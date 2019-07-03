Драма на 3-м корте. Судороги, боль, слёзы и потерянная победа россиянки

Судороги не дали Гаспарян закончить почти выигранный матч

Третий игровой день Уимблдона начался с противостояния Маргариты Гаспарян и Элины Свитолиной. Россиянка здорово выглядела на протяжении большей части матча, играя активнее соперницы и не раз пробивая навылет красивыми ударами с одноручного бэкхенда. Нельзя сказать, что она полностью контролировала ход игры и доминировала – Свитолина хорошо контратаковала и меньше ошибалась – но небольшое преимущество у Маргариты было. В обеих партиях Гаспарян первой делала брейк, а затем позволяла сопернице себя догнать.

Но если в концовке первого сета россиянка вновь взяла подачу Элины и завершила партию в свою пользу, то второй сет завершился драматично. Проиграв два упорных гейма на приёме подряд (Маргарита была в двух очках от триумфа), Гаспарян допустила двойную ошибку и, что гораздо хуже, неудачно наступила на левую ногу. Сначала показалось, что ничего страшного не произошло, но Маргарита сначала схватилась за ногу, а затем легла на корт, не в силах опираться на неё. Прибежавшая через пару минут врач помогла Гаспарян подняться, и она сыграла ещё полтора гейма, но двигаться нормально совсем не могла. В итоге ей пришлось сняться на двойном сетболе соперницы. Напомним, что меньше двух лет назад, осенью 2017-го, Маргарита вернулась в тур после трёх подряд операций на колене (первая была сделана неудачно), так что ноги у неё – слабое место. В тот раз Гаспарян была вне игры больше года. Сейчас Маргарита сказала, что это была просто судорога, так что она даже надеется сыграть на Уимблдоне в парном разряде.

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Чистая игра Медведева

Даниил Медведев каких-либо экстраординарных событий в своём матче избежал, победив Алексея Попырина в четырёх сетах. Австралиец российского происхождения, родившийся в Сиднее, взял первую партию, отыграв один сетбол, но затем Даниил прибавил и в целом контролировал ситуацию. После брейка Попырина в третьем сете даже времени нервничать не было – Медведев следом взял четыре гейма подряд. Россиянин уступал сопернику в активности, зато намного меньше ошибался, действуя ровно и стабильно. Выиграв этот матч, он повторил свой лучший результат на Уимблдоне – третий круг, до которого впервые добрался в прошлом году. Дальше Даниила ждёт Давид Гоффен, соперник непростой, но проходимый.

Вавринка не смог замахнуться на «Карьерный шлем»

В определённой степени неожиданным можно назвать поражение Стэна Вавринки от Райлли Опелки. Во всяком случае, формально швейцарец был явным фаворитом матча, но нужно учесть, что на траве он и в лучшие времена не блистал. Если три остальных турнира «Большого шлема» Стэн выигрывал – каждый по одному разу – то на Уимблдоне его лучшим результатом остаётся четвертьфинал. Опелка обладает мощнейшей подачей, и когда она хорошо летит, на быстром покрытии может создать проблемы почти любому сопернику. Борьба шла до последнего, и у Вавринки был скрытый матчбол при счёте 6:6, но уже в следующем гейме Опелка сделал решающий брейк.

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В женской сетке выделим победу Даяны Ястремской над Софьей Кенин. Американка на «Ролан Гаррос» обыграла Серену Уильямс, а на траве стала чемпионкой турнира на Мальорке (того самого, где Мария Шарапова уступила Анжелике Кербер). Украинка в этом году завоевала два титула на мелких соревнованиях, но на крупных турнирах пока не блистала. А Виктория Азаренко, двукратная полуфиналистка Уимблдона, всего за час разгромила Айлу Томлянович – 6:2, 6:0.