Без пяти пальцев чемпионка. Нереальная история 18-летней теннисистки

В Англии началось одно из четырёх главных теннисных событий года. На идеальный газон кортов Уимблдона выходят звёзды первой величины. Идёт борьба за баснословные призовые и первые места в рейтинге. Но Уимблдон – это не только про богатых и знаменитых. Это ещё и про человеческий подвиг и невероятное преодоление на пути к мечте. Возможно, звучит пафосно, но только не в случае Франчески Джонс.

18-летняя британка с редким генетическим заболеванием с детства слышала: «Какой тебе теннис с восемью-то пальцами?!». Вытирала слёзы, шла на корт и пахала там так, что список обыгранных ей «полноценных» теннисисток уже насчитывает несколько десятков девушек.

Восемь пальцев на руках и семь на ногах

Имя Франчески Джонс стало известным после решения организаторов Уимблдона предоставить ей специальное приглашение в квалификацию. Дело в том, что англичанка родилась с редчайшим генетическим заболеванием – эктродактилией. У Фран, как девушку называют друзья, по четыре пальца на руках и всего семь пальцев на ногах, плюс у неё меньше зубов, чем у большинства людей. Узнав об этом, можно подумать, что предоставление ей «уайлд-кард» — своего рода благотворительность и жест доброй воли. Это абсолютно не так! Франческа Джонс – одна из самых успешных молодых теннисисток Великобритании и уже добилась того, чего большинству обычных игроков не удаётся за всю карьеру.

С самого рождения Джонс регулярно ложилась на операционный стол. В итоге она перенесла больше 10 операций, в том числе по удалению перепонок между пальцами. Девочка, несмотря на болезнь, всегда была активной и энергичной. Как-то в школьные каникулы отец отдал Фран в летний теннисный лагерь. Тогда Джонс и поняла, что может играть в теннис не хуже других. Семья всячески поощряла интерес дочери к теннису, и в 9 лет устроила её в Академию Санчес-Казаль в Барселоне. Ту самую, где успешно тренировались Рафаэль Надаль и Энди Маррей.

Назло «никогда» и «невозможно»

Врачи и специалисты крутили пальцем у виска и считали вложения в теннисную карьеру Джонс пустой тратой денег. Вердикт был однозначным: девочка с генетической мутацией ни за что не сможет выступать среди профессионалов. Знали бы они, что своими «никогда» и «невозможно» только подстёгивают волевую натуру. Недаром её любимое занятие – делать то, что другие считали нереальным.

Из-за физических особенностей Джонс пришлось искать свой собственный хват, кроме того, заболевание плохо влияет на умение держать равновесие. Но Франческа всё это компенсирует огромным желанием. Расхожая фраза «борется за каждый мяч» в её случае главное оружие на корте. В 2013 году британка начала юниорскую карьеру. В её активе несколько титулов в одиночном разряде и даже полуфинал «Ролан Гаррос» в паре. В 16 лет Франческа дебютировала во взрослом теннисе и постепенно, пусть небыстро, начала путь наверх.

За 2018 год Джонс отыграла более 400 позиций в рейтинге и попала в топ-400. А самым запоминающимся событием прошлого сезона для неё стало участие в квалификации Уимблдона. Правда, более опытная и мастеровитая американка Николь Гиббз шансов сопернице не оставила. В 2019-м прогресс англичанки продолжился. Перед Уимблдоном она выиграла два подряд турнира ITF в Минске, где в том числе обыграла довольно известную россиянку Анастасию Комардину. Этот успех позволил Джонс войти в топ-300 и по праву получить приглашение на Уимблдон.

Особая миссия особой девочки

В поединке первого раунда квалификации удивительная британская теннисистка в трёх партиях уступила польке Катаржине Каве. Но Франческа привыкла к преодолению трудностей и готова продолжать трудиться, чтобы однажды завершить матч на легендарной уимблдонской траве в свою пользу. Тем более помимо спортивных амбиций на плечи этой сильной девушки легла и куда более важная миссия.

«Я не думала об этом, но люди всё чаще говорят, что я их вдохновляю. Недавно мне написала пара из Аргентины, у которых родился ребёнок с таким же заболеванием. Они спрашивали, как я через это прошла. Трудно описать, что чувствуешь, когда получаешь такие сообщения», — говорит Джонс. Девочка с восемью пальцами, которая играет в теннис и крушит стереотипы. Она уже чемпионка, потому что победила сомнения, барьеры и скепсис. Турнир «Большого шлема» Джонс, конечно, выиграет вряд ли, но её талант и, главное, бесстрашие в достижении целей, позволяет предположить, что об этой спортсменке мы услышим ещё не раз.