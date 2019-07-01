Дорастёт ли Джокович до Хачанова? Матчи 1-го дня Уимблдона

Джокович, Зверев, Циципас, Осака, Свитолина, Соболенко, а также россияне Хачанов, Медведев, Касаткина сыграют в стартовый день Уимблдона.

В понедельник, 1 июля, стартует самый известный в мире турнир – Уимблдон. Это будет уже 133-й по счёту розыгрыш соревнований, которые впервые были проведены в 1877 году и прерывались на несколько лет на I и II Мировые войны. В этот день пройдёт половина матчей первого круга (64) – в верхней половине мужской сетки и нижней половине женской. По традиции турнир начинает на центральном корте действующий чемпион. В этой роли на этот раз выступает Новак Джокович. А прошлогодня победительница женского одиночного разряда – Анжелика Кербер – откроет матчи вторника. Кроме Джоковича (1) в понедельник в числе прочих сыграют и другие представители топ-10 посева – Наоми Осака (2), Каролина Плишкова (3), Кевин Андерсон (4), Александр Зверев (6), Стефанос Циципас (7), Симона Халеп (7), Элина Свитолина (8), Арина Соболенко (10) и Карен Хачанов (10). Всего в стартовый день на корты Уимблдона выйдет 6 россиян – кроме Хачанова это также Даниил Медведев (11), Дарья Касаткина (29), Вероника Кудерметова, Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова. Предлагаем вашему вниманию расписание 22 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

10 причин следить за Уимблдоном Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.

Уимблдон. День 1-й. 1 июля, понедельник. Начало матчей в 11:00 (13:00 мск, центральный и первый корты – 15:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Centre Court

Новак Джокович (Сербия, 1) — Филипп Кольшрайбер (Германия)

Centre Court. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 10-2 (Индиан-Уэллс-2008, 2010, «Ролан Гаррос»-2013, Рим, US Open, Париж-2014, Уимблдон-2015, Индиан-Уэллс-2016, Монте-Карло, Рим-2019 – «Ролан Гаррос»-2009, Индиан-Уэллс-2019).

Рейтинг: 1-57.

Прогноз букмекеров: 1.03 – 11.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.



Юлия Путинцева (Казахстан) — Наоми Осака (Япония, 2)

Centre Court. 2-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 2-0 (Хобарт-2018, Бирмингем-2019).

Рейтинг: 39-2.

Прогноз букмекеров: 2.75 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в трёх сетах.

Court 1

Симона Халеп (Румыния, 7) — Александра Саснович (Беларусь)

Court 1. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 7-37.

Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Иржи Веселы (Чехия, Q) — Александр Зверев (Германия, 6)

Court 1. 2-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 108-5.

Прогноз букмекеров: 3.95 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в четырёх сетах.

Court 2

Чжу Линь (Китай) — Каролина Плишкова (Чехия, 3)

Court 2. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 103-3.

Прогноз букмекеров: 12.50 – 1.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.



Томас Фаббьяно (Италия) — Стефанос Циципас (Греция, 7)

Court 2. 3-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-1/0-2 («Ролан Гаррос»-кв-2017, Уимблдон-2018).

Рейтинг: 102-6.

Прогноз букмекеров: 7.25 – 1.08.

Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в четырёх сетах.

Court 3

Кевин Андерсон (ЮАР, 4) — Пьер-Юг Эрбер (Франция)

Court 3. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 1-0 (Уинстон-Сэйлем-2015).

Рейтинг: 8-38.

Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в четырёх сетах.



Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Арина Соболенко (Беларусь, 10)

Court 3. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 141-10.

Прогноз букмекеров: 2.75 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.



Кристи-Эрим Анн (США, Q) — Анастасия Севастова (Латвия, 12)

Court 3. 3-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 191-12.

Прогноз букмекеров: 5.25 – 1.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.

Court 4

Даниэль Коллинз (США) — Зарина Дияс (Казахстан)

Court 4. 3-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Токио-кв-2017).

Рейтинг: 34-89.

Прогноз букмекеров: 2.70 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Коллинз в трёх сетах.

Court 8

Даяна Ястремская (Украина) — Камила Джорджи (Италия)

Court 8. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Страсбург-кв-2017).

Рейтинг: 36-41.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Ястремской в трёх сетах.

Эрнест Гулбис (Латвия) — Леонардо Майер (Аргентина)

Court 8. 2-й запуск (около 14:30).

Личные встречи: 1-1 (Делрей-Бич-2010 – Сан-Хосе-2010).

Рейтинг: 90-56.

Прогноз букмекеров: 1.85 – 1.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гулбиса в пяти сетах.

Court 9

Вероника Кудерметова (Россия) — Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q)

Court 9. 3-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 1-0/1-1 (Батуми-ITF-2017 – Мальорка-кв-2018).

Рейтинг: 58-115.

Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кудерметовой в трёх сетах.

Court 10

Маргарита Гаспарян (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия, SR)

Court 10. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 0-3 (Астана-ITF-2014, Ташкент, Линц-2015).

Рейтинг: 61-356.

Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гаспарян в двух сетах.



Текстовая трансляция



Анастасия Потапова (Россия) — Хиль-Белен Тайхман (Швейцария)

Court 10. 3-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 2-0 (Куритиба-ITF-2017, Рим-ITF-2018).

Рейтинг: 71-91.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Потаповой в трёх сетах.

Court 12

Ализе Корне (Франция) — Виктория Азаренко (Беларусь)

Court 12. 4-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0-5/0-6 («Ролан Гаррос»-юн-2004, Пекин-2012, «Ролан Гаррос», US Open-2013, Монреаль-2014, Мадрид-2016).

Рейтинг: 55-42.

Прогноз букмекеров: 2.95 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.

Court 14

Шелби Роджерс (США, SR) — Анетт Контавейт (Эстония, 20)

Court 14. 2-й запуск (около 14:30).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Окленд-кв-2014).

Рейтинг: 293-20.

Прогноз букмекеров: 2.90 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в трёх сетах.

Court 16

Айла Томлянович (Австралия) — Дарья Касаткина (Россия, 29)

Court 16. 4-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0-1 (Рим-2018).

Рейтинг: 49-30.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.

Court 18

Элина Свитолина (Украина, 8) — Дарья Гаврилова (Австралия)

Court 18. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 6-2/6-5 (Доха-2015, Пекин-2016, Fed Cup, Индиан-Уэллс-2017, Майами-2018, Индиан-Уэллс-2019 – Олимпиада-юн, Fed Cup-юн-2010, Кубок Хопмана, Мадрид, Цинциннати-2016).

Рейтинг: 8-78.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.



Карен Хачанов (Россия, 10) — Квон Сон У (Южная Корея, Q)

Court 18. 2-й запуск (около 14:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 9-126.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Даниил Медведев (Россия, 11) — Паоло Лоренци (Италия)

Court 18. 3-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 1-0 (Сидней-2018).

Рейтинг: 13-107.

Прогноз букмекеров: 1.01 – 14.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 28) — Елена Остапенко (Латвия)

Court 18. 4-й запуск (не ранее 20:00).

Личные встречи: 1-0 (Australian Open-2016).

Рейтинг: 29-35.

Прогноз букмекеров: 1.80 – 2.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.