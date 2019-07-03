Кудерметова уже побеждала Возняцки на «Большом шлеме». Надо повторить

В среду, 3 июля, на Уимблдоне начнётся второй круг одиночного разряда, а также стартует парный турнир. Будет сыграно 32 одиночных матча – по 16 в верхней половине мужской сетки и нижней половине женской. В этот день в числе прочих сыграют и представители топ-10 посева – Новак Джокович (1), Каролина Плишкова (3), Кевин Андерсон (4), Симона Халеп (7), Элина Свитолина (8) и Карен Хачанов (10). Всего на корты Уимблдона в этот день выйдет 5 россиян – помимо Хачанова это также Даниил Медведев (11), Маргарита Гаспарян, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова. Вероника встречается с Каролиной Возняцки, которую месяц назад уже обыграла на «Ролан Гаррос». Предлагаем вашему вниманию расписание 14 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Уимблдон. День 3-й. 3 июля, среда. Начало матчей в 11:00 (13:00 мск, центральный и первый корты – 15:00 мск)
Centre Court
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Каролина Плишкова (Чехия, 3)
Centre Court. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 0-3/0-4 (Окленд-кв-2012, Гонконг-2014, Ноттингем-2016, Индиан-Уэллс-2017).
Рейтинг: 52-3.
Прогноз букмекеров: 6.60 – 1.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.
Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Кудла (США)
Centre Court. 3-й запуск (около 18:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 1-111.
Прогноз букмекеров: 1.01 – 16.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джокович в трёх сетах.
Court 1
Карен Хачанов (Россия, 10) — Фелисьяно Лопес (Испания, WC)
Court 1. 2-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 2-0 (Чэнду-2016, Индиан-Уэллс-2019).
Рейтинг: 9-54.
Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.05.
Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в пяти сетах.
Текстовая трансляция:
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Каролина Возняцки (Дания, 14) — Вероника Кудерметова (Россия)
Court 1. 3-й запуск (около 18:30).
Личные встречи: 0-1 («Ролан Гаррос»-2019).
Рейтинг: 19-59.
Прогноз букмекеров: 1.49 – 2.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кудерметовой в трёх сетах.
Court 2
Стэн Вавринка (Швейцария, 22) — Райлли Опелка (США)
Court 2. 1-й запуск (13:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 19-63.
Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.
Симона Халеп (Румыния, 7) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния)
Court 2. 2-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 7-53.
Прогноз букмекеров: 1.16 – 5.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.
Кевин Андерсон (ЮАР, 4) — Янко Типсаревич (Сербия, SR)
Court 2. 3-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 1-1 (Атланта-2010 – Майами-2013).
Рейтинг: 8-288.
Прогноз букмекеров: 1.06 – 8.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в трёх сетах.
Court 3
Элина Свитолина (Украина, 8) — Маргарита Гаспарян (Россия)
Court 3. 1-й запуск (13:00).
Личные встречи: 0-1 (Бирмингем-2019).
Рейтинг: 8-62.
Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.
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Court 12
Виктория Азаренко (Беларусь) — Айла Томлянович (Австралия)
Court 12. 1-й запуск (13:00).
Личные встречи: 1-0 (Мадрид-2015).
Рейтинг: 40-49.
Прогноз букмекеров: 1.38 – 2.95.
Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.
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Даниил Медведев (Россия, 11) — Алексей Попырин (Австралия, Q)
Court 12. 2-й запуск (около 14:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 13-101.
Прогноз букмекеров: 1.16 – 5.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в четырёх сетах.
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Даниэль Коллинз (США) — Анастасия Севастова (Латвия, 12)
Court 12. 4-й запуск (не ранее 20:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 34-12.
Прогноз букмекеров: 3.45 – 1.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.
Court 15
Виктория Голубич (Швейцария) — Юлия Путинцева (Казахстан)
Court 15. 2-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 81-39.
Прогноз букмекеров: 2.70 – 1.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.
Court 16
Петра Мартич (Хорватия, 24) — Анастасия Потапова (Россия)
Court 16. 4-й запуск (не ранее 20:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 24-71.
Прогноз букмекеров: 1.26 – 3.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мартич в трёх сетах.
Court 18
Софья Кенин (США, 27) — Даяна Ястремская (Украина)
Court 18. 3-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 28-35.
Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кенин в трёх сетах.
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