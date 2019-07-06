Красота дня. Пляжные фото лучших теннисисток Уимблдона

Самая титулованная теннисистка современности. У неё в активе 23 титула только на «шлемах» в одиночках, причём 7 из них приходятся на Уимблдон. Могла Серена выиграть 8-й в прошлом году, но уступила в финале Анжелике Кербер. Сейчас американка уже вышла в 3-й круг, причём Кербер в сетке больше нет. Дорога к 24-му титулу открыта, а отпуск немного подождёт.

Лорен Дэвис (США)

Помогла Серене соотечественница – миниатюрная Лорен Дэвиса (рост 157 см). Теннисная Дюймовочка и была той теннисисткой, которая сенсационно обыграла Анжелику Кербер во втором круге нынешнего розыгрыша. Любопытно, что Лорен вообще не должно было быть в основной сетке, поскольку она проиграла в финале квалификации. Однако снятие с турнира трёх теннисисток – Веры Звонарёвой, Евгении Родиной и Доминики Цибулковой – позволили американке сыграть всё же в главном турнире в качестве «лаки-лузера», и так удачно. Дэвис повторила свой рекорд на Уимблдоне, да и вообще на турнирах «Большого шлема» – 3-й круг. И она по-прежнему в игре.

Итальянка не выигрывала матчей с январского Australian Open и пропустила с тех пор множество турниров, в том числе просидела на скамейке запасных всю апрельскую встречу Кубка Федерации в Москве со сборной России. Главная победа для неё на нынешнем Уимблдоне, что она вернулась на корт, и, хотя очки за прошлогодний рекордный четвертьфинал Камиле Джорджи защитить тут не удалось, в будущее она смотрит с оптимизмом.

Для бывшей первой ракетки мира Уимблдон – самый неудачный турнир «Большого шлема» в карьере. Максимально она добиралась здесь до 4-го круга. В этом году датчанка сошла на один раунд раньше. Но главное, что она вернулась в тур после свадьбы и показала всем, что останавливаться не собирается.

У Слоан Стивенс на Уимблдоне тоже самый плохой результат из «шлемов» — но это четвертьфинал. На других трёх мэйджорах она как минимум попадала в четвёрку сильнейших. Однако в отличие от Возняцки американка ещё пока в игре на кортах Всеанглийского теннисного клуба и уже в нынешнем розыгрыше вполне способна улучшить результат далёкого 2013 года (1/4 финала).

Украинка уже повторила своё лучшее достижение 2017 года на Уимблдоне – четвёртый круг. В нынешнем розыгрыше она смогла пройти таких непростых соперниц как Дарья Гаврилова, Маргарита Гаспарян и Мария Саккари. Да и дальше по сетке у неё есть все возможности обновить свой рекорд уже сейчас.

К Хитер Уотсон на родине всегда повышенное внимание, но ей это только помогает. Именно на Уимблдоне при поддержке местной публики она несколько раз показывала лучшие результаты на «шлемах» — третий круг (2012, 2015, 2017). В этом году Хитер в третий раунд не пустила эстонка Контавейт, но положительный момент для Уотсон всё равно есть, поскольку второй круг – это лучше, чем первый в прошлогоднем розыгрыше.

Чешка уже повторила своё лучшее достижение, установленное на прошлогоднем Уимблдоне – четвёртый круг. Останавливаться на этом Каролина Плишкова не собирается, ведь помимо борьбы за титул она продолжает и гонку за званием первой ракетки мира по итогам турнира. Чешка после вылета из турнира японки Наоми Осаки – главная претендентка на то, чтобы отобрать заветную единичку у Эшли Барти.

Уимблдон навсегда стал для Марии Шараповой знаковым турниром в карьере. Именно здесь она в 2004 году 17-летней девочкой выиграла свой первый в карьере «шлем», которых затем набралось целых пять. Между прочим, ни до, ни после неё ни одна представительница России больше здесь не завоёвывала титул. К нынешнему травяному сезону Мария вернулась в строй после тяжёлой травмы плеча, из-за которой не играла с января. На турнире в Мальорке россиянка выиграла один матч, но проиграла затем Кербер. На Уимблдоне Мария тоже была близка к победе, но за два мяча до выигрыша получила травму левой кисти. Шарапова пыталась вернуться в матч, но уже в третьем сете снялась при счёте 0:5. Россиянка, конечно же, была разочарована таким исходом, но заявила, что опускать руки не намерена и будет готовиться к американскому харду.

Канадка, как и Шарапова, тоже в юном возрасте взлетела на вершину Уимблдона – дошла до финала-2014 в 20 лет. С тех пор её результаты пошли на убыль. В этом году Бушар сошла с дистанции уже в стартовом матче, правда, упрекнуть её не в чем – она боролась до конца и уступила за 2,5 часа лишь в третьем сете – 6:8.

Хорватка, только что отметившая своё 23-летие, находится на данный момент на высочайшем для себя 22-м месте рейтинг-листа WTA. На прошлогоднем Уимблдоне она дошла до личного рекорда – 4-й круг, но на этот раз повторить то достижение не удалось – в первом круге она проиграла в самой концовке третьего сета – 5:7. Тем не менее, Донна умеет играть на траве – в её активе есть титул в Ноттингеме, а значит успехи на Уимблдоне ещё придут.

У юной россиянки Уимблдон всегда стоял на особом месте. Здесь в 2015-м она дошла до четвертьфинала юниорского турнира, где уступила лишь будущей чемпионке Софье Жук. В следующем году уже 15-летняя Анастасия сама стала чемпионкой, обыграв в финале Даяну Ястремскую. В 2017-м Потапова уже пробилась в основу взрослой сетки через квалификацию. В нынешнем сезоне был сделан следующий шаг – одержана первая победа на Уимблдоне и оформлен выход во второй круг.

Для ещё одной россиянки, Виталии Дьяченко, Уимблдон тоже стоит особняком. Здесь в 2018-м году она добралась до рекордного для себя третьего круга на «шлемах», пробившись в основу через квалификацию. Причём в первом раунде она сенсационно выбила из сетки Марию Шарапову, уступая по ходу со счётом 6:7, 2:5. В этом сезоне Виталия попала в основу Уимблдона уже по рейтингу, однако не смогла в первом круге справиться с Кристиной Младенович.

Александра Саснович (Беларусь)

У Александры Саснович отличный воспоминания об Уимблдоне-2018, где она добралась до рекордного для себя 4-го круга на «шлемах». В этом году результат повторить не удалось – в первом же матче она уступила бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп. Тем не менее, прошлогоднего задела белоруске хватило, чтобы остаться в топ-40 и смотреть в будущее с оптимизмом.

Россиянка только в этом сезоне дебютировала в основе «шлемов», и теперь их играет регулярно. На первом в карьере Уимблдоне 22-летняя Вероника успешно прошла стартовый раунд и лишь в следующем раунде уступила бывшей первой ракетке мира Каролине Возняцки, которая ей вернула «должок» за поражение на «Ролан Гаррос».