Шарапова начинает поход за титулом на любимой траве Уимблдона

В вторник, 2 июля, на Уимблдоне должен завершиться первый круг. Будет сыграно 64 одиночных матча – по 32 в нижней половине мужской сетки и верхней половине женской. По традиции откроет программу вторника на центральном корте действующая чемпионка турнира – Анжелика Кербер (5). Кроме неё во вторник в числе прочих сыграют и другие представители топ-10 посева – Эшли Барти (1), Роджер Федерер (2), Рафаэль Надаль (3), Кики Бертенс (4), Доминик Тим (5), Петра Квитова (6), Кей Нисикори (8), Джон Иснер (9) и Слоан Стивенс (9). Также начнёт свой турнирный путь и 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс (11). На корты Уимблдона в этот день выйдет 8 россиян – Мария Шарапова, Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Виталия Дьяченко, Анастасия Павлюченкова, Варвара Флинк (Q), Анна Калинская (Q) и Андрей Рублёв. Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Уимблдон. День 2-й. 2 июля, вторник. Начало матчей в 11:00 (13:00 мск, центральный и первый корты – 15:00 мск)
Мужчины. 1-й круг. Сетка
Женщины. 1-й круг. Сетка
Centre Court
Татьяна Мария (Германия) — Анжелика Кербер (Германия, 5)
Centre Court. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 65-5.
Прогноз букмекеров: 5.75 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.
Ллойд-Джордж Харрис (ЮАР) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)
Centre Court. 2-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 86-3.
Прогноз букмекеров: 15.00 – 1.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.
Серена Уильямс (США, 11) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия, Q)
Centre Court. 3-й запуск (около 18:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 10-161.
Прогноз букмекеров: 1.04 – 10.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.
Court 1
Эшли Барти (Австралия, 1) — Чжэн Сайсай (Китай)
Court 1. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 1-0/3-0 (Оспрей-ITF-кв-2014, Рим-кв-2017, Ухань-2018).
Рейтинг: 1-43.
Прогноз букмекеров: 1.04 – 9.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Барти в двух сетах.
Юити Сугита (Япония, Q) — Рафаэль Надаль (Испания, 3)
Court 1. 3-й запуск (около 18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 274-2.
Прогноз букмекеров: 10.25 – 1.04.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.
Court 2
Слоан Стивенс (США, 9) — Тимя Бачински (Швейцария)
Court 2. 1-й запуск (13:00).
Личные встречи: 2-0 (Люксембург-2013, Fed Cup-2019).
Рейтинг: 9-93.
Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.
Доминик Тим (Австрия, 5) — Сэм Куэрри (США)
Court 2. 2-й запуск (около 14:30).
Личные встречи: 3-1 (Акапулько-2016, Рим-2017, Вена-2018 – Акапулько-2017).
Рейтинг: 4-79.
Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в пяти сетах.
Мария Шарапова (Россия) — Полин Пармантье (Франция)
Court 2. 3-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 80-88.
Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в двух сетах.
Текстовая трансляция
Каспер Рууд (Норвегия) — Джон Иснер (США, 9)
Court 2. 4-й запуск (около 18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 62-12.
Прогноз букмекеров: 4.00 – 1.22.
Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в четырёх сетах.
Court 3
Онс Жабер (Тунис) — Петра Квитова (Чехия, 6)
Court 3. 3-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 56-6.
Прогноз букмекеров: 3.75 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.
Court 4
Екатерина Александрова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия)
Court 4. 1-й запуск (13:00).
Личные встречи: 2-1 («Ролан Гаррос»-2017, Линц-2018 – Прага-2018).
Рейтинг: 52-38.
Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Александровой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Court 5
Барбора Стрыцова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина, 32)
Court 5. 1-й запуск (13:00).
Личные встречи: 2-1 (Бирмингем, Уимблдон-2018 – Нью-Хэйвен-2015).
Рейтинг: 50-33.
Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стрыцовой в трёх сетах.
Катерина Козлова (Украина) — Лорен Дэвис (США, LL)
Court 5. 2-й запуск (около 14:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 66-95.
Прогноз букмекеров: 2.65 – 1.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Дэвис в трёх сетах.
Пабло Андухар (Испания) — Михаил Кукушкин (Казахстан)
Court 5. 4-й запуск (около 18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 78-58.
Прогноз букмекеров: 4.70 – 1.18.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кукушкина в пяти сетах.
Court 6
Светлана Кузнецова (Россия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия)
Court 6. 1-й запуск (13:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 104-58.
Прогноз букмекеров: 2.45 – 1.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа Ван Эйтванк в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Магда Линетт (Польша) — Анна Калинская (Россия, Q)
Court 6. 2-й запуск (около 14:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 75-144.
Прогноз букмекеров: 2.00 – 1.80.
Прогноз «Чемпионата»: победа Калинской в трёх сетах.
Court 9
Кристьян Гарин (Чили) — Андрей Рублёв (Россия)
Court 9. 2-й запуск (около 14:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 34-79.
Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гарина в пяти сетах.
Court 10
Вера Лапко (Беларусь) — Ван Цян (Китай, 15)
Court 10. 1-й запуск (13:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 106-15.
Прогноз букмекеров: 3.40 – 1.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Ван Цян в трёх сетах.
Паула Бадоса-Хиберт (Испания, Q) — Варвара Флинк (Россия, Q)
Court 10. 3-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 126-141.
Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Флинк в трёх сетах.
Александр Бублик (Казахстан) — Грегуар Баррер (Франция, Q)
Court 10. 4-й запуск (около 18:00).
Личные встречи: 0-0/1-0 (По-ч-2019).
Рейтинг: 83-117.
Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.05.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бублика в пяти сетах.
Court 12
Кей Нисикори (Япония, 8) — Тьяго Монтейро (Бразилия, Q)
Court 12. 1-й запуск (13:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 7-113.
Прогноз букмекеров: 1.05 – 9.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в трёх сетах.
Кики Бертенс (Нидерланды, 4) — Мэнди Минелла (Люксембург)
Court 12. 4-й запуск (не ранее 20:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 4-98.
Прогноз букмекеров: 1.04 – 10.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бертенс в двух сетах.
Court 15
Виталия Дьяченко (Россия) — Кристина Младенович (Франция)
Court 15. 2-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 83-48.
Прогноз букмекеров: 3.20 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Младенович в трёх сетах.
Court 18
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 13)
Court 18. 2-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 1-3 (Вашингтон-2015 – Рим-2014, Санкт-Петербург-2016, Кубок Хопмана-2018).
Рейтинг: 45-13.
Прогноз букмекеров: 4.25 – 1.22.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бенчич в трёх сетах.
Текстовая трансляция
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