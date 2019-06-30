Шарапова создаёт машины и одежду. Зачем ей тратить время на теннис?

Маша зарабатывает на конфетах и дизайне, чтобы потом потратить на современное искусство. И где-то в схеме её жизни ещё есть теннис.

Sugarpova и разработка спортивной формы

Мария Шарапова давно занимается различными вещами, которые не относятся к теннисной сфере. Уже много лет успешно производятся и продаются сладости под маркой Sugarpova, приносящие россиянке серьёзные деньги. Среди других интересов Марии – дизайн и современное искусство. Правда, в отличие от сладостей, это не приносит ей деньги, а, наоборот, требует определённых трат – но, разумеется, Шарапова спокойно может себе это позволить.

«Все заслуживают любви». Мария Шарапова присоединилась к Виктории Бэкхэм Векич, Свитолина, Возняцки, Бушар, Бенчич, Осака в шикарных нарядах на вечеринке перед Уимблдоном, а Хитер Уотсон пришла почти в неглиже!

Россиянка уже много лет принимает участие в разработке дизайна своей спортивной формы, благо Nike дал ей такую возможность. Для суперзвёзд спорта это не в новинку – например, Серена и Винус Уильямс также длительное время занимались дизайном своих платьев и других нарядов на корте и вне его. Ещё раньше Мария заинтересовалась современным искусством – первые картины в стиле абстрактной живописи она приобрела ещё в подростковые годы, после победы на Уимблдоне-2004. А сейчас и личная жизнь россиянки связана с миром искусства и выставок. После отношений со спортсменами – словенским баскетболистом Сашей Вуячичем и болгарским теннисистом Григором Димитровым — сейчас Шарапова встречается с британским миллионером Александром Гилксом, вместе с которым часто посещает различные необычные выставки и музеи.

Porsche от Шараповой в Сочи

Среди созданного при участии Марии есть, например, автомобиль марки Porsche. Она стала послом этого бренда в 2013 году, а перед стартом Олимпиады в Сочи представила свою именную модель. Разумеется, не всё в её дизайне было разработано самой Шараповой, но она внесла весомый вклад во внешний вид машины. Весной 2018 года на рынке появились разработанные Марией кроссовки Nike– не теннисные, а обычные, подходящие для неспешных прогулок. Сама россиянка отмечала, что её вдохновили утренние прогулки по побережью по пути на тренировки.

О желании освоить профессию дизайнера Шарапова заявляла ещё в далёком 2009-м, прилетев в Южную Америку на серию выставочных матчей с аргентинкой Хиселой Дулко. Тогда это выглядело планами, которые будут претворяться в жизнь после завершения карьеры, но в итоге всё сложилось иначе. Кроме того, в то время Мария предполагала, что и карьеру в теннисе она закончит раньше – через десять лет в туре она себя точно не представляла. Однако травмы и дисквалификация помогли Шараповой осознать, что она скучает по теннису, долго находясь вне корта, так что уходить она не спешит. Зато успешно сочетает разные виды деятельности. Кстати, в 2016 году она закончила двухнедельные курсы бизнес-школы при Гарварде, что помогает ей ориентироваться в том, как развивать своё дело. И, конечно, помогает и Макс Айзенбад – агент, работающий с Марией уже второе десятилетие.

Мария создала свой дом у Тихого океана

Осенью 2017 года стало известно, что Шарапова совместно с американским архитектором Дэном Мейсом будет заниматься дизайном фитнес-центров и теннисных кортов у гостиниц в разных странах мира – в первую очередь на различных курортах. А сейчас Мария сама занималась всеми деталями дизайна своего дома на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе. Конечно, над ним работали профессиональные архитекторы и дизайнеры, но окончательные решения по всем вопросам утверждала Шарапова, так что дом и всё пространство в нём выглядят именно так, как хотела россиянка. Мария отмечает, что вдохновлялась японской архитектурой и эстетикой минимализма и что ей всегда нравилось отсутствие лишних вещей.

Большая часть комнат спроектирована так, чтобы не нести в себе конкретный функционал – за исключением разве что кухни. В подвале есть две дорожки для боулинга, рядом с которыми висят приобретённые Шараповой в середине нулевых картины. Неширокий бассейн находится на улице вплотную к кухне, переходящей в гостиную. Есть и уголок японского сада с сосной и фонтаном. Кроме того, в доме очень много окон, за счёт чего визуально увеличивается пространство помещений – и, разумеется, они как следует освещаются. Возможно, окончательно отложив ракетку в сторону, Мария действительно профессионально займётся дизайном?