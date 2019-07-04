Американка расчистила Серене дорогу, выбив прошлогоднюю чемпионку

Перепады Кербер

Три последних сезона у Анжелики Кербер были весьма контрастными. В 2016-м она завоевала два титула на турнирах «Большого шлема» и после победы на US Open стала первой ракеткой мира, не дав Серене Уильямс побить рекорд своей легендарной соотечественницы Штеффи Граф – 186 недель подряд на первой строчке. До того Анжелика никогда не выигрывала мэйджоры и не поднималась на вершину рейтинг-листа. В 28 лет и без малого 8 месяцев она стала самой возрастной теннисисткой в истории, дебютировавшей на первой позиции.

Следующий сезон немка провалила, не просто потеряв лидерство, но выпав даже из топ-20! В межсезонье ей удалась «перезагрузка», что было заметно уже на Открытом чемпионате Австралии – там Анжелика остановилась в шаге от финала, проиграв упорнейший матч Симоне Халеп. А на Уимблдоне она выиграла свой третий «Шлем», разобравшись в финале с Сереной. В итоге Кербер поднялась на вторую строчку, но рассталась со своим тренером – Вимом Фиссеттом.

После Уимблдона-2019 немка вновь выпадет из десятки лучших. Это стало понятно по завершении матча второго круга, где она сенсационно уступила американке Лорен Дэвис. Шансы на её победу оценивались примерно как 10 к 1, а после того, как Кербер уверенно взяла первый сет, упали ещё намного ниже. Но Дэвис прибавила, заиграв намного точнее, и пятая ракетка мира просто не успевала за её прострельными ударами. Кроме того, почти все затяжные геймы второй партии остались за 25-летней Лорен. В третьем сете преимущество Дэвис и вовсе было подавляющим – 2:6, 6:2, 6:1 в её пользу.

Серена постепенно разыгрывается

Этот результат должен сыграть на руку Серене, которая в четвёртом раунде могла выйти на Анжелику. Сначала из этой части сетки выбыла Мария Шарапова, теперь Кербер – дорога Уильямс перестаёт быть насыщенной звёздными именами. Правда, сама Уильямс чуть не проиграла Кае Юван. 18-летняя словенка, прошедшая здесь квалификацию, меньше чем за полчаса взяла первый сет. Точнее, в первую очередь его отдала Серена, допустившая больше десятка невынужденных ошибок за 8 геймов при всего трёх ударах навылет – Кая же грамотно воспользовалась слабой игрой звёздной соперницы.

Явление королевы. Серена показала себя во всей красе и сиянии кристаллов Уильямс на Уимблдоне начала громить соперниц в одиночке и готовится выступить в миксте с Марреем.

Но Уильямс уже очень много раз прибавляла по ходу матча, будучи в подобных ситуациях. Удалось ей это и сейчас. Хотя подача по-прежнему шла плохо, Серена добавила в активности ударов с игры, и ситуация на корте резко поменялась. Правда, в конце поединка Юван отыграла одну подачу соперницы на матч, но со второй попытки Уильямс взяла свой гейм под ноль и оформила выход в третий раунд. Там американку ждёт поединок с Юлией Гёргес, выбившей из одиночной сетки последнюю россиянку – Варвару Флинк.

«По ходу матча я чувствовала, как прибавляла. Мне просто не хватает игровой практики, это точно. Но ситуация улучшается. Мне нужно играть как можно больше и быстрее втягиваться в турнирный ритм», — отметила Серена.