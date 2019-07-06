На Уимблдоне игроков и зрителей выгнали с корта. Ради всего одной болельщицы

Сердечный приступ прервал матч почти на час

Матч Михаила Кукушкина и Ян-Леннарда Штруффа в третьем круге Уимблдона прерывался почти на час. Причина нерадостная – 60-летней женщине на трибунах стало плохо, прихватило сердце. Первым это заметил Кукушкин, который и сообщил об этом арбитру. Тот вызвал дежурных медиков, которые оказали женщине помощь. Также была вызвана скорая, и чтобы не мешать её проезду и перемещению в неё пострадавшей, всех зрителей вывели с трибун. Ушли и теннисисты, и судьи – корт полностью опустел. Женщину увезли в больницу, и после 50-минутного перерыва игра возобновилась. Михаил, кстати, в итоге отыграл в 4-й партии (именно она была прервана) 12 брейк-пойнтов из 13 и пробился в 1/8 финала.

Душ заказывали?

Впрочем, были на этом Уимблдоне не только грустные, но и курьёзные ситуации. Например, в матче стартового раунда смешанного парного разряда в перерыве перед решающей партией вдруг прорвало шланг, предназначенный для полива травы – но, разумеется, не во время матчей. Сначала промокли только сумки Лауры Зигемунд и Артёма Ситака, как и они сами, но через несколько секунд после устранения прорыва вода хлынула вновь, только сильнее и в разные сторон. В итоге мокрыми оказались и их соперники, Дария Юрак с Кеннетом Скупски, и судья на вышке, и боллбои. «Инстаграм» самого Уимблдона с удовольствием запостил видео этого инцидента.

Обмороки на старте Уимблдона

При этом, пожалуй, такой душ не помешал бы на старте турнира. Хотя сильной жары тогда не было, но всё равно два человека упало в обморок. На одном из кортов сознания лишился боллбой, на другом – волонтёр. Там ничего серьёзного, в отличие от инцидента во время матча Кукушкина со Штруффом, не произошло – оба просто ненадолго потеряли сознание. Возможно, солнце всё-таки напекло им голову, несмотря на не самую высокую температуру.

Очки спасли глаз от пробки шампанского

Можно быть облитым и другой жидкостью – шампанским. Правда, здесь главная опасность не в этом, а в «выстрелившей» пробке, которая чуть не попала открывавшему её болельщику в глаз. К счастью, всё закончилось благополучно – удар на себя приняли солнечные очки. Так что, открывая шампанское и не контролируя пробку, стоит хотя бы надевать их или что-то другое, защищающее глаза.

Возняцки против Hawk-eye

Проигрывать спокойно умеют не все. Кто-то начинает злиться из-за поведения соперника либо болельщиков (например, Ник Кирьос), кто-то ругается на судей (как, скажем, Даниил Медведев – или тот же Кирьос), а вот Каролину Возняцки неожиданно не устроила работа системы Hawk-eye. Проигрывая Чжан Шуай, недавно вышедшая замуж датчанка дважды брала повтор во второй партии, оба раза оказывалась неправа и стала жаловаться арбитру. «Это нелепо, просто абсурдно. Один мяч был в огромном ауте, второй, может, не настолько, но тоже точно не попал в корт. Просто безумие какое-то. Очевидно, систему установили неправильно». Когда-то давно функционированием «Ястребиного глаза» на Уимблдоне был недоволен Роджер Федерер, игравший финал с Рафаэлем Надалем, но в те времена швейцарец в принципе был её противником, и тогда она только-только появилась в туре. После неудачного «челленджа» Роджер просил отключить её, но такую просьбу организаторы, конечно, не выполнили.