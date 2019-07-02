Шарапова начинает поход за титулом на любимой траве Уимблдона

Главный матч 2 июля на Уимблдоне – это игра Марии Шараповой. Также во стартует и Серена Уильямс. А что ещё можно посмотреть во второй день?

В вторник, 2 июля, на Уимблдоне должен завершиться первый круг. Будет сыграно 64 одиночных матча – по 32 в нижней половине мужской сетки и верхней половине женской. По традиции откроет программу вторника на центральном корте действующая чемпионка турнира – Анжелика Кербер (5). Кроме неё во вторник в числе прочих сыграют и другие представители топ-10 посева – Эшли Барти (1), Роджер Федерер (2), Рафаэль Надаль (3), Кики Бертенс (4), Доминик Тим (5), Петра Квитова (6), Кей Нисикори (8), Джон Иснер (9) и Слоан Стивенс (9). Также начнёт свой турнирный путь и 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс (11). На корты Уимблдона в этот день выйдет 8 россиян – Мария Шарапова, Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Виталия Дьяченко, Анастасия Павлюченкова, Варвара Флинк (Q), Анна Калинская (Q) и Андрей Рублёв. Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Шарапова создаёт машины и одежду. Зачем ей тратить время на теннис? Маша зарабатывает на конфетах и дизайне, чтобы потом потратить на современное искусство. И где-то в схеме её жизни ещё есть теннис.

Уимблдон. День 2-й. 2 июля, вторник. Начало матчей в 11:00 (13:00 мск, центральный и первый корты – 15:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка



Женщины. 1-й круг. Сетка

Centre Court

Татьяна Мария (Германия) — Анжелика Кербер (Германия, 5)

Centre Court. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 65-5.

Прогноз букмекеров: 5.75 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.



Ллойд-Джордж Харрис (ЮАР) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)

Centre Court. 2-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 86-3.

Прогноз букмекеров: 15.00 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.



Серена Уильямс (США, 11) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия, Q)

Centre Court. 3-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 10-161.

Прогноз букмекеров: 1.04 – 10.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.

Court 1

Эшли Барти (Австралия, 1) — Чжэн Сайсай (Китай)

Court 1. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 1-0/3-0 (Оспрей-ITF-кв-2014, Рим-кв-2017, Ухань-2018).

Рейтинг: 1-43.

Прогноз букмекеров: 1.04 – 9.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Барти в двух сетах.



Юити Сугита (Япония, Q) — Рафаэль Надаль (Испания, 3)

Court 1. 3-й запуск (около 18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 274-2.

Прогноз букмекеров: 10.25 – 1.04.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Court 2

Слоан Стивенс (США, 9) — Тимя Бачински (Швейцария)

Court 2. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 2-0 (Люксембург-2013, Fed Cup-2019).

Рейтинг: 9-93.

Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.



Доминик Тим (Австрия, 5) — Сэм Куэрри (США)

Court 2. 2-й запуск (около 14:30).

Личные встречи: 3-1 (Акапулько-2016, Рим-2017, Вена-2018 – Акапулько-2017).

Рейтинг: 4-79.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в пяти сетах.

Мария Шарапова (Россия) — Полин Пармантье (Франция)

Court 2. 3-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 80-88.

Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в двух сетах.



Текстовая трансляция

«Все заслуживают любви». Мария Шарапова присоединилась к Виктории Бэкхэм Векич, Свитолина, Возняцки, Бушар, Бенчич, Осака в шикарных нарядах на вечеринке перед Уимблдоном, а Хитер Уотсон пришла почти в неглиже!

Каспер Рууд (Норвегия) — Джон Иснер (США, 9)

Court 2. 4-й запуск (около 18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 62-12.

Прогноз букмекеров: 4.00 – 1.22.

Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в четырёх сетах.

Court 3

Онс Жабер (Тунис) — Петра Квитова (Чехия, 6)

Court 3. 3-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 56-6.

Прогноз букмекеров: 3.75 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.

Court 4

Екатерина Александрова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия)

Court 4. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 2-1 («Ролан Гаррос»-2017, Линц-2018 – Прага-2018).

Рейтинг: 52-38.

Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Александровой в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Court 5

Барбора Стрыцова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина, 32)

Court 5. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 2-1 (Бирмингем, Уимблдон-2018 – Нью-Хэйвен-2015).

Рейтинг: 50-33.

Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стрыцовой в трёх сетах.



Катерина Козлова (Украина) — Лорен Дэвис (США, LL)

Court 5. 2-й запуск (около 14:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 66-95.

Прогноз букмекеров: 2.65 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Дэвис в трёх сетах.



Пабло Андухар (Испания) — Михаил Кукушкин (Казахстан)

Court 5. 4-й запуск (около 18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 78-58.

Прогноз букмекеров: 4.70 – 1.18.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кукушкина в пяти сетах.

Court 6

Светлана Кузнецова (Россия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия)

Court 6. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 104-58.

Прогноз букмекеров: 2.45 – 1.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Ван Эйтванк в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Магда Линетт (Польша) — Анна Калинская (Россия, Q)

Court 6. 2-й запуск (около 14:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 75-144.

Прогноз букмекеров: 2.00 – 1.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Калинской в трёх сетах.

Court 9

Кристьян Гарин (Чили) — Андрей Рублёв (Россия)

Court 9. 2-й запуск (около 14:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 34-79.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гарина в пяти сетах.

Court 10

Вера Лапко (Беларусь) — Ван Цян (Китай, 15)

Court 10. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 106-15.

Прогноз букмекеров: 3.40 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Ван Цян в трёх сетах.



Паула Бадоса-Хиберт (Испания, Q) — Варвара Флинк (Россия, Q)

Court 10. 3-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 126-141.

Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Флинк в трёх сетах.



Александр Бублик (Казахстан) — Грегуар Баррер (Франция, Q)

Court 10. 4-й запуск (около 18:00).

Личные встречи: 0-0/1-0 (По-ч-2019).

Рейтинг: 83-117.

Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бублика в пяти сетах.

Court 12

Кей Нисикори (Япония, 8) — Тьяго Монтейро (Бразилия, Q)

Court 12. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 7-113.

Прогноз букмекеров: 1.05 – 9.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в трёх сетах.



Кики Бертенс (Нидерланды, 4) — Мэнди Минелла (Люксембург)

Court 12. 4-й запуск (не ранее 20:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 4-98.

Прогноз букмекеров: 1.04 – 10.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бертенс в двух сетах.

Court 15

Виталия Дьяченко (Россия) — Кристина Младенович (Франция)

Court 15. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 83-48.

Прогноз букмекеров: 3.20 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Младенович в трёх сетах.

Court 18

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 13)

Court 18. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 1-3 (Вашингтон-2015 – Рим-2014, Санкт-Петербург-2016, Кубок Хопмана-2018).

Рейтинг: 45-13.

Прогноз букмекеров: 4.25 – 1.22.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бенчич в трёх сетах.



Текстовая трансляция