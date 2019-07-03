Хватит, Маша. Уходи. Лучшее, что может сделать Шарапова, – завершить карьеру

Истина о том, насколько важно в спорте уйти вовремя, уже набила оскомину. Россиянка Мария Шарапова пытается повторить былые успехи, но вместо этого снова и снова обманывает ожидания болельщиков.
Поражение звёздной теннисистки от 88-й ракетки мира на старте Уимблдона заставило даже преданных поклонников Марии всерьёз задуматься: а имеет ли ей смысл продолжать карьеру?
Шансы Шараповой пополнить коллекцию трофеев на турнирах «Большого шлема» близятся к нулю, а миллионы её болельщиков уже устали ждать, ну когда же Мария залечит бесконечные травмы и покажет свой лучший теннис. С каждым турниром всё очевиднее, что этого не произойдёт.
Шараповой пора уходить. Дальше будет ещё больнее.
Кошмарный сон болельщиков
Начало сезона в исполнении пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» получилось многообещающим: красивая победа над Каролиной Возняцки на Australian Open и поражение от Эшли Барти, которая уже через несколько месяцев возглавила рейтинг WТА. Болельщики встрепенулись и в тысячный раз принялись ждать от Марии возвращения в элиту, но на этом положительные эмоции от её игры и закончились. Дальше был скандальный отказ от матча с Касаткиной в Санкт-Петербурге, куда специально на Шарапову приехали болельщики со всей России и из-за рубежа, и целая серия снятий с престижных турниров.
После тяжёлого поражения от Кербер на Мальорке фанаты Шараповой ждали Уимблдон с опаской, однако вряд ли кто-то предполагал, что непреодолимым препятствием для Марии станет уже первый поединок. Россиянка уверенно обыгрывала скромную француженку Полин Пармантье и во втором сете была в двух точных ударах от победы в матче при счёте 5:2 (30:30), но…
Проиграла два розыгрыша, потом сет, а потом и матч. Больно проиграла, без вариантов. При счёте 0:5 в третьем сете просто отказалась от продолжения борьбы.
После матча Шарапова призналась, что чувствовала сильную боль в запястье левой руки, которая и помешала ей доиграть встречу до конца. Журналистов интересовало, не собирается ли Мария завершить карьеру, однако прямого вопроса так и не прозвучало. Как и ответа. Шарапова сказала, что любит теннис, а также подчеркнула, что очень хотела бы иметь семью и детей, но после рождения ребёнка вариант возвращения на корт будет исключён.
Шараповой будет лучше без тенниса
Конечно, когда рожать детей и рожать ли вообще, может решать только сама Шарапова. Другой вопрос, что мотивация россиянки продолжать карьеру не выглядит очевидной. Любовь к теннису – это здорово, но стоит ли она того, чтобы истязать собственный организм и издеваться над теми людьми, которые и подняли тебя на вершину популярности?
Многие атлеты не уходят вовремя просто потому, что боятся жизни вне спорта. У Шараповой же с этим всё в полном порядке. Собственный успешный бизнес, многомилионные рекламные контракты и образ одной из самых успешных женщин современности, который можно эксплуатировать ещё не одно десятилетие. Во время допинговой дисквалификации Мария могла отрепетировать жизнь вне корта, так что проблем с адаптацией у неё возникнуть не должно. Более того, перед ней откроется масса новых перспектив, которые невозможны в плотном графике теннисных турниров. Тут как раз можно вспомнить и о семье с детьми.
Завершение карьеры – сильное решение
Звание одной из лучших теннисисток своего времени и по-настоящему великие достижения у Марии уже никто не отберёт. Нравится ей играть – пусть играет! Но она ведь не играет, а мучается. И заодно мучает своих болельщиков, которым больно наблюдать за поражениями и отказами своего кумира.
Вместе с результатами падает и популярность Шараповой. К примеру, на её матче с Пармантье было огромное количество свободных кресел, хотя раньше такого и представить было невозможно. Удивляться нечему – в теннисе выросло целое поколение болельщиков, которые уже не застали громкие триумфы Шараповой. Легендарной победе российской теннисистки на Уимблдоне в этом году исполняет 15 лет, а её последний успех на турнире «Большого шлема» случился в 2014 году.
Шарапова всегда поддерживала имидж сильной спортсменки. Наверняка это одна из причин, которые держат её на корте. Кажется, что уход после серии поражений воспримут как проявление слабости, но в данном случае это будет реально сильный поступок. И, пожалуй, единственно верный.
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