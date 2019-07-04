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Серена Уильямс ушла от поражения, а Кербер не защитила титул на Уимблдоне

Серена Уильямс
Артём Тайманов
Американка расчистила Серене дорогу, выбив прошлогоднюю чемпионку
Серена Уильямс лишилась серьёзных соперниц на Уимблдоне. Сначала выбыла из борьбы Шарапова, теперь Лорен Дэвис обыграла Анжелику Кербер.
Теннис / Уимблдон 2019 0

Перепады Кербер

Три последних сезона у Анжелики Кербер были весьма контрастными. В 2016-м она завоевала два титула на турнирах «Большого шлема» и после победы на US Open стала первой ракеткой мира, не дав Серене Уильямс побить рекорд своей легендарной соотечественницы Штеффи Граф – 186 недель подряд на первой строчке. До того Анжелика никогда не выигрывала мэйджоры и не поднималась на вершину рейтинг-листа. В 28 лет и без малого 8 месяцев она стала самой возрастной теннисисткой в истории, дебютировавшей на первой позиции.

Следующий сезон немка провалила, не просто потеряв лидерство, но выпав даже из топ-20! В межсезонье ей удалась «перезагрузка», что было заметно уже на Открытом чемпионате Австралии – там Анжелика остановилась в шаге от финала, проиграв упорнейший матч Симоне Халеп. А на Уимблдоне она выиграла свой третий «Шлем», разобравшись в финале с Сереной. В итоге Кербер поднялась на вторую строчку, но рассталась со своим тренером – Вимом Фиссеттом.

После Уимблдона-2019 немка вновь выпадет из десятки лучших. Это стало понятно по завершении матча второго круга, где она сенсационно уступила американке Лорен Дэвис. Шансы на её победу оценивались примерно как 10 к 1, а после того, как Кербер уверенно взяла первый сет, упали ещё намного ниже. Но Дэвис прибавила, заиграв намного точнее, и пятая ракетка мира просто не успевала за её прострельными ударами. Кроме того, почти все затяжные геймы второй партии остались за 25-летней Лорен. В третьем сете преимущество Дэвис и вовсе было подавляющим – 2:6, 6:2, 6:1 в её пользу.

Серена постепенно разыгрывается

Этот результат должен сыграть на руку Серене, которая в четвёртом раунде могла выйти на Анжелику. Сначала из этой части сетки выбыла Мария Шарапова, теперь Кербер – дорога Уильямс перестаёт быть насыщенной звёздными именами. Правда, сама Уильямс чуть не проиграла Кае Юван. 18-летняя словенка, прошедшая здесь квалификацию, меньше чем за полчаса взяла первый сет. Точнее, в первую очередь его отдала Серена, допустившая больше десятка невынужденных ошибок за 8 геймов при всего трёх ударах навылет – Кая же грамотно воспользовалась слабой игрой звёздной соперницы.

Явление королевы. Серена показала себя во всей красе и сиянии кристаллов
Уильямс на Уимблдоне начала громить соперниц в одиночке и готовится выступить в миксте с Марреем.

Но Уильямс уже очень много раз прибавляла по ходу матча, будучи в подобных ситуациях. Удалось ей это и сейчас. Хотя подача по-прежнему шла плохо, Серена добавила в активности ударов с игры, и ситуация на корте резко поменялась. Правда, в конце поединка Юван отыграла одну подачу соперницы на матч, но со второй попытки Уильямс взяла свой гейм под ноль и оформила выход в третий раунд. Там американку ждёт поединок с Юлией Гёргес, выбившей из одиночной сетки последнюю россиянку – Варвару Флинк.

«По ходу матча я чувствовала, как прибавляла. Мне просто не хватает игровой практики, это точно. Но ситуация улучшается. Мне нужно играть как можно больше и быстрее втягиваться в турнирный ритм», — отметила Серена.

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