«Без мельдония тело Шараповой сдаёт». В США смакуют поражение россиянки

Первый круг Уимблдона остался в прошлом, турнир продолжается, но одной из самых обсуждаемых тем в мире тенниса остаётся ранний вылет Марии Шараповой. Россиянка из-за травмы не смогла завершить матч первого круга с француженкой Полин Пармантье. В концовке второй партии Мария была в двух розыгрышах от победы, но затем случился спад, и при счёте 6:3, 6:7 (4:7), 0:5 Шарапова отказалась от продолжения борьбы.
Специалисты и болельщики отнеслись к сенсационному поражению чемпионки Уимблдона-2004 по-разному. Одни уверены, что Шараповой пора заканчивать карьеру, другие не сомневаются в её возвращении и будущих победах. Обе теннисистки получили свою порцию критики, а вдобавок ещё и обменялись взаимными уколами.
«Уходить надо достойно»
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил неудачу Шараповой не только проблемами со здоровьем, но и психологическими трудностями на фоне недостатка игровой практики.
Заслуженный тренер России Виктор Янчук посоветовал спортсменке задуматься о завершении карьеры.
«Шарапова уже упустила момент для ухода, но из благих побуждений. Она настоящий спортсмен и боец, что достойно похвалы, но надо взвешивать, что важнее: репутация или малые шансы на успех. Ей надо задуматься, стоит ли дальше упираться. Травмы стали уже постоянным фактором. Считаю, что уходить надо достойно, пока у тебя хороший результат. Уступать второразрядным теннисисткам по разным причинам – это не дело. И психологически неприятно, и роняешь свой авторитет», — считает авторитетный специалист.
Со стороны коллег по цеху Мария в основном получила поддержку. Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе понимает, что психологически Шараповой будет непросто вернуться, однако верит, что «рано или поздно она придёт в форму и избавится от повреждений».
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова возмутилась колонкой «Чемпионата» по поводу возможного будущего Шараповой, написав о необходимости поддерживать человека, который не опускает рук.
«Без мельдония её тело продолжает сдавать»
За рубежом поражение Марии тоже получило заметный отклик. Знаменитая американская теннисистка Крис Эверт отметила, что последними неудачами Шарапова подорвала свой авторитет и соперницы теперь в матчах с ней выходят на корт без чувства страха. Журналист New York Times Кристофер Клэри подчеркнул изменения в игре россиянки: «Шарапова, рождённая бойцом, сейчас часто не способна сражаться».
Журналист Аллен Макдаффи, работавший в Washington Post, напомнил о допинговом скандале с участием Марии: «Странно, что Крис Эверт и другие комментаторы ESPN объясняют игру Шараповой травмой и не вспоминают, что она больше не может употреблять мельдоний». Вторит Аллену и корреспондент WACH FOX Мэтт Доуэлл: «Сколько ещё Шарапова будет это продолжать? Начиная с дисквалификации за допинг её тело продолжает сдавать».
Взаимное неуважение и скандальный танец
Бурное обсуждение вызвало и решение Шараповой сняться, когда сопернице оставалось выиграть один гейм. Французские болельщики обвинили россиянку в неуважении к оппонентке. Не в восторге от поведения Марии была и Пармантье: «Я бы хотела, чтобы она закончила матч. Я видела, что ей больно, и думала, что она может сняться при счёте 0:3 или 0:4. Но, если ты можешь доиграть до 0:5, то можешь и закончить матч».
Впрочем, к самой Пармантье у болельщиков Шараповой тоже есть претензии. Они обвиняют француженку в том, что она умышленно била сопернице под больную руку. Досталось Полин и за победный танец, на который отреагировала даже Шарапова. «Думала вздремнуть сегодня днём. Но после того как мне прислали это, нормально поспать не получилось», — написала Шарапова в своём «твиттере», выложив видео с Пармантье.
Троллит россиянка соперницу или действительно задета поведением Пармантье, пусть каждый решает сам. Так или иначе, Мария уже заявила, что в ближайшее время никуда уходить не собирается и планирует готовиться к американской серии турниров на харде. А резонанс, вызванный её сенсационным поражением, лишь показал, что Шарапова по-прежнему популярна и не оставляет равнодушным никого: ни поклонников, ни хейтеров.
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