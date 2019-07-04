Ещё у одного теннисиста отобрали деньги за поражение. Да это просто мафия!

Не секрет, что лучшие теннисисты планеты много зарабатывают. Очень много. Понятно, что чем лучше играешь на том или ином турнире, тем больше денег получаешь. Но даже за поражение на крупном турнире положены тысячи и тысячи долларов. Точнее, были положены раньше.

Теперь ни один проигравший теннисист не может быть уверен, что разживётся на условном Уимблдоне хоть чем-нибудь. Организаторы могут лишить любого, кто потерпел поражение, всех денег.

Никаких чётких правил нет. И это похоже на какой-то рэкет.

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За что?!

Австралийский теннисист Бернард Томич в первом круге Уимблдона проиграл представителю Франции Жо-Вильфриду Цонге со счётом 2:6, 1:6, 4:6. Вроде бы не самый жёсткий разгром – нормальный для мужского тенниса счёт, учитывая, что Томичу матч действительно не удался. Вот только произошло всё слишком быстро: на все три сета было потрачено лишь 58 минут.

На пресс-конференции после матча Томич был крайне раздосадован: «Я играл плохо, просто ужасно. Я плохо принимал мяч, не видел подачу соперника. Всё было ужасно».

Там же журналисты спросили Томича, могут ли его лишить призовых, как это случилось с Анной Татишвили из США на недавнем «Ролан Гаррос». Бернард ответил вопросом: «За что?»

Отдавай все деньги, Анна! Исторический скандал на «Ролан Гаррос» У проигравшей девушки отобрали все призовые деньги. Так организаторы вынуждают слабых игроков отдавать свои места в турнире за полцены.

Короткий вопрос Томича стал значительно более актуальным, когда по решению организаторов он действительно был лишён всех призовых, полагавшихся ему за участие в первом круге турнира. Награждение должно было составить 45 тыс. фунтов – более трёх млн рублей!

«От всех игроков ожидается выступление по профессиональным стандартам в каждом матче турнира «Большого шлема». Если, по мнению рефери, игра теннисиста не соответствовала профессиональным стандартам, то рефери может признать игрока нарушителем и обязать его оплатить штраф», – так написано в решении организаторов по матчу Томич – Цонга.

«По мнению рефери, выступление Бернарда Томича в матче первого круга с Жо-Вильфридом Цонгой не соответствовало профессиональным стандартам», – таков вердикт.

Но что такое профессиональные стандарты? Они вообще существуют?

Бернард Томич лишён всех призовых на Уимблдоне

Стандартов нет

Чтобы разобраться в вопросе профессиональных стандартов в теннисе, нужен профессиональный юрист. И будет здорово, если его наймёт Томич, чтобы подать на организаторов в суд.

Вероятно, где-то в регламентах есть расплывчатые формулировки о том, что каждый участник соревнований должен вести борьбу до последнего и стремиться только к победе. Но чем в таком случае провинился австралиец? Сложилось ощущение, что он боролся, как мог, но то был не его день, не его матч. Или Томича просто косвенно обвиняют в том, что он сдал игру?

Если сам Томич уверен в том, что игру он не сдавал, то ему смело можно идти в суд и забирать положенные ему призовые. О каком отсутствии спортивной борьбы может идти речь, если проигравший отнял у соперника семь геймов? Или этот факт уже никому не интересен?

«Без мельдония тело Шараповой сдаёт». В США смакуют поражение россиянки Марию Шарапову обвиняют в неуважении и призывают уйти. Почему кто-то откровенно празднует её неудачу на Уимблдоне?

В конце концов, если говорить о спортивной борьбе, то можно вспомнить первый матч Марии Шараповой на Уимблдоне.

Россиянка, выиграв первый сет, мало того что почти не боролась во втором и третьем, так ещё и снялась, не доиграв матч. Это ли не вопиющий случай?

А приводить в качестве аргумента профессиональные стандарты вообще глупо. Уимблдон – это не первенство водокачки, и с улицы сюда никто не попадает. Организаторы приглашают к участию лучших теннисистов планеты, тем самым признавая, что они соответствуют

стандартам. А если есть какие-то другие «стандарты», то где они прописаны, чтобы лишать за них награды?

Томичу определённо стоит попробовать доказать свою правоту. Правда, есть ощущение, что, если он пойдёт в суд, его могут начать зажимать. Неугодных и несговорчивых нигде не любят.

Не теннис, а мафия какая-то. И это ведь только начало!