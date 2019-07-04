Надаль подготовил курс перевоспитания Кирьоса

В четверг, 4 июля, на Уимблдоне должен завершиться второй круг. Будет сыграно 32 одиночных матча – по 16 в нижней половине мужской сетки и верхней половине женской. В этот день в числе прочих сыграют и представители топ-10 посева – Эшли Барти (1), Роджер Федерер (2), Рафаэль Надаль (3), Кики Бертенс (4), Анжелика Кербер (5), Петра Квитова (6), Кей Нисикори (8), Джон Иснер (9) и Слоан Стивенс (9). Также проведёт матч второго круга и 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс (11). В этот день на корты выйдут и двое россиян – Андрей Рублёв и последняя представительница России в женской одиночной сетке Варвара Флинк (Q). Ну а главным поединком дня будет встреча Ника Кирьоса и Рафаэля Надаля. Не так много теннисистов могут похвастать в своей карьере победой над звёздным испанцем, а тех у кого не отрицательный баланс встреч с ним, совсем мало. Среди них теннисный бузотёр Ник Кирьос, у которого личный счёт с Надалем – 3-3. Предлагаем вашему вниманию расписание 12 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Уимблдон. День 4-й. 4 июля, четверг. Начало матчей в 11:00 (13:00 мск, центральный и первый корты – 15:00 мск)
Мужчины. 2-й круг. Сетка
Женщины. 2-й круг. Сетка
Centre Court
Кей Нисикори (Япония, 8) — Кэмерон Норри (Великобритания)
Centre Court. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 7-55.
Прогноз букмекеров: 1.11 – 6.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.
Ник Кирьос (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания, 3)
Centre Court. 3-й запуск (около 18:30).
Личные встречи: 3-3 (Уимблдон-2014, Цинциннати-2017, Акапулько-2019 – Рим-2016, Мадрид, Пекин-2017).
Рейтинг: 43-2.
Прогноз букмекеров: 3.45 – 1.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.
Court 1
Кристина Младенович (Франция) — Петра Квитова (Чехия, 6)
Court 1. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 1-6/1-7 (Париж-2013 – Париж-кв-2008, US Open-2014, Fed Cup-2015, Бирмингем-2017, Санкт-Петербург, Цинциннати-2018, Мадрид-2019).
Рейтинг: 48-6.
Прогноз букмекеров: 3.20 – 1.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Джей Кларк (Великобритания, WC) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)
Court 1. 2-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 169-3.
Прогноз букмекеров: 16.00 – 1.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.
Серена Уильямс (США, 11) — Кая Юван (Словения, Q)
Court 1. 3-й запуск (около 18:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 10-133.
Прогноз букмекеров: 1.12 – 6.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.
Court 2
Эшли Барти (Австралия, 1) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия)
Court 2. 1-й запуск (13:00).
Личные встречи: 1-0 (Монреаль-2018).
Рейтинг: 1-58.
Прогноз букмекеров: 1.09 – 7.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Барти в двух сетах.
Лорен Дэвис (США, LL) — Анжелика Кербер (Германия, 5)
Court 2. 3-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 0-1 (US Open-2011).
Рейтинг: 95-5.
Прогноз букмекеров: 7.00 – 1.09.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.
Court 3
Слоан Стивенс (США, 9) — Ван Яфань (Китай)
Court 3. 1-й запуск (13:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 9-57.
Прогноз букмекеров: 1.33 – 3.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в двух сетах.
Михаил Кукушкин (Казахстан) — Джон Иснер (США, 9)
Court 3. 2-й запуск (около 14:30).
Личные встречи: 0-4 («Ролан Гаррос», Уинстон-Сейлем-2014, Индиан-Уэллс-2017, Париж-2018).
Рейтинг: 58-12.
Прогноз букмекеров: 3.85 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в четырёх сетах.
Court 14
Варвара Флинк (Россия, Q) — Юлия Гёргес (Германия, 18)
Court 14. 3-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 141-17.
Прогноз букмекеров: 5.80 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гёргес в двух сетах.
Court 16
Сэм Куэрри (США) — Андрей Рублёв (Россия)
Court 16. 1-й запуск (13:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 65-79.
Прогноз букмекеров: 1.21 – 4.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Куэрри в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Court 18
Кики Бертенс (Нидерланды, 4) — Тэйлор Таунсенд (США)
Court 18. 2-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 4-123.
Прогноз букмекеров: 1.09 – 7.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бертенс в двух сетах.
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