Явление королевы. Серена показала себя во всей красе и сиянии кристаллов

Королевский наряд Серены

Семикратная чемпионка Уимблдона, Серена Уильямс, приехала на этот турнир в наряде, подобающем королеве соревнований. Никто из действующих теннисисток не побеждал на Уимблдоне так часто, как Серена, а за всю историю тенниса лишь четырём теннисисткам, помимо неё, удалось завоевать этот титул семь и более раз. Рекордсменкой является Мартина Навратилова, выигрывавшая в Лондоне девять раз.

10 причин следить за Уимблдоном Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.

Форма Уильямс в этом году украшена брошкой в форме логотипа Nike с 34 кристаллами Сваровски. Это число было выбрано потому, что в 34 года Серена в последний раз завоевала титул на Уимблдоне. Произошло это в 2016-м, когда американка в финале победила Гарбинье Мугурусу. «Я хотела, чтобы Серена почувствовала, что нечто подобное могла бы надеть её бабушка», — так объяснила выбор дизайна создавшая наряд Эбби Суонкатт. Правда, добавила, что при этом делала всё в современном стиле, созданном специально для Уильямс.

Шарапова сошла с дистанции задолго до встречи с Уильямс

Пока американка готовится к выступлению в миксте с Энди Марреем – кстати, в этом разряде она не играла 20 лет, не считая выставочных матчей и Кубка Хопмана — в одиночке она уже стартовала. Вопрос о возможной встрече с Марией Шараповой в четвёртом раунде стал неактуальным ещё до завершения игры Серены, поскольку россиянка снялась из-за травмы руки, будучи в гейме от поражения. Уильямс же победила 31-летнюю Джулию Гатто-Монтиконе, которая в этом году дебютировала в основных сетках мэйджоров, пройдя квалификацию сначала на «Ролан Гаррос», а теперь и на Уимблдоне. Во второй партии итальянка даже навязала звёздной сопернице серьёзную борьбу, не дав Серене подать на матч, но Уильямс завершила поединок брейком в 12-м гейме.

Маррей выбрал себе Серену. Шарапова не подошла из-за допинга Энди Маррей отверг Марию Шарапову, вспомнив про её допинг. Зато Серена Уильямс его полностью устраивает.

Состоится ли матч-реванш с Кербер?

Дальше американку ждёт ещё одна прошедшая отборочные соревнования соперница – словенка Кая Юван, в первом круге выбившая чешку Кристину Плишкову (сестру-близняшку Каролины). В любом случае это соперницы не того уровня, победы над которыми могут значить для Серены что-то серьёзное. Не для того она готовила королевский наряд с украшениями Сваровски, чтобы играть только с такими теннисистками. Уильямс в душе наверняка по-прежнему считает себя королевой тенниса и по-настоящему выкладывается сейчас только на больших сценах и в больших матчах.

Кстати, после схода Шараповой главным раздражителем для Серены в её кусочке сетки должна стать Анжелика Кербер. Именно немка победила Уильямс в прошлогоднем финале Уимблдона, не дав ей достичь заветной цели – сравняться с Маргарет Корт по количеству выигранных турниров «Большого шлема» и поделить с ней этот рекорд. Сейчас пути Серены и Анжелики, получивших соответственно 11-й и 5-й номера посева, могут пересечься уже в 1/8 финала.

Женская одиночная сетка

Кстати, в лайв-рейтинге Уильямс сейчас 19-я, и если она не защитит очки за прошлогодний финал, то в первой десятке точно не останется. Вообще большая часть нынешних очков Серены заработана в двух финалах мэйджоров – Уимблдона и US Open. Если предположить, что Уильямс рано проиграет на обоих турнирах, то она окажется в конце топ-50. Впрочем, вряд ли её сейчас сильно интересует рейтинг. Там она уже доказала всё, что могла, больше 300 недель была первой ракеткой мира и едва ли ещё будет претендовать на лидерство. По-настоящему значимой для Серены сейчас может быть только победа на турнире «Большого шлема», и именно за это она будет биться в ближайшие дни.