с этого сезона от непогоды игроков будут спасать раздвижной крышей и на корте №1. Такой вот двойной удар по непогоде.

Всегда приятно возвращаться туда, где ты добился первого важного успеха в карьере. Именно на Уимблдоне-2004 россиянка Мария Шарапова, которой тогда только исполнилось 17 лет, выиграла главный приз соревнований. За ней последовал «Карьерный шлем», затем была долгая дисквалификация за применение мельдония, и сейчас Мария пытается вернуться на прежние позиции. Россиянка не выигрывала здесь матчи с 2015 года (поражение в полуфинале Серене Уильямс). В 2016-м была дисквалификация, в 2017-м после возвращения Мария получила травму на грунтовом турнире в Риме из-за которой пропустила и «Ролан Гаррос», и Уимблдон. В 2018-м Шарапова на старте сенсационно проиграла соотечественнице Виталии Дьяченко, хотя вела 7:6, 5:3 и подавала на матч. В этом году россиянка только в июне вернулась в строй на турнире в Мальорке после травмы плеча, из-за которой не играла 4 месяца. Один матч она выиграла, а прошлогодней чемпионке Уимблдона Кербер уступила. Игровой практики, конечно, Мария накопила к главному травяному турниру немного, но букмекеры всё равно расценивают её шансы на титул как у представительницы топ-20.

Шарапова вернулась и проиграла. И слава богу! Шарапова без шансов проиграла Кербер на Мальорке. Без паники, на Уимблдоне всё будет по-другому.

Stan the Man

В мужском теннисе последние годы основное внимание направлено на Большую тройку – Федерера, Надаля и Джоковича, каждый из которых завоевал «Карьерный шлем». Именно эта троица лидирует и по количеству побед на ТБШ за всю историю тенниса (20, 18 и 15 побед соответственно). В их тени находится швейцарец Стэн Вавринка, который победил уже на трёх турнирах «Большого шлема» (Australian Open-2014, «Ролан Гаррос»-2015 и US Open-2016). Для полной коллекции ему не хватает только Уимблдона. В 2017-м его в первом же круге выбил из сетки россиянин Даниил Медеведев, после чего Стэн пропустил остаток сезона – прооперировал колено и долго возвращался на былые позиции. В 2018-м его уже во втором круге выбил из сетки итальянец Томас Фаббьяно, но сейчас Вавринка уже вернул былую уверенность, снова попал в топ-20 и опять находится в расширенном списке претендентов на титул Уимблдона.

Вавринка ищет вдохновения. Помогут ли Магнус Норман и Донна Векич? Стэн Вавринка из-за травмы колена не может толком играть почти год. Новый старый тренер хочет вернуть швейцарца на лидирующие позиции.

Железный сэр Энди Маррей

Говоря о «Большой тройке», нельзя не упомянуть, что до этого она была Большой четвёркой, пока Энди Маррей не получил тяжелейшую травму бедра и не прервал выступления. Были у британца мысли о завершении карьеры, но ему помогли братья Брайан, один из которых, Боб, провёл операцию по замене части бедра на металлическую пластину. Тот же доктор прооперировал в этом году и Маррея. И уже на турнире в Лондоне Энди сыграл первый матч, правда, в парном разряде вместе с Фелисьяно Лопесом. Сыграли теннисисты так удачно, что в итоге завоевали титул. На Уимблдоне двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира сэр Энди Маррей тоже выступит только в паре – к одиночке он пока не готов. Но лиха беда начало.

Как братья Брайан вдохновили Энди Маррея на возвращение в теннис Боб смог играть всего через 5 месяцев после сложной операции на бедре. Удастся ли Маррею сделать то же самое?

Схватка за «единичку» у женщин

Традиционно для последнего времени почти на каждом крупном женском турнире, да и не только крупном, идёт борьба как за титул, так и за звание первой ракетки мира. Так во время небольшого турнира в Бирмингеме неделю назад лидерство у японки Наоми Осаки отобрала чемпионка «Ролан Гаррос» Эшли Барти. Теперь уже австралийка на Уимблдоне будет оборонять свою первую позицию. А опередить ей может целая группа соперниц во главе с той же Осакой – это также голландка Кики Бертенс и чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова. Многое будет зависеть от того, как сама Эшли выступит в Англии. Если выиграет титул, то никто её обогнать не сможет.

Барти присоединилась к Шараповой, сёстрам Уильямс и Возняцки Австралийка Эшли Барти стала 11-й действующей теннисисткой, занявшей первую строчку рейтинга WTA. Но все ли они выступят на Уимблдоне?

11 россиянок в основе

В нынешнем турнире выступит 11 россиянок. Лишь одна из них получила номер посева – Дарья Касаткина (29), а ещё две пробились в основу через квалификационное сито – Варвара Флинк и Анна Калинская. Могло оказаться по рейтингу ещё больше, но Екатерина Макарова из-за травмы не выступает с февральского турнира в Дубае, а Вера Звонарёва и Евгения Родина снялись с соревнований уже после начала квалификации, поэтому их в сетке заменили «лаки-лузеры». Кстати, если снятия ещё будут до конца первого круга, то шанс попасть в основу есть также у проигравших в финале квалификации Анны Блинковой и Людмилы Самсоновой.

Тройка россиян в сборе

В мужской сетке представителей России всего трое, но зато наконец-то в полном составе собралась вся тройка молодых россиян, которая играла на первом турнире Next Gen в Милане в 2017-м. Причём Карен Хачанов и Даниил Медведев посеяны под высокими 10-м и 11-м номерами. В прошлом году оба показали пока лучшие свои результаты на Уимблдоне – 3-й круг у Даниила и 4-й круг у Карена – так что сейчас оба полны решимости обновить свои рекорды. К тому же букмекеры относят их обоих к топ-20 претендентов на титул. Третий россиянин – Андрей Рублёв пропустивший часть сезона из-за травмы кисти, наконец-то должен сыграть первый турнир за долгое время. Во время единственного пока своего выступление в Англии в 2017-м году Андрей смог победить в стартовом матче и наверняка надеется на повторение того результата. В финале квалификации проиграл Евгений Карловский. Если будет много снятий до конца первого круга, то у него есть шанс попасть в основу в качестве лаки-лузера.

«Рублёв, Медведев и Хачанов – игроки, которых давно ждали» Матс Виландер в эксклюзивном интервью «Чемпионату» о шансах Шараповой попасть в топ, перспективах Касаткиной, Рублёва, Хачанова, Медведева.

Джокович, Федерер и все остальные

Сетка Уимблдона. Мужчины



Во время жеребьёвки мужской сетки главная интрига всё же не сработала. Был шанс 50 на 50, что 3-й номер посева и 2-я ракетка мира Рафаэль Надаль попадёт в одну половину к действующему чемпиону турнира и лидеру мирового рейтинга Новаку Джоковичу. Но Надаль всё же оказался в половине Федерера, а Джокович потенциально может встретиться в полуфинале с прошлогодним финалистом Кевином Андерсоном, который в этом сезоне пропустил всю грунтовую серию, а на турнире в Лондоне проиграл во втором круге будущему финалисту Жилю Симону. Из второй четвёрки посева в четверти Джоковича оказался грек с русскими корнями Стефанос Циципас (7), на Андерсона в потенциальном четвертьфинале выходит ещё один наследник советской школы тенниса немец Саша Зверев (6), на Надаля попадает австриец Доминик Тим (5), а на Федерера – японец Кей Нисикори (8). Что касается россиян, то Медведев (11) начнёт турнир с итальянцем Паоло Лоренци и в четвёртом круге может попасть на своего старого знакомого Циципаса. Хачанов (10) начинает борьбу с «квалифаером» из Южной Кореи Квон Сон У, а в 1/8 финала может сразиться со Зверевым. Рублёв начинает турнир с чилийцем Кристьяном Гарином, а следом выходит на пару Тим – Куэрри.

Фавориты по мнению букмекеров. Мужчины



Джокович — 2,5.

Федерер — 4,0.

Надаль — 6,5.

Чилич, А.Зверев — по 20,0.

Кирьос, Раонич, Циципас — по 25,0.

Андерсон — 35,0.

Оже-Альясим, Берреттини — по 40,0.

Димитров, Нисикори, Тим, Хачанов — по 50,0.

Шаповалов, Вавринка, Иснер, Медведев — по 60,0.

Юность против опыта

Сетка Уимблдона. Женщины



В женской сетке в одной четверти оказалась первая ракетка мира Барти и действующая чемпионка Анжелика Кербер (5). Но даже до этого матча Анжелика может не добраться, поскольку в одной восьмушке с ней оказалась Серена Уильямс, которую в этом году посеяли строго по рейтингу (11). На Кербер же в третьем круге может выйти Мария Шарапова, начинающая турнир матчем француженкой Полин Пармантье. Именно Анжелике проиграла россиянка на Мальорке неделю назад, и в случае новой встречи попытается взять реванш. Интересная пара образовалась в нижней четверти сетки. Победительница квалификации Кори Гауфф – 15-летняя американка-вундеркинд, установившая рекорд по самому юному возрасту участницы основной сетки турнира, встретится в первом же матче с самой возрастной теннисисткой в сетке – Винус Уильямс, которой недавно исполнилось 39. Непростой жребий в первом круге выпал россиянке Павлюченковой – Белинда Бенчич (13), Дарья Касаткина начнёт турнир матчем с австралийкой хорватского происхождения Айлой Томлянович. А если Светлана Кузнецова справится в первом круге с бельгийкой Элисон ван Эйтванк, то дальше она выйдет на нынешнего лидера рейтинга – Эшли Барти.

Фавориты по мнению букмекеров. Женщины



Барти — 5,0.

С.Уильямс — 6,5.

Кербер — 9,0.

Квитова, Осака — по 12,0.

Кар.Плишкова — 13,0.

Конта — 15,0.

Кис, Мугуруса, Стивенс, Халеп — по 20,0.

Анисимова, Бенчич, Бертенс, Свитолина, Соболенко, Шарапова — по 25,0.

Азаренко — 35,0.

Остапенко — 40,0.