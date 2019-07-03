Главный матч 3 июля – встреча Кудерметовой и Возняцки, которые играли на «Ролан Гаррос». А что ещё можно посмотреть в третий день Уимблдона?

Кудерметова уже побеждала Возняцки на «Большом шлеме». Надо повторить

В среду, 3 июля, на Уимблдоне начнётся второй круг одиночного разряда, а также стартует парный турнир. Будет сыграно 32 одиночных матча – по 16 в верхней половине мужской сетки и нижней половине женской. В этот день в числе прочих сыграют и представители топ-10 посева – Новак Джокович (1), Каролина Плишкова (3), Кевин Андерсон (4), Симона Халеп (7), Элина Свитолина (8) и Карен Хачанов (10). Всего на корты Уимблдона в этот день выйдет 5 россиян – помимо Хачанова это также Даниил Медведев (11), Маргарита Гаспарян, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова. Вероника встречается с Каролиной Возняцки, которую месяц назад уже обыграла на «Ролан Гаррос». Предлагаем вашему вниманию расписание 14 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

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Уимблдон. День 3-й. 3 июля, среда. Начало матчей в 11:00 (13:00 мск, центральный и первый корты – 15:00 мск)

Мужчины. 2-й круг. Сетка

Женщины. 2-й круг. Сетка

Centre Court

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Каролина Плишкова (Чехия, 3)

Centre Court. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 0-3/0-4 (Окленд-кв-2012, Гонконг-2014, Ноттингем-2016, Индиан-Уэллс-2017).

Рейтинг: 52-3.

Прогноз букмекеров: 6.60 – 1.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Кудла (США)

Centre Court. 3-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 1-111.

Прогноз букмекеров: 1.01 – 16.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джокович в трёх сетах.

Court 1

Карен Хачанов (Россия, 10) — Фелисьяно Лопес (Испания, WC)

Court 1. 2-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 2-0 (Чэнду-2016, Индиан-Уэллс-2019).

Рейтинг: 9-54.

Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в пяти сетах.



Текстовая трансляция:

Каролина Возняцки (Дания, 14) — Вероника Кудерметова (Россия)

Court 1. 3-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0-1 («Ролан Гаррос»-2019).

Рейтинг: 19-59.

Прогноз букмекеров: 1.49 – 2.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кудерметовой в трёх сетах.

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Court 2

Стэн Вавринка (Швейцария, 22) — Райлли Опелка (США)

Court 2. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 19-63.

Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.

Симона Халеп (Румыния, 7) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния)

Court 2. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 7-53.

Прогноз букмекеров: 1.16 – 5.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.

Кевин Андерсон (ЮАР, 4) — Янко Типсаревич (Сербия, SR)

Court 2. 3-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 1-1 (Атланта-2010 – Майами-2013).

Рейтинг: 8-288.

Прогноз букмекеров: 1.06 – 8.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в трёх сетах.

Court 3

Элина Свитолина (Украина, 8) — Маргарита Гаспарян (Россия)

Court 3. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 0-1 (Бирмингем-2019).

Рейтинг: 8-62.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.



Текстовая трансляция:

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Court 12

Виктория Азаренко (Беларусь) — Айла Томлянович (Австралия)

Court 12. 1-й запуск (13:00).

Личные встречи: 1-0 (Мадрид-2015).

Рейтинг: 40-49.

Прогноз букмекеров: 1.38 – 2.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.



Текстовая трансляция:

Даниил Медведев (Россия, 11) — Алексей Попырин (Австралия, Q)

Court 12. 2-й запуск (около 14:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 13-101.

Прогноз букмекеров: 1.16 – 5.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в четырёх сетах.



Текстовая трансляция:

Даниэль Коллинз (США) — Анастасия Севастова (Латвия, 12)

Court 12. 4-й запуск (не ранее 20:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 34-12.

Прогноз букмекеров: 3.45 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.

Court 15

Виктория Голубич (Швейцария) — Юлия Путинцева (Казахстан)

Court 15. 2-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 81-39.

Прогноз букмекеров: 2.70 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.

Court 16

Петра Мартич (Хорватия, 24) — Анастасия Потапова (Россия)

Court 16. 4-й запуск (не ранее 20:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 24-71.

Прогноз букмекеров: 1.26 – 3.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мартич в трёх сетах.

Court 18

Софья Кенин (США, 27) — Даяна Ястремская (Украина)

Court 18. 3-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 28-35.

Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кенин в трёх сетах.