Больно смотреть. Мария Шарапова досрочно закончила почти выигранный матч

Воспоминания о былой славе

Уимблдон – турнир, который когда-то давно прославил Марию Шарапову на весь мир. 17-летняя россиянка, выиграв несколько тяжёлых матчей, в финале уверенно победила явного фаворита – Серену Уильямс – и подняла над головой знаменитую тарелку, которую вручают чемпионке в женском одиночном разряде. Было это 15 лет назад, практически в другой жизни.

Все тогдашние соперницы Марии, кроме, собственно, Уильямс, давно завершили карьеру. Закончилась и золотая эра российского тенниса, когда победы на крупнейших соревнованиях казались чем-то естественным. Шарапова несколько раз серьёзно травмировалась, была дисквалифицирована из-за мельдония, но ещё борется, стараясь вернуться на высокий уровень, прежде чем завершить карьеру. Получается не очень, во многом из-за постоянно выбивающих её из игрового ритма травм, но уходить из тенниса Мария пока не готова.

Шарапова создаёт машины и одежду. Зачем ей тратить время на теннис? Маша зарабатывает на конфетах и дизайне, чтобы потом потратить на современное искусство. И где-то в схеме её жизни ещё есть теннис.

Снявшись с турнира в Санкт-Петербурге после одной победы, Шарапова с февраля до середины июня не провела ни единого официального поединка. Россиянка вернулась на корт на Мальорке (родной остров Рафаэля Надаля и его тренера Карлоса Мойи, двух экс-первых ракеток мира), где выиграла один матч, а во втором раунде уступила Анжелике Кербер, которая в прошлом году стала чемпионкой Уимблдона. В том матче Мария очень много ошибалась в важные моменты, и оставалось надеяться, что за полторы недели до Уимблдона она успеет набрать форму.

Удачная жеребьёвка и проблемы с подачей

Соперница по первому раунду Шараповой досталась совсем неплохая – Полин Пармантье. С учётом того, что в посев Мария, потерявшая все очки за прошлогодние успехи на грунте и оказавшаяся в результате этого на 80-й позиции, и близко не попадала, жеребьёвка действительно хорошая. Правда, четверть у россиянки очень насыщенная – в третьем круге она может вновь встретиться с Кербер, а в четвёртом раунде на горизонте маячит Серена Уильямс, которую Мария не побеждала как раз с 2004 года, с момента встречи на Итоговом чемпионате WTA.

Микст с Энди Марреем Шарапову, похоже, не ожидает (здесь Серена, по всей видимости, тоже её опередила), так что она может сосредоточиться на одиночном разряде. Стартовый поединок получился достаточно неровным. В отдельных розыгрышах Мария действовала здорово, давая болельщикам со стажем поностальгировать и получить флэшбеки если не с чемпионского 2004-го, то хотя бы с 2011-го, когда она дошла здесь до финала и проиграла Петре Квитовой. Но стабильности у Шараповой совсем не было – она часто ошибалась, и подача опять скорее мешала, чем помогала. Такое уже было в начале 10-х годов, затем с помощью Томаса Хогстедта ситуацию удалось исправить, насколько это было возможно после операций на плече – но сейчас и вновь работающий с Шараповой Хогстедт наладить ей подачу не может.

Маррей выбрал себе Серену. Шарапова не подошла из-за допинга Энди Маррей отверг Марию Шарапову, вспомнив про её допинг. Зато Серена Уильямс его полностью устраивает.

Вернётся ли ещё Шарапова на Уимблдон?

0 эйсов и 7 двойных ошибок – с таким показателем россиянка вышла подавать на матч во втором сете. Но завершить поединок в свою пользу ей не удалось. Пармантье отыгралась с 2:5, взяв четыре гейма подряд, и хотя Мария сделала обратный брейк с двойного сетбола, тай-брейк Полин провела здорово и выиграла партию. Здесь появился уже совсем другой флэшбек – год назад Шарапова в том же первом раунде Уимблдона уступила Виталии Дьяченко, также не подав на матч.

Кстати, к концу этого сета на второй корт, где играла Мария, подтянулось больше зрителей, почти до конца заполнив трибуны – в первой половине поединка многие предпочли посмотреть матч Роджера Федерера с Ллойдом Джорджем Харрисом, где южноафриканец к тому же сенсационно выиграл у восьмикратного чемпиона Уимблдона стартовую партию. Однако в решающем сете смотреть оказалось толком не на что. Перед её началом Шарапова вызвала врача из-за проблем с левым запястьем, и по ходу партии вновь обращалась за медицинской помощью.

В какой-то момент Мария проиграла 14 из 15 очков, и в итоге, уступая со счётом 0:5, не стала дальше мучить себя и болельщиков и снялась с матча. Главный вопрос теперь – что будет дальше, насколько серьёзна новая травма? В середине третьей партии Шарапова выглядела так, что, казалось, вот-вот заплачет. И как знать, вернётся ли она ещё на эти корты в качестве действующего игрока?